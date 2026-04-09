Mit dem Türschlossantrieb Pro ist die im vergangenen Monat von Homematic IP angekündigte neue Nachrüstlösung für vorhandene Türschlösser jetzt offiziell erhältlich. Der Verkaufspreis liegt bei 249,99 Euro und der Vertrieb läuft über ELV, den Hausvertrieb des hinter Homematic IP stehenden Anbieters eQ-3.

Homematic IP bietet den Türschlossantrieb Pro in vier verschiedenen Designvarianten an. Das Gerät ist schlanker, aber etwas höher als das bisherige Modell. Dies hat zur Folge, dass der verwendete Hausschlüssel gegebenenfalls gekürzt werden muss. Der Schlüssel bleibt wie bei vielen Konkurrenzprodukten im Schloss stecken und wird durch einen integrierten Motor betätigt. Auf diese Weise kann man einen vorhandenen Schließzylinder mit dem Antrieb verwenden.

Sensoren erkennen Bewegungen und Manipulationen

Das neue Zubehör ist zudem mit einem Lage- und Erschütterungssensor ausgestattet und somit in der Lage, ein Rütteln oder andere Bewegungen an der Tür zu erfassen. Werden solche Veränderungen erkannt, kann man sich per Push-Mitteilung darüber informieren lassen. Zudem kann das Gerät melden, wenn Manipulationsversuche am Schloss selbst erkannt werden. Alle Öffnungs- und Schließvorgänge werden in der App von Homematic IP dokumentiert. Dabei unterscheidet das System laut Anbieter auch, ob die Tür von innen per Drehmechanismus oder von außen mit einem Schlüssel geöffnet wurde. Auf diese Weise kann detailliert nachvollzogen werden, wann und wie ein Zugang erfolgt ist.

Der Antrieb wird durch vier AA-Batterien gespeist und soll damit bis zu anderthalb Jahre ohne Batteriewechsel arbeiten. Alternativ können laut Hersteller auch NiMH-Akkus vom Typ HR6 verwendet werden.

Bedienung per App und Zubehör

Der Türschlossantrieb lässt sich per Smartphone oder über separat erhältliches Zubehör wie ein Tastenfeld oder eine Fernbedienung öffnen. Homematic IP erwähnt auch die Möglichkeit zur Bedienung per Sprachsteuerung, hierzu haben wir jedoch keine Details gefunden. Grundsätzlich tut sich der Anbieter etwas schwer mit der Unterstützung von offenen Standards und anderen Smarthome-Plattformen.