„The next generation“: Auch Sky Mobile sieht das iPhone 13 nächste Woche kommen

Die Telekom bietet die „Premieren-Ticket“ genannte Möglichkeit, sich bevorzugten Zugriff auf die kommenden iPhone-Modelle zu sichern, ja schon seit mehreren Wochen an. Allerdings vergleichsweise unverbindlich und ohne die Nennung eines Datums. Der britische Provider Sky Mobile wird da ein ganzes Stück konkreter und verspricht allen Interessenten, die sich vor dem 14. September registrieren, unter der Überschrift „Die nächste Generation ist im Anmarsch“ Zugang zu einem exklusiven Angebot.

We think it's time to treat yourself to something new 👀

Sky Mobile customers: if there's one good choice you make today, let it be registering your interest to to get all the info on the upcoming announcement, trust us 🎁

👉 https://t.co/BolP4S9xxo pic.twitter.com/r7E3MbBIR6

— Sky (@SkyUK) September 3, 2021