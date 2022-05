9-Euro-Ticket: Neue Bahn-App mit 3 Monaten Lebenszeit

Sei’s drum. Wer sich die neue App lädt, kann damit über die die nächsten drei Monate hinweg sein 9-Euro-Ticket buchen und verwalten – nicht mehr und nicht weniger. Die Nutzung empfiehlt sich mit Blick auf den aufwändigen Registrierungsprozess allerdings nur, wenn ihr nicht ohnehin schon eine andere App eures Verkehrsverbunds oder den DB Navigator am Laufen habt. Mit dem in der Werbung für die App versprochenen komfortablen Bezahlen ist es auch nicht weit her, so ist nicht Apple Pay gemeint, sondern ihr müsst manuell entweder SEPA-Informationen oder eine Kreditkarte hinterlegen. Weiterführende Infos zum 9-Euro-Ticket und der App findet ihr auf der begleitenden Webseite ticket.besserweiter.de .

Mit 9-Euro-Ticket bietet die Deutsche Bahn jetzt eine separate App für die von Juni bis August erhältlichen vergünstigten Monatskarten für den Regionalverkehr an. Eine App-Neuvorstellung die überrascht, bislang sind wir davon ausgegangen, dass der Vertrieb mit den Buchungsmöglichkeiten über die offizielle Bahn-App DB Navigator, die Apps der einzelnen Verkehrsunternehmen und nicht zuletzt auch der Verfügbarkeit in Kundenzentren und teils auch Fahrkartenautomaten mehr als ausreichend abgedeckt ist.

