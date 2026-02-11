AirTag 2 erstmals unter 30 Euro erhältlich

Der neu erhältliche AirTag der zweiten Generation ist erstmals unter 30 Euro erhältlich. Der Computerversand Notebooksbilliger listet die vor zwei Wochen vorgestellte neue Generation von Apples „Wo ist?“-Zubehör zum Preis von 29,99 Euro. Amazon zieht hier zumindest teilweise wie gewohnt mit, allerdings springt der Preis dort schon über den ganzen Tag hinweg zwischen 29,99 Euro und 31,99 Euro hin und her.

Mit knapp 15 Prozent Preisnachlass für den neuen AirTag ist hier erstmals ein ernstzunehmender Rabatt zu verzeichnen. Die offizielle Preisangabe von Apple liegt bei 35 Euro und der Hersteller selbst hält wie üblich eisern an dieser Maßgabe fest. So wurde die erste AirTag-Generation über volle fünf Jahre hinweg zu diesem Preis von Apple verkauft.

Erste Generation weiterhin erhältlich

Bei Drittanbietern kann man weiterhin noch Restbestände der ersten Generation der AirTags erwerben. MediaMarkt bietet diese einzeln für 24,99 Euro und als Viererpack für 79,99 Euro an. Bei Amazon gibt es die erste Generation neu nur noch einzeln für ebenfalls 24,99 Euro. Bei den dort reduziert erhältlichen Viererpacks handelt es sich um Gebraucht- beziehungsweise Retourware.

Beim Kauf genau hinschauen

Bei den neuen AirTags hat Apple äußerlich außer der Beschriftung nichts verändert, das Innenleben jedoch in mehreren Punkten überarbeitet. So wurden die Reichweite bei Bluetooth-Ortung sowie die Leistung der Nahbereichssuche verbessert. Zudem gibt der integrierte Lautsprecher jetzt einen besser hörbaren Signalton ab.

An dieser Stelle binden wir oben nochmal unsere Vergleichsgrafik der beiden Generationen ein. Insbesondere bei günstigen Angeboten der neuen Modellvariante solltet ihr auf die feinen Unterschiede achten und sicherstellen, dass ihr auch tatsächlich einen AirTag der zweiten Generation erhalten habt und euch keines der Vorgängermodelle untergejubelt wurde.