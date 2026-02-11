Google bringt Fitbit-Gesundheitscoach aufs iPhone

Der von Google im vergangenen Jahr vorgestellte Fitbit-Gesundheitscoach kommt auch aufs iPhone. Die Funktion war zunächst nur für Android angekündigt. Nun hat Google mitgeteilt, dass künftig auch iOS-Nutzer Zugriff erhalten. Daran interessierte iPhone-Besitzer in Deutschland müssen sich jedoch weiter gedulden. Die Funktion steht im Rahmen des Fitness-Abos Fitbit Premium zunächst nur in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Singapur sowie ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.

Individuelle Trainingspläne per KI

Der Fitbit-Gesundheitscoach soll Nutzer dabei unterstützen, die persönliche Fitness gezielt zu verbessern. Die KI erstellt auf Basis persönlicher Angaben einen individuellen Trainingsplan mit konkreten Übungen und messbaren Wochenzielen. Dabei wird neben persönlichen Zielen und Vorlieben auch die vorhandene Ausrüstung berücksichtigt.

Die in der Fitbit-App angezeigten Empfehlungen passen sich dann laufend an die aktuellen Daten an. Unter anderem fließen auch Faktoren wie Schlafqualität oder Erholungszustand automatisch in die Planung ein. Wenn man beispielsweise schlecht geschlafen hat, wird das Trainingspensum entsprechend angepasst. Auch spontane Änderungen sind kein Problem. Nutzer können der App mitteilen, wie sie sich fühlen oder ob Beschwerden auftreten, woraufhin der Plan angepasst wird.

Schlafanalyse als Kernfunktio

Die Analyse des Schlafverhaltens ist ein wichtiger Teil des Angebots. Das System erkennt Muster und gibt Ratschläge zur Verbesserung der Schlafqualität. Zusätzlich erstellt der KI-Coach von Google einen individuellen Schlafplan, der sich am Aktivitätsniveau des Nutzers orientiert und beispielsweise nach intensiven Trainingstagen mehr Erholungszeit einplant.

Konkrete Details zur iPhone-Anbindung dürften in Kürze folgen. Die App bezieht Messwerte aus kompatiblen Geräten wie Fitbit oder die Pixel Watch mit ein. Weitere Daten wie Gewicht oder Blutzuckerwerte können über Schnittstellen zu Gesundheitsplattformen integriert werden.

Große Fragezeichen um Apples Pläne

Die Ankündigung kommt nur wenige Tage, nachdem Berichte die Runde gemacht hat, dass Apple seine Pläne für einen KI-Gesundheitscoach zurückgezogen hat. Unter neuer Bereichsleitung wird Apples Fitness-Angebot offenbar grundsätzlich auf Rentabilität geprüft.