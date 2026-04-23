Meross bietet seinen bereits Ende vergangenen Jahres vorgestellten Anwesenheitssensor MS605 jetzt auch offiziell in Deutschland an. Der Vertrieb läuft hierzulande über Amazon. Dort wird das neue Smarthome-Zubehör derzeit mit Einführungsrabatt für 39,99 Euro angeboten. Beim Hersteller selbst wird der Sensor aktuell zwar günstiger gelistet, mit Versandkosten kommt man da dann aber ebenfalls auf diesen Betrag, sofern man bei Amazon nicht ebenfalls für den Versand bezahlen muss.

Batteriebetrieb statt Stromanschluss

Im Gegensatz zu dem älteren Modell MS600 lässt sich der neue Sensor ohne externen Stromanschluss betreiben. Das Gerät wird durch eine Batterie vom Typ CR123A mit Strom versorgt. Die Batterielaufzeit wird vom Hersteller mit bis zu drei Jahren angegeben.

Ausschlaggebend für den geringen Stromverbrauch dürfte vor allem die Tatsache sein, dass der neue Meross-Sensor nicht wie das ältere Modell über WLAN, sondern über Thread kommuniziert. Für die Einbindung in Smarthome-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant ist damit allerdings ein kompatibler Controller beziehungsweise Hub wie der HomePod, ein Echo-Gerät oder der Homey Pro für Home Assistant erforderlich.

3 Sensoren in einem Gerät

Der Meross Anwesenheitssensor MS605 ist eine Kombination aus drei Sensoren: Ein Millimeter-Radar und Infrarot kümmern sich um die Erfassung von Bewegungen und der Anwesenheit von Personen. Zudem kann das Gerät die aktuelle Lichtstärke messen. Auf dieser Basis lassen sich beispielsweise intelligente Automationen für die Steuerung von Licht oder Klimageräten erstellen.

Der Meross MS605 hat einen maximalen Erfassungsbereich von sechs Metern. Über die App des Herstellers lässt sich dieser Bereich in bis zu sechs Entfernungszonen unterteilen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, zwei virtuelle Sensoren zu konfigurieren, die nur auf einen bestimmten Entfernungsbereich reagieren. Diese werden dann auch in Apple Home oder anderen Smarthome-Systemen als eigenständige Sensoren angezeigt.

Der Sensor kann frei aufgestellt oder an der Wand befestigt und bei Bedarf im Ausrichtungswinkel angepasst werden.