„The Great Escape“: Apple-Kurzfilm mit dem iPhone 14 Pro gedreht

Damit interessierte Nutzer nicht ständig die unzähligen regionalen Webseiten von Apple abklappern müssen, um keinen der einzelnen „Shot on iPhone“-Filme zu verpassen, stellt Apple hierfür auch eine spezielle Wiedergabeliste auf YouTube bereit. Aktuell sind dort 14 verschiedene Videos aus der „Shot on iPhone“-Serie gelistet, darunter befindet sich dann auch die mit der bislang längsten Spielzeit ausgestattete Veröffentlichung aus dieser Reihe.

Apple hat das neue Video exklusiv auf seiner türkischen Webseite veröffentlicht. Derart regionale Produktionen haben bei Apple längst Tradition, wir erinnern uns hier an die regelmäßig veröffentlichten Apple-Videos zum chinesischen Neujahrsfest oder auch den im Februar veröffentlichten und ebenfalls mit dem iPhone 14 Pro gedrehten Kurzfilm „ Fursat “, in dem der indische Regisseur Vishal Bhardwaj im Stil eines Musicals die Geschichte eines Mannes erzählt, der bei seinem Versuch, die Zukunft zu kontrollieren, beinahe die Werte der Gegenwart vergisst.

Mit dem Video „The Great Escape“ führt Apple seine Werbekampagne „Shot on iPhone“ fort. Der Kurzfilm glänzt über zweieinhalb Minuten hinweg mit eindrucksvollen, rund um den Großen Basar in Istanbul aufgenommenen Bildern.

