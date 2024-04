TikTok: Rückzug aus den USA statt App-Verkauf

ByteDance, Eigner des Kurzvideodienstes TikTok, zieht eine Abschaltung seiner beliebten Streaming-Plattform in den Vereinigten Staaten in Betracht.

Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters exklusiv und gibt an, dass ByteDance seine App in den USA lieber abschalten als verkaufen werde, wenn rechtliche Mittel gegen das drohende Verbot erschöpft sind. Reuters beruft sich dabei auf mehrere anonyme Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

In den zurückliegenden Monaten hatten zahlreiche US-Politiker Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wurzeln von TikTok und Sorge vor einem missbräuchlichen Einsatz der Nutzerdaten durch die chinesische Regierung geäußert. Neben Überwachungsängsten war dabei immer wieder auch auf die Beeinflussung der Nutzer verwiesen worden. US-Gesetzgeber hatten daraufhin einen Verkauf von TikTok forcieren wollen.

App-Einstellung wird bevorzugt

Für ByteDance soll die Veräußerung der Marke TikTok (ohne die im Hintergrund aktiven Algorithmen) jedoch so unattraktiv sein, dass das Unternehmen die Einstellung der eigenen App in den Vereinigten Staaten bevorzugen würde, statt einen Verkauf zu erwägen.

Erst kürzlich hatte US-Präsident Joe Biden ein Anti-TikTok-Gesetz unterzeichnet, das ein Verbot des Kurzvideodienstes in den Raum stellt, sollte sich im Laufe der kommenden Monate kein Käufer finden – ifun.de berichtete. Die chinesische Regierung hatte darauf bereits Widerstand gegen eine Zwangsveräußerung von TikTok angekündigt.

Die Algorithmen, die für die Videovorschläge auf TikTok entscheidend sind, werden von ByteDance als so wertvoll angesehen, dass ein Verkauf des technischen Unterbaus so gut wie ausgeschlossen ist. ByteDance selbst macht den Großteil seines Umsatzes mit anderen Apps in China und ist nicht vom amerikanischen Geschäft mit TikTok abhängig.

Offiziell hat das Unternehmen keine Verkaufspläne für TikTok. Es geht als unwahrscheinlich, dass sich dies in den kommenden Monaten ändert.