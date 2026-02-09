Vodafone stattet CallYa-Jahrespakete mit mehr Datenvolumen aus

Vodafone packt bei seinen CallYa Jahrestarifen vorübergehend nochmal zusätzliches Datenvolumen hinzu. Beim CallYa Jahrespaket XS hat man jetzt zum Preis von 49,99 Euro insgesamt 40 GB inklusive. Das größere, für 99,99 Euro angebotene CallYa Jahrespaket M ist im Rahmen der Aktion mit insgesamt 240 GB Datenvolumen ausgestattet.

Vodafone bietet seit Dezember zusätzlich zu seinen regulären CallYa-Prepaid-Tarifen drei verschiedene Jahrespakete an. Zuvor war nur ein Standardpaket mit 180 GB Datenvolumen für 99,99 Euro erhältlich. Ergänzend dazu kann man seither für 49,99 Euro 20 GB Daten oder für 199,99 Euro satte 1.000 GB Daten buchen, die sich dann flexibel über ein volles Jahr hinweg nutzen lassen. Eine monatliche Aufteilung erfolgt nicht, das enthaltene Datenvolumen lässt sich beliebig über die komplette Laufzeit verteilen.

Mehr Daten in den kleineren Paketen

Im Rahmen der jetzt verfügbaren, zeitlich befristeten Aktion wird das in den beiden kleineren Paketen enthaltene Datenvolumen nun einmalig auf 40 GB beziehungsweise 240 GB erweitert. Die Tarifoption gilt ab Aktivierung 365 Tage, nicht genutztes Datenvolumen verfällt am Ende der Laufzeit. Eine Kündigung ist nicht erforderlich, laut Vodafone findet keine automatische Verlängerung statt.

Die Tarife beinhalten Verbindungen über 4G und 5G. Die maximale Datengeschwindigkeit beträgt dabei 300 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload. Zudem ist eine Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands enthalten. Für Verbindungen von Deutschland in andere EU-Länder sind 2400 Freiminuten oder SMS inklusive. Bei Neuabschluss eines CallYa-Pakets erhält man zudem ein Bonusguthaben in Höhe von 10 Euro, wenn man die eigene Rufnummer mitbringt.

Klassische SIM oder eSIM verfügbar

Die CallYa-Tarife von Vodafone lassen sich mit einer klassischen SIM-Karte oder mit einer eSIM nutzen. Die gewünschte Variante kann im Rahmen der Bestellung ausgewählt werden.