Telekom erhöht Datenvolumen in Prepaid-Tarifen

Nachdem Vodafone eben erst seine Prepaid-Jahrespakete überarbeitet und mit zusätzlichem Datenvolumen ausgestattet hat, ist jetzt die Telekom dran. Hier können sich Prepaid-Kunden ebenfalls noch in diesem Monat über Verbesserungen freuen.

Bei der Telekom gibt es vom 25. Februar an mehr Datenvolumen in verschiedenen MagentaMobil-Prepaid-Tarifen. Die Preise bleiben dabei laut der Ankündigung unverändert.

Mehr Gigabyte ab Prepaid M

Betroffen sind die Tarife MagentaMobil Prepaid M, L, XL sowie der Prepaid-Jahrestarif. Im Tarif M sind künftig 20 Gigabyte für 9,95 Euro vorgesehen. Der Tarif L umfasst 40 Gigabyte für 14,95 Euro, beim Tarif XL steigt das Datenvolumen auf 80 Gigabyte für 19,95 Euro. Die genannten Preise gelten jeweils für einen Zeitraum von 28 Tagen – Prepaid rechnet alle vier Wochen und nicht nach Monaten ab. Die Tarife S und Max bleiben unverändert.

Die Prepaid-Preise der Telekom ab 25. Februar 2026

Der Prepaid-Jahrestarif der Telekom umfasst künftig 240 Gigabyte für 99,95 Euro. Rechnerisch entspricht dies 20 Gigabyte pro Monat.

Datenübertrag bleibt erhalten

Die in der MeinMagenta-App angebotenen Datenboni bleiben der Telekom zufolge weiterhin bestehen. Somit kann sich das Datenvolumen abhängig vom Tarif und der Vertragsdauer nochmals um bis zu 10 Gigabyte erhöhen. Zudem kann in den Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif wie bisher nicht verbrauchtes Datenvolumen in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen werden. Es werde dort dann vor dem neu hinzugekommenen Inklusivvolumen aufgebraucht.

Neukunden erhalten die angepassten Leistungen vom 25. Februar an automatisch. Für Bestandskunden der aktuellen Tarifgeneration werden die Änderungen jeweils mit der nächsten individuellen Abrechnungsperiode wirksam.

Die Telekom weist in diesem Zusammenhang auch auf ihr erweitertes EU-Roaming hin. Die Schweiz wird bei den Prepaid-Tarifen behandelt wie ein EU-Mitglied behandelt.