Thread Tools: Neue iPhone-App findet Fehler im Matter-Netz

Die für den Funkstandard verantwortliche Thread Group stellt mit „Thread Tools“ eine eigene Diagnose-App für Thread-Netzwerke bereit. Die Anwendung richtet sich an Entwickler und erfahrene Smart-Home-Nutzer, die genauer wissen möchten, warum einzelne Geräte nicht zuverlässig reagieren.

Thread Tools macht dazu die Struktur des vorhandenen Netzwerks sichtbar. Die App kann unter anderem die Topologie, die Qualität einzelner Verbindungen und verschiedene Leistungsdaten anzeigen. Dadurch lässt sich beispielsweise erkennen, welche Geräte das Mesh-Netz erweitern und an welcher Stelle eine schwache Funkverbindung für Aussetzer sorgen könnte.

Bislang bleiben solche Informationen für normale Nutzer meist verborgen. Meldet die Home-App ein Zubehör lediglich als „nicht erreichbar“, lässt sich nur schwer verstehen, ob das eigentliche Gerät, der Border Router oder die Funkverbindung die Ursache ist. Die Diagnose-App soll hier zusätzliche Anhaltspunkte liefern.

HomePod und Apple TV als Knotenpunkte

Thread wird vor allem für stromsparende Smart-Home-Geräte wie Sensoren, Steckdosen, Lampen und Türschlösser eingesetzt. Anders als bei einer klassischen WLAN-Verbindung bilden die Geräte untereinander ein Mesh-Netz. Dauerhaft mit Strom versorgte Komponenten können Daten weiterleiten und damit gleichzeitig die Reichweite des Netzwerks vergrößern.

Die Verbindung zum übrigen Heimnetz übernimmt ein Thread Border Router. Bei Apple können unter anderem der HomePod mini, der HomePod der zweiten Generation sowie aktuelle Modelle des Apple TV 4K diese Aufgabe übernehmen. Auch Thread-fähige iPhones ab dem iPhone 15 Pro können kompatibles Zubehör unter iOS 18 lokal koppeln und verwalten. Für Automationen, Mitteilungen und die Steuerung von unterwegs wird weiterhin eine Steuerzentrale empfohlen.

Zunächst nur als Betaversion erhältlich

Thread Tools kann derzeit über Apples TestFlight ausprobiert werden. Nutzer können die erfassten Diagnosedaten auch teilen und damit beispielsweise dem Support eines Zubehörherstellers genauere Informationen zur Verfügung stellen. Das soll die Fehlersuche deutlich vereinfachen, da sich Probleme nicht mehr ausschließlich anhand allgemeiner Beschreibungen nachvollziehen lassen müssen.

Die Thread Group plant, die Anwendung später als Open-Source-Projekt zur Verfügung zu stellen. Bis dahin dürfte die App noch nicht für jeden Nutzer gleichermaßen verständlich sein. Wer bereits mehrere Matter-Geräte, HomePods oder Apple TVs im Einsatz hat und regelmäßig mit Verbindungsabbrüchen kämpft, erhält aber erstmals ein offizielles Werkzeug für einen genaueren Blick auf das eigene Thread-Netz.