Apple veröffentlicht halbstündigen iPhone-Kurzfilm

Apple hat auf seinem amerikanischen YouTube-Kanal den halbstündigen iPhone-Kurzfilm Fursat des indischen Regisseurs Vishal Bhardwaj veröffentlicht und setzt mit der Produktion die so genannte „Shot on iPhone“-Reihe fort, die diesmal die cineastischen Kapazitäten des iPhone 14 Pro demonstrieren soll.

Der 57-jährige Vishal Bhardwaj gehört zu den bekannteren Regisseuren Indiens und ist nicht nur als Filmemacher, sondern auch als Drehbuchschreiber und Musik-Produzent aktiv.

Apple selbst beschreibt „Fursat“ als „magische Geschichte“ über einen Mann der davon besessen ist die Zukunft zu kontrollieren. Eine Gier, die allerdings dazu führt, dass dieser beinahe aus den Augen verliert, was ihm in der Gegenwart am wichtigsten ist.

Stürmisch geschnitten, gleicht „Fursat“ in Teilen einem Musical und setzt die Filmtauglichkeit der neuesten iPhone-Generation mit beeindruckenden Abschnitten in Szene.

Clip zum chinesischen Neujahr

Bereits zum chinesischen Neujahr vor rund drei Wochen hatte Apple mit „Through the Five Passes“ einen mit dem iPhone 14 Pro gedrehten Kurzfilm veröffentlich. In dem untertitelten 15-Minuten-Video hat Regisseur Peng Fei damals vor allem die Fähigkeit des neuesten iPhones herausgearbeitet, auch bei schlechten Lichtverhältnissen vergleichsweise gutes Videomaterial produzieren zu können.

Fünf Stunden im Museum

Apple hält die „Shot on iPhone“-Reihe seit mehreren Jahren am Leben und bietet im offiziellen YouTube-Kanal des Konzerns eine zugehörige Wiedergabeliste an, die inzwischen fünf Jahre zurückreicht und die wichtigsten Beiträge der „Shot on iPhone“-Reihe hier versammelt. Darunter auch den fünfstündigen Museumsbesuch in die Eremitage in Sankt Petersburg. Das vor zwei Jahren veröffentlichte Kunst-Video konnte mittlerweile über eine Million Abrufe auf sich versammeln.