Schlanker und schlauer als der Vorgänger
Neuer Türschlossantrieb von Homematic IP geht in den Verkauf
Mit dem Türschlossantrieb Pro ist die im vergangenen Monat von Homematic IP angekündigte neue Nachrüstlösung für vorhandene Türschlösser jetzt offiziell erhältlich. Der Verkaufspreis liegt bei 249,99 Euro und der Vertrieb läuft über ELV, den Hausvertrieb des hinter Homematic IP stehenden Anbieters eQ-3.
Homematic IP bietet den Türschlossantrieb Pro in vier verschiedenen Designvarianten an. Das Gerät ist schlanker, aber etwas höher als das bisherige Modell. Dies hat zur Folge, dass der verwendete Hausschlüssel gegebenenfalls gekürzt werden muss. Der Schlüssel bleibt wie bei vielen Konkurrenzprodukten im Schloss stecken und wird durch einen integrierten Motor betätigt. Auf diese Weise kann man einen vorhandenen Schließzylinder mit dem Antrieb verwenden.
Sensoren erkennen Bewegungen und Manipulationen
Das neue Zubehör ist zudem mit einem Lage- und Erschütterungssensor ausgestattet und somit in der Lage, ein Rütteln oder andere Bewegungen an der Tür zu erfassen. Werden solche Veränderungen erkannt, kann man sich per Push-Mitteilung darüber informieren lassen. Zudem kann das Gerät melden, wenn Manipulationsversuche am Schloss selbst erkannt werden. Alle Öffnungs- und Schließvorgänge werden in der App von Homematic IP dokumentiert. Dabei unterscheidet das System laut Anbieter auch, ob die Tür von innen per Drehmechanismus oder von außen mit einem Schlüssel geöffnet wurde. Auf diese Weise kann detailliert nachvollzogen werden, wann und wie ein Zugang erfolgt ist.
Der Antrieb wird durch vier AA-Batterien gespeist und soll damit bis zu anderthalb Jahre ohne Batteriewechsel arbeiten. Alternativ können laut Hersteller auch NiMH-Akkus vom Typ HR6 verwendet werden.
Bedienung per App und Zubehör
Der Türschlossantrieb lässt sich per Smartphone oder über separat erhältliches Zubehör wie ein Tastenfeld oder eine Fernbedienung öffnen. Homematic IP erwähnt auch die Möglichkeit zur Bedienung per Sprachsteuerung, hierzu haben wir jedoch keine Details gefunden. Grundsätzlich tut sich der Anbieter etwas schwer mit der Unterstützung von offenen Standards und anderen Smarthome-Plattformen.
Ein ganz schöner Kasten.
Sehr cool, danke für die Info.
Die idee mit dem Erschütterungssensor ist einfach klasse!
Für die Sprachsteuerung läßt sich Homematic IP mit Amazon Alexa und Google Assist verbinden.
Über zB. Home Assistant und der integrierten Homekit Bridge auch mit Siri.
Problem aller Türschlossantriebe ist, dass sie in Verbindung mit der Tür relativ laut sind. Mal abwarten wie laut dieser Antrieb ist.
Für Sinnvollen Einsatz bei mir bräuchte ich leider 4-5 Stück. Für den Preis kann ich auch n Affen trainieren der mir auf und zu sperrt … oder ich bleibe selber der Affe
Ich denke Affen werden auf die Dauer sicher teurer sein.
Aber denen kann man noch mehr als auf/zu beibrigen ;-)
Lese nix von Auto Unlock ja und evtl. Schlüssel kürzen? Schade, damit ist die deutsche Firma raus.
Ich denke nicht, dass hier in der App etwas dokumentiert wird. Wie soll das funktionieren bei mehreren App Installation und wenn man nicht da ist? Die App dient lediglich der Anzeige der Daten.
Dazu müsste man sicherlich über die Messdaten ein passendes Diagramm mit den Zuständen anlegen. Nur so eine Idee, das mache ich mit den Fenstersensoren auch so.
No matter, no party
Aber störungsfrei :-).
Wer auf Homematic IP setzt, braucht für diesen Einsatz eher seltener eine Brücke zu Matter.
Also ich jedenfalls bei Alarmanlage/Zutritt und Heizungssteuerung nicht.
Geht doch mit OpenCCU perfekt im Home Assistant. Incl. dem Update der Homematic Geräte.
Den Home Assistant wiederum kannst du easy mit Apple Home koppeln.
Bin mit dem Vorgänger recht zufrieden in Verbindung mit der CCU3. Würde bei einem Defekt wahrscheinlich diesen hier kaufen.
Gibt es irgendwo Daten zur Kraft der verschiedenen, gerade erhältlichen Türschlossantriebe (Niki, Aquara, dem oben beschriebenen etc.)? Welche Firma hat die robustesten und kräftigsten Motoren?