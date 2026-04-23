Kombiniert Radar, Infrarot und Lichtsensor
Anwesenheitssensor von Meross setzt auf Thread statt WLAN
Meross bietet seinen bereits Ende vergangenen Jahres vorgestellten Anwesenheitssensor MS605 jetzt auch offiziell in Deutschland an. Der Vertrieb läuft hierzulande über Amazon. Dort wird das neue Smarthome-Zubehör derzeit mit Einführungsrabatt für 39,99 Euro angeboten. Beim Hersteller selbst wird der Sensor aktuell zwar günstiger gelistet, mit Versandkosten kommt man da dann aber ebenfalls auf diesen Betrag, sofern man bei Amazon nicht ebenfalls für den Versand bezahlen muss.
Batteriebetrieb statt Stromanschluss
Im Gegensatz zu dem älteren Modell MS600 lässt sich der neue Sensor ohne externen Stromanschluss betreiben. Das Gerät wird durch eine Batterie vom Typ CR123A mit Strom versorgt. Die Batterielaufzeit wird vom Hersteller mit bis zu drei Jahren angegeben.
Ausschlaggebend für den geringen Stromverbrauch dürfte vor allem die Tatsache sein, dass der neue Meross-Sensor nicht wie das ältere Modell über WLAN, sondern über Thread kommuniziert. Für die Einbindung in Smarthome-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant ist damit allerdings ein kompatibler Controller beziehungsweise Hub wie der HomePod, ein Echo-Gerät oder der Homey Pro für Home Assistant erforderlich.
3 Sensoren in einem Gerät
Der Meross Anwesenheitssensor MS605 ist eine Kombination aus drei Sensoren: Ein Millimeter-Radar und Infrarot kümmern sich um die Erfassung von Bewegungen und der Anwesenheit von Personen. Zudem kann das Gerät die aktuelle Lichtstärke messen. Auf dieser Basis lassen sich beispielsweise intelligente Automationen für die Steuerung von Licht oder Klimageräten erstellen.
Der Meross MS605 hat einen maximalen Erfassungsbereich von sechs Metern. Über die App des Herstellers lässt sich dieser Bereich in bis zu sechs Entfernungszonen unterteilen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, zwei virtuelle Sensoren zu konfigurieren, die nur auf einen bestimmten Entfernungsbereich reagieren. Diese werden dann auch in Apple Home oder anderen Smarthome-Systemen als eigenständige Sensoren angezeigt.
Der Sensor kann frei aufgestellt oder an der Wand befestigt und bei Bedarf im Ausrichtungswinkel angepasst werden.
Hab den Sensor Bereits. Aber lässt sich leider nicht mit meinem Echo4 koppeln. Jetzt hoffe ich auf den Hub von Meross der im zweiten Quartal erscheinen soll
Lt. Beschreibung geht der Echo 4. Was sagt der Support?
Leider bisher nichts. In das Forum hab ich auch schon zwei mal geschrieben. Aber da sind nur Android Nutzer die nur wissen das es mit iOS das öfter gibt.
Und ich warte auf den Hub.
Warum nicht einfach den Homey Pro kaufen? Der ersetzt so gut wie alle Hubs, Infrarot-Fernbedienung usw.
Und nebenbei ist er eine Alternative für HomeAssistant für Menschen, die sich nicht ewig lang in jedes Detail reinfuchsen wollen.
Den habe ich zu Hause auch. Mittlerweile auch mit einem neuen CM4 Board (mehr RAM, mehr Speicher) ausgestattet. Das Ding ist einfach genial
Leider nein, er kann aber nach entsprechender Konfiguration mentale Abwesendheit feststellen und diese dann umgehend Big Brother melden. Dieser sendet dann einen Stromstoss an den implantatierten Chip des Benutzter/der Benutzerin und bringt diesen/diese dann umgehend wieder „auf Spur“. :-))))
Man kann schon echt geile und kreative Dinge damit bauen. Schau dir mal auf YouTube die Reihe „Menschen, Tiere, Automationen!“ an. Auf was für Ideen die Leute kommen…
@iFun: Irgendwie ist mein ursprünglicher Kommentar* gelöscht.
*Kann der auch mentale Abwesenheit feststellen?
(Und schon wieder der Hinweis „Du schreibst zu schnell Kommentare…“ – das war mein zweiter heute.
Thread ist natürlich gut aber mich stören zum einen die Spezialbatterien als auch der Formfaktor im Vergleich zum hier kürzlich gezeigten Gerät von SwitchBot – oder kann letzterer dafür weniger? Dennoch Spezialbatterien sind blöd da es dafür dann keine einfache Lademöglichkeit gibt wie für AA/AAA. Andererseits ist Thread eben ein Argument im Vergleich zum SwitchBot. Der funkt über BT nach seinem Hub. Unabhängig vom Hub sollte BT nicht unbedingt erste Wahl bei solchen Geräten sein.
Auf der Amazon Seite ist ein Vergleich des alten und neuen Geräts aufgeführt. Beim alten wird „Sensor mit hoher Genauigkeit“ angegeben.
Bedeutet das, dass der alte Präsenzmelder genauer ist (die Angabe fehlt beim neuen)?
Matter sehr schön, Batteriebetrieb hervorragend.
Aber der Batterietyp in meinen Augen, das komplette Ausschlusskriterium. Hatte Fenstersensoren mit diesem Typ. Sind mittlerweile alle gegen andere ersetz.
Diese Batterien sind der größte Mist. Teilweise funktionieren die einfach nicht wenn die neu sind. Da gibt’s dann lustige Anleitungen wie aktivieren über einen Kurzschluss mit Kondensator usw.