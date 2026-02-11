iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 351 Artikel

Nach 2 Wochen schon 15% Preisnachlass

AirTag 2 erstmals unter 30 Euro erhältlich
Der neu erhältliche AirTag der zweiten Generation ist erstmals unter 30 Euro erhältlich. Der Computerversand Notebooksbilliger listet die vor zwei Wochen vorgestellte neue Generation von Apples „Wo ist?“-Zubehör zum Preis von 29,99 Euro. Amazon zieht hier zumindest teilweise wie gewohnt mit, allerdings springt der Preis dort schon über den ganzen Tag hinweg zwischen 29,99 Euro und 31,99 Euro hin und her.

Mit knapp 15 Prozent Preisnachlass für den neuen AirTag ist hier erstmals ein ernstzunehmender Rabatt zu verzeichnen. Die offizielle Preisangabe von Apple liegt bei 35 Euro und der Hersteller selbst hält wie üblich eisern an dieser Maßgabe fest. So wurde die erste AirTag-Generation über volle fünf Jahre hinweg zu diesem Preis von Apple verkauft.

Airtag Angebot Nbb

Erste Generation weiterhin erhältlich

Bei Drittanbietern kann man weiterhin noch Restbestände der ersten Generation der AirTags erwerben. MediaMarkt bietet diese einzeln für 24,99 Euro und als Viererpack für 79,99 Euro an. Bei Amazon gibt es die erste Generation neu nur noch einzeln für ebenfalls 24,99 Euro. Bei den dort reduziert erhältlichen Viererpacks handelt es sich um Gebraucht- beziehungsweise Retourware.

Beim Kauf genau hinschauen

Bei den neuen AirTags hat Apple äußerlich außer der Beschriftung nichts verändert, das Innenleben jedoch in mehreren Punkten überarbeitet. So wurden die Reichweite bei Bluetooth-Ortung sowie die Leistung der Nahbereichssuche verbessert. Zudem gibt der integrierte Lautsprecher jetzt einen besser hörbaren Signalton ab.

Airtag Alt Vs Neu

An dieser Stelle binden wir oben nochmal unsere Vergleichsgrafik der beiden Generationen ein. Insbesondere bei günstigen Angeboten der neuen Modellvariante solltet ihr auf die feinen Unterschiede achten und sicherstellen, dass ihr auch tatsächlich einen AirTag der zweiten Generation erhalten habt und euch keines der Vorgängermodelle untergejubelt wurde.
11. Feb. 2026


  • Passt die Metallkappe auf die alte Version? Vermutlich schon. Könnte mir vorstellen, dass da bei Kleinanzeigen schnell Schmu betrieben wird.

  • dinge die man nicht braucht. was bringt mir der tracker wenn ich meinen schlüssel im wald verliere?

  • Die Dinger sind aber hässlicher geworden. Allein die Schrift drauf im Kreis war schöner als jetzt das Riesen CE Zeichen. Dann halt nicht. ;-)

