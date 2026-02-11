Umstellung am 25. Februar
Telekom erhöht Datenvolumen in Prepaid-Tarifen
Nachdem Vodafone eben erst seine Prepaid-Jahrespakete überarbeitet und mit zusätzlichem Datenvolumen ausgestattet hat, ist jetzt die Telekom dran. Hier können sich Prepaid-Kunden ebenfalls noch in diesem Monat über Verbesserungen freuen.
Bei der Telekom gibt es vom 25. Februar an mehr Datenvolumen in verschiedenen MagentaMobil-Prepaid-Tarifen. Die Preise bleiben dabei laut der Ankündigung unverändert.
Mehr Gigabyte ab Prepaid M
Betroffen sind die Tarife MagentaMobil Prepaid M, L, XL sowie der Prepaid-Jahrestarif. Im Tarif M sind künftig 20 Gigabyte für 9,95 Euro vorgesehen. Der Tarif L umfasst 40 Gigabyte für 14,95 Euro, beim Tarif XL steigt das Datenvolumen auf 80 Gigabyte für 19,95 Euro. Die genannten Preise gelten jeweils für einen Zeitraum von 28 Tagen – Prepaid rechnet alle vier Wochen und nicht nach Monaten ab. Die Tarife S und Max bleiben unverändert.
Die Prepaid-Preise der Telekom ab 25. Februar 2026
Der Prepaid-Jahrestarif der Telekom umfasst künftig 240 Gigabyte für 99,95 Euro. Rechnerisch entspricht dies 20 Gigabyte pro Monat.
Datenübertrag bleibt erhalten
Die in der MeinMagenta-App angebotenen Datenboni bleiben der Telekom zufolge weiterhin bestehen. Somit kann sich das Datenvolumen abhängig vom Tarif und der Vertragsdauer nochmals um bis zu 10 Gigabyte erhöhen. Zudem kann in den Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif wie bisher nicht verbrauchtes Datenvolumen in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen werden. Es werde dort dann vor dem neu hinzugekommenen Inklusivvolumen aufgebraucht.
Neukunden erhalten die angepassten Leistungen vom 25. Februar an automatisch. Für Bestandskunden der aktuellen Tarifgeneration werden die Änderungen jeweils mit der nächsten individuellen Abrechnungsperiode wirksam.
Die Telekom weist in diesem Zusammenhang auch auf ihr erweitertes EU-Roaming hin. Die Schweiz wird bei den Prepaid-Tarifen behandelt wie ein EU-Mitglied behandelt.
Gilt das auch für CB berechtigte Verträge? Da würden 2 von mir reinfallen. Wäre ja nice.
cashback? Callback? CB-Funk? Oo
Corporate Benefits ;)
War auch mein Gedanke :) ich denke schon, dass es auch da gelten wird.
Wo liegt jetzt nochmal der Vorteil von einer Vertragsbindung, wo ich als Nicht-Telefonierer und nur Internet Nutzer 25€ Monat zahle und nur 20 GB habe? Prepaid ist doch offensichtlich viel attraktiver. Oder übersehe ich hier was?
Ohne deine Verträge zu kennen hier ein kurzer Hinweis:
Der Prepaidtarif geht nur für vier Wochen, wird also bei 52 Wochen im Jahr 13 mal fällig.
ok, sind dann beim Prepaid M halt real 10,7833 statt 9,95€. Das beantworte Andys Frage nicht wirklich.
Ich sehe auch keinen Vorteil bei Verträgen, daher hab ich seit x Jahren nen Mgenta Prepaid Mobil M, der alle meine Bedürfnisse abdeckt.
Der Vorteil, dass man sehr günstig an ein Handy beim Vertrag rankommt ist m.E. seit Jahren nicht mehr gegeben. Meistens (Ausnahmen gibt es gewiss) ist der Vertrag mit Handysubvention und einmaliger Zuzahlung zum gewünschten Phone mindestens genauso teuer, wie eine Prepaid-Karte + Einmalkauf des Handys. Kann man ja sehr schnell für sich nachrechnen.
Natürlich muss man bei Apple dann das nötige Kleingeld in der TAsche haben, so ein Gerät am Stück bezahlen zu können.
Das Datenvolumen gibt’s ja auch „nur“ für 28 Tage, dies bitte bei deinem Hinweis beachten…
Nöh
Multisims
Korrekt – der (für mich) einzig wirkliche Vorteil von Vertrag vs. Prepaid. Für die Smartwatch unumgänglich wenn man das nutzen möchte.
Höhere Netzpriorität. Da unterscheidet sich Hauptprovider von Sub-Providern und Verträge von Prepaid.
Wirkt sich im Alltag aber oft nicht direkt aus. Das merkt man erst wenn eine Funkzelle ausgelastet ist.
zwischen Vertrag und Prepaid machen die Provider keinen Unterschied – lediglich zwischen ihren eigenen Kunden und Sub-Provider-Kunden – so wurde es mir mal gesagt, als ich im Einzelhandel tätig war.
Ist bei MagentaMobil Prepaid nicht der Fall.
Die Vorteile beim Vertrag liegen im Wesentlichen in der Möglichkeit von Zusatzkarten für Familienmiglieder oder optionale Multisims für zB Watch mit gleicher Rufnummer nutzen. Ansonsten unterscheiden sich die Abrechnungszeiträume (28 Tage Vs monatlich) und eben Vorauskasse statt Einzug über Lastschrift.
Fazit:
Für Single Nutzer ohne Bedarf von irgendwelchen Zusatzkarten, fährt man mit Prepaid definitiv deutlich günstiger.
Und wenn man es doch mal braucht, kann man jederzeit upgraden.
Ich hatte durch eine Sonderaktion 30 GB insgesamt. 17 GB gab es zusätzlich zu den 13 GB. Werden es dann zukünftig 20 GB plus 17 GB sein?
So auch bei mir. Bin gespannt wie das ausgeht.
Bei mir ebenfalls, eigentlich dann in Zukunft 37 Gb
Plus Mitnahme des nicht verbrauchten Volumens aus dem Vormonat.
Komme so, ohne Sonderaktion momentan auf 31,5GB / MOnat, da ich fast nur zu Haus im WLAN bin und 4,5GB Magenta-Kundenbonus bekomme.
(also 2x13GB plus die 4,5GB +1GB Magenta-Vorteil). Dann sollten das ja bald 45,5GB sein – oder halt bisschen weniger für die Nutzung via Mobilfunknetz. Ist schon ganz nett, wenn man das dann mal im Urlaub benötigt.
Das war einfach der geilste Deal. Hab es ebenfalls gemacht. Rechnerisch 8.33€ im Monat. Und nächstes Jahr fällt es nicht auf 13 Gb zurück sondern bleibt auf 30. Hammer!
Wer da noch nen Vertrag nimmt, dem ist echt nicht zu helfen.
Freut mich für dich. Ich bin aber seit Jahren mit unseren Verträgen bei Congstar zufrieden. 79GB (welche ich auch nutze) für dauerhaft 17,10€…
Aber nicht mit der (unbegrenzten) Geschwindigkeit, Magenta Moments…
Direkt bei der Telekom ist schon besser.
Und die unbegrenzte Geschwindigkeit brauchen wie viele User wirklich? Leute seid doch mal ehrlich zu euch selber. Ich kam von der Telekom, habe bei Speedmessungen 1,3 Gbit dort erreicht wo ich mich viel aufhalte. Jetzt habe ich halt nur noch 50 Mbit im 5G Netz- und? Merkst was? Braucht man wirklich IMMER deutlich mehr? Nein…
@Chris gilt das für alle Verträge oder ist die 1. Gen mal wieder ausgenommen?
PENNY Mobil
Kann ich nur empfehlen. Warum?
1. Im Netz der Telekom (da Penny Mobil Tochter von Congstar und Congstar wiederum Tochter der Telekom)
2. bin momentan bei 30 GB (Volumen erhöht sich regelmäßig)
3. EUR 8,99/4 Wochen
Ich verstehe auch nicht, warum man heutzutage noch klassische Mobil Verträge abschließt, anstatt mit Prepaid flexibel zu sein
Hier liegt die Empfehlung doch auch bei der Telekom direkt. Da muss man auch zu keinem der unzähligen Resellern mehr gehen.
Habe ich auch nicht verstanden. Habe vor kurzem ein magenta Mobil Prepaid L mit 30€ 4Wöchentliche Laufzeit für 14,95€ abgeschlossen.
Was ist bitteschön bei einem 24-monatige Tarif anders?
Meine nicht 30 €, sondern 30 GB
Habe mittlerweile im Prepaid Jahrestarif bei der Telekom 30 GB Volumen pro Monat bei 100€ jährlich, also monatlichen Kosten von 8,30€. Alles mit 5G und inkl. Allnet Flat. Da muss ich mich nicht mehr bei der Billigkonkurrenz umschauen.