DriveCast erklärt, was hinter Autobahnschildern steckt

Blitzer.de PRO entwickelt sich ein Stück weit vom reinen Verkehrswarner zum digitalen Reiseführer. Mit DriveCast testen die Entwickler eine neue Funktion, die während der Fahrt automatisch kurze Geschichten und Informationen zu Orten entlang der Strecke erzählt.

DriveCast stammt von der Movato GmbH und ist direkt in Blitzer.de PRO integriert. Eine zusätzliche App ist nicht erforderlich. Wer die Funktion bereits angezeigt bekommt, aktiviert sie über einen neuen Schalter in der Kartenansicht und wählt anschließend die gewünschten Themenkanäle aus.

Zur Auswahl stehen unter anderem Stadtporträts, Geschichten über kleinere Orte, Informationen zu Unternehmen und Bauwerken sowie Erklärungen zu den braunen Hinweisschildern an Autobahnen. Dazu kommen Quizfragen für unterwegs und ein Kinderkanal mit Geschichten rund um den Außerirdischen Zonki.

Geschichten starten passend zum Standort

Die Beiträge werden anhand der aktuellen Position ausgelöst. Wer sich einem passenden Ort nähert, hört automatisch die zugehörige Geschichte. Bereits abgespielte Beiträge starten auf derselben Strecke nicht erneut, bleiben aber in einem Verlauf gespeichert und können dort später noch einmal aufgerufen werden.

Nutzer können zwischen einem automatischen und einem manuellen Modus wählen. Im manuellen Betrieb weist DriveCast nur auf einen verfügbaren Beitrag hin und wartet auf die Freigabe. Außerdem lässt sich der Dienst für 30 Minuten, bis zum nächsten App-Start oder dauerhaft pausieren.

Auf dem iPhone wird laufende Musik während einer DriveCast-Einblendung leiser gestellt, aber nicht vollständig angehalten. Wer keine Unterbrechungen möchte, sollte deshalb den manuellen Modus verwenden.

Einige Beiträge kostenlos, mehr per Abo

Ein begrenztes Kontingent an Beiträgen lässt sich täglich kostenlos hören. Für den unbegrenzten Zugriff bietet Movato DriveCast Premium als Wochen-, Monats- oder Jahresabo an. Das Abo gehört nicht zur einmaligen Freischaltung von Blitzer.de PRO und wird separat über den App Store abgerechnet.

Die Inhalte entstehen laut Anbieter mit Unterstützung künstlicher Intelligenz und greifen unter anderem auf Wikipedia als Informationsquelle zurück. DriveCast ergänzt damit die erst kürzlich ausgebaute CarPlay-Unterstützung von Blitzer.de PRO um einen weiteren Einsatzbereich.