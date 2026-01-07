Hardware-Aus auf Mai 2026 verschoben
SoundTouch-Abschaltung: Bose verschiebt, konkretisiert und entschärft
Der Audiohersteller Bose hat seine deutschen Support-Seiten zu seinen SoundTouch-Produkten aktualisiert und dabei zentrale Details zur geplanten Abschaltung des Cloud-Dienstes ergänzt. Anders als ursprünglich angekündigt endet der Cloud-Support nicht im Februar, sondern erst am 6. Mai 2026.
Gleichzeitig beschreibt Bose erstmals konkret, welche Funktionen nach diesem Datum erhalten bleiben und welche dauerhaft entfallen.
Neuer Termin und automatische App-Umstellung
Mit dem Update reagiert Bose nach eigenen Angaben auf Rückmeldungen von Nutzern. Die zusätzliche Zeit soll den Übergang erleichtern. Am 6. Mai 2026 wird die SoundTouch-App automatisch auf eine Version umgestellt, die ohne Cloud-Anbindung arbeitet. Nutzer müssen dafür nichts installieren oder bestätigen. Die App behält grundlegende Funktionen wie Einrichtung, Konfiguration, Lautstärkeregelung und das Gruppieren mehrerer Lautsprecher, sofern sich alle Geräte im selben WLAN befinden.
Nicht mehr möglich ist das Durchsuchen oder Starten von Musikdiensten innerhalb der App. Auch Presets lassen sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr anpassen. Sicherheits- und Funktionsupdates für die Geräte stellt Bose nach der Abschaltung nicht mehr bereit. Der Hersteller empfiehlt daher, die Firmware vor dem Stichtag zu aktualisieren und die Systeme ausschließlich in einem sicheren privaten Netzwerk zu betreiben.
Streaming bleibt möglich, Presets entfallen
Trotz des Wegfalls der Cloud bleiben viele Geräte weiterhin nutzbar. Musik kann künftig direkt aus den Apps der jeweiligen Dienste per Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect oder über einen AUX-Anschluss wiedergegeben werden. Soundbars und Heimkino-Systeme unterstützen weiterhin HDMI- oder optische Verbindungen für die TV-Wiedergabe. Auch die Multiroom-Wiedergabe ist weiterhin möglich, wenn der Stream extern gestartet und anschließend über die App auf weitere Lautsprecher verteilt wird. Bei AirPlay ist dafür AirPlay 2 erforderlich.
Vorhandene Presets verlieren dagegen ihre Funktion. Bestehende Voreinstellungen können teilweise noch abgespielt werden, lassen sich aber nicht mehr ändern oder neu anlegen. Bose rät, die hinterlegten Playlists und Dienste vorab zu notieren und direkt in den jeweiligen Musik-Apps als Favoriten zu speichern.
Ergänzend stellt Bose technische Spezifikationen offen bereit, damit Entwickler eigene, lokal arbeitende Tools für SoundTouch-Geräte entwickeln können. Die Änderungen betreffen ausschließlich Produkte mit SoundTouch-Funktion, andere Bose-Systeme sind nicht betroffen.
Na bitte, warum denn nicht gleich so. Es muss immer erst ein Shitstorm kommen. Leider ist meine Soundbar nicht AirPlay fähig, somit entfällt Multiroom. Habe mir deswegen schon eine Box von Sonos gekauft.
Es ist traurig, wenn gut funktionierende Geräte durch Updates teilweise unbrauchbar werden.
Das hier ist kein Update, sondern ein Abschalten der Cloud.
Meiner Meinung nach sollte man Bose verklagen, aber leider fehl mir und ich denke vielen anderen das Geld und die Zeit dazu. Warum denke ich so:
1. Man kündigt den Support auf.
Was machen die meisten Menschen – sie versuchen, die Ware zu verkaufen, bevor sie nichts mehr wert ist? Bei Kleinanzeigen gibt es gegenwärtig Bose-Lautsprecher zu Schleuderpreisen.
2. Jetzt ein paar Tage vor dem Ende – Rückzieher.
Leider habe ich meine Lautsprecher verkauft und bin trotzdem froh. Mit der Firma Bose möchte ich nichts mehr zu tun haben.
So eine Politik kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ich hätte kein Problem, wenn Bose gesagt hätte, weitere Support für einen geringen Beitrag. Aber dieses Hin und Her – nein danke. Laut dem Artikel wird es trotz der Einschränkungen geben. Für mich waren vor allem die Presssets wichtig – morgens im Bad, einen Knopf drücken, kein Handy und Musik wird gespielt.
Echt schade?
Jemand eine Idee was das für die Home Assistant Integration bedeutet?
Wird Internet-Radio über das Gerät weiterhin möglich sein?
Nur über über ein iPhone, iPad oder Mac mit AirPlay oder mit jedem beliebigen Gerät über Bluetooth. Direkt über das Gerät nicht mehr weil die Verbindung zur Bose Cloud wegfällt
Airplay geht leider nicht mehr.
Laut dem Artikel schon!
Natürlich geht AirPlay, denn es läuft im lokalen Netzwerk
Artikel gelesen, Blub?
Steht auch so in der Mail, ,die ich von Bosse bekam. Airplay 2 geht weiterhin. Auch Multiroom etc …
Ich habe 3 SoundTouch 10 und nur 1 (eins) kann Airplay. Bei den anderen 2 habe ich kein Symbol in der App.
Ich habe denen letzte Woche auch ein paar Wörter geschrieben. Das ich nie wieder Bose kaufen werde. Erfreulich das die Abschaltung entschärft wurde. Leider funktioniert derzeit AirPlay nicht mehr. Die App wird weiterhin funktionieren, zumindest bis zum nächsten iOS Update. Die Software soll Open Source zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht kann ja jemand etwas basteln. Ein Unding das man da echt angeschmiert und auf die Herstelle angewiesen ist. Vor allem wenn die Produkte noch einwandfrei funktionieren.
AirPlay funktioniert bei mir bestens
Kleiner Tipp, evtl. ist das bei dir der Fall: AirPay hat schon immer nur an einzelnen Geräten funktioniert. Gerne auch mehrere gleichzeitig. Was noch nie ging: Boxen die zu einem Stereo-Paar verbunden sind!
Finger weg von cloudbasierten Produkten, die über Nacht nutzlos werden können… davor wird immer wieder gewarnt und darauf hingewiesen. Der Kunde kauft es trotzdem.
Grade wenn es kein Ökosystem ist, sondern ein Dienst nur für ein Produkt. Sollte auf der Verpackung stehen müssen, dass das Gerät nutzlos wird, wenn der Hersteller den Dienst einstellt.
Okay, erst nach Protesten. Aber wenn man schon als Hersteller eine Cloud abschaltet, ist die Vorgehensweise (längere Frist, klare Anweisungen, Offenlegung der Schnittstelle) doch immerhin besser als die viele anderer Hersteller (hier auf der Webseite schon zur Genüge diskutiert), die sehr kurzfristig und ohne Ersatz abschalten und Hardware zu Elektroschrott wandeln.
Laut Handelsblatt Bericht:
Grundlegende Funktionen wie das Gruppieren mehrerer Lautsprecher, die Steuerung per App sowie das Streaming aus externen Musik-Apps oder die Übertragung per Apple Airplay sollen auch ohne Cloud weiter möglich sein, heißt es in der Stellungnahme des Unternehmens. Gleichzeitig stellt die Bose-Sprecherin klar: Sicherheits- und Softwareupdates wird es künftig nicht mehr geben.
Als weiteren Schritt öffnet Bose die technische Schnittstelle der Soundtouch-Geräte. Die Sprecherin erklärte, unabhängige Entwickler erhielten künftig Zugriff auf die Programmierschnittstelle (API). Damit könnten Dritte eigene Anwendungen entwickeln, um die Lautsprecher zu steuern.
Das ist doch wirklich eine Sauerei, dass die Presets nicht mehr funktionieren sollen! Kann man das nicht anders als über eine Cloud lösen?! Für mich war das das Hauptkaufargument.
Das verstehe ich auch nicht ganz. Aber mal schauen, was in den nächsten Jahren aus der Community kommt. Die ist ja diesbezüglich manchmal sehr fix mit Open Source Lösungen.
Kann mich in vorherigen Kommentar nur einschließen: die Presets sind das Feature, welche sich am meisten nutze. Ich habe auch einen SoundTouch Wireless Link im Einsatz. Darüber lässt sich zwar Spotify an alle Lautsprecher verteilen aber AirPlay kann ja immer nur einen Lautsprecher ansprechen das ist Käse. Ich vermute, dass Bose die Lizenzkosten für TuneIn Radio zu hoch wurden und sie deshalb diesen Cloud Dienst nicht mehr anbieten wollen. Nur eine Vermutung.
„Aber AirPlay kann immer nur einen Lautsprecher ansprechen“
Was meinst Du damit? Ich kann alle Lautsprecher oder auch nur einzelne gemeinsam die gleiche oder unterschiedliche Musik über AirPlay abspielen lassen.
Oder wie meinst du das genau?
Dankeschön Erich! Habe gerade von dir gelernt, dass ich auch mehrere Lautsprecher anklicken kann sehr cool und nice. So kann mich dann doch wieder zum Ziel zwar mit ein wenig mehr Klicks, aber immerhin geht die Funktionalität wieder herzustellen.
Mehrere Boxen ja (jeder für sich) aber keine Boxen die zu einem Stereo-Paar gehören!
Es gibt wohl Modelle die AirPlay 2 können sollen.
Mal schauen, ob sich hier der ein oder andere Schnapper machen lässt…