US-Präsident Biden unterzeichnet Anti-TikTok-Gesetz

Nach der Zustimmung des US-Senats hat jetzt auch der US-Präsident Biden dem bereits im vergangenen Monat vom amerikanischen Repräsentanten abgesegneten TikTok-Gesetz zugestimmt. In der Folge sieht sich zum chinesischen Konzern ByteDance gehörende Plattform massiv unter Druck. Sofern sich an der Eigentümerschaft von TikTok nichts ändert, steht ein Verbot der Plattform innerhalb der nächsten zwölf Monate an.

Damit dürften die Probleme, die TikTok derzeit in Europa hat, für das Unternehmen erstmal zweitrangig sein.

Die US-Behörden stören sich an der Tatsache, dass der in Peking ansäßige TikTok-Eigner ByteDance weitgehend von der chinesischen Regierung kontrolliert wird. In der Vergangenheit wurden im Rahmen dieser Konstellation auch schon mehrfach direkte Zensurmaßnahmen angeordnet und umgesetzt. Die USA wollen aufgrund der massiven Verbreitung von TikTok eine direkte Einflussnahme der chinesischen Regierung möglichst ausschließen. TikTok zählt seinen Eigentümern zufolge rund 170 Millionen Nutzer in den USA.

US-Regierung verlangt Firmensitz außerhalb von China

Wenn es nach der US-Regierung geht, kann die Plattform einem Verbot nur entgegenwirken, indem ByteDance zumindest den amerikanischen Teil von TikTok abspaltet und an ein Unternehmen außerhalb von China verkauft. Eine solche Lösung gilt derzeit noch als sehr unwahrscheinlich. Stattdessen hat der TikTok-Chef Shou Zi Chew bereits mehrfach verlauten lassen, dass sein Unternehmen alle verfügbaren Rechtsmittel ausschöpfen will, um gegen den Beschluss vorzugehen. Er kritisiert zudem, dass die geplante Gesetzgebung letztendlich dafür sorgen werde, dass konkurrierende Social-Media-Unternehmen wie etwa Facebook noch mehr Macht erhalten.

Diese Position hat das Unternehmen in einer aktuell veröffentlichten Stellungnahme des Firmenchefs erneut untermauert. TikTok werde sich auf allen möglichen Wegen dafür einsetzen, dass die Plattform auch weiterhin für amerikanische Nutzer zur Verfügung steht. Die aktuellen Nachrichten seien zwar enttäuschend, aber keinesfalls ein Grund aufzugeben.