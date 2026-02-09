Bis zu 60 GB mehr
Vodafone stattet CallYa-Jahrespakete mit mehr Datenvolumen aus
Vodafone packt bei seinen CallYa Jahrestarifen vorübergehend nochmal zusätzliches Datenvolumen hinzu. Beim CallYa Jahrespaket XS hat man jetzt zum Preis von 49,99 Euro insgesamt 40 GB inklusive. Das größere, für 99,99 Euro angebotene CallYa Jahrespaket M ist im Rahmen der Aktion mit insgesamt 240 GB Datenvolumen ausgestattet.
Vodafone bietet seit Dezember zusätzlich zu seinen regulären CallYa-Prepaid-Tarifen drei verschiedene Jahrespakete an. Zuvor war nur ein Standardpaket mit 180 GB Datenvolumen für 99,99 Euro erhältlich. Ergänzend dazu kann man seither für 49,99 Euro 20 GB Daten oder für 199,99 Euro satte 1.000 GB Daten buchen, die sich dann flexibel über ein volles Jahr hinweg nutzen lassen. Eine monatliche Aufteilung erfolgt nicht, das enthaltene Datenvolumen lässt sich beliebig über die komplette Laufzeit verteilen.
Mehr Daten in den kleineren Paketen
Im Rahmen der jetzt verfügbaren, zeitlich befristeten Aktion wird das in den beiden kleineren Paketen enthaltene Datenvolumen nun einmalig auf 40 GB beziehungsweise 240 GB erweitert. Die Tarifoption gilt ab Aktivierung 365 Tage, nicht genutztes Datenvolumen verfällt am Ende der Laufzeit. Eine Kündigung ist nicht erforderlich, laut Vodafone findet keine automatische Verlängerung statt.
Die Tarife beinhalten Verbindungen über 4G und 5G. Die maximale Datengeschwindigkeit beträgt dabei 300 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload. Zudem ist eine Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands enthalten. Für Verbindungen von Deutschland in andere EU-Länder sind 2400 Freiminuten oder SMS inklusive. Bei Neuabschluss eines CallYa-Pakets erhält man zudem ein Bonusguthaben in Höhe von 10 Euro, wenn man die eigene Rufnummer mitbringt.
Klassische SIM oder eSIM verfügbar
Die CallYa-Tarife von Vodafone lassen sich mit einer klassischen SIM-Karte oder mit einer eSIM nutzen. Die gewünschte Variante kann im Rahmen der Bestellung ausgewählt werden.
40 GB im Jahr ?? Wer verbraucht denn bitte SO wenig Daten ? Mir fehlt die Zielgruppe. Senioren verbrauchen ja sogar mehr.
Hi Jendrik, obwohl ich kein Senior bin, verbrauch ich unter 30 GB im Jahr. Viel WLAN und wenig Datenhunger bei den Apps. Aber vielleicht bin ich auch ein Ausreißer nach unten.
Bei meinen Eltern, beides Senioren mit wenig Smartphonenutzung unterwegs und hauptsächlich im WLAN, reicht das dicke aus. Entsprechend habe ich das auch für beide abgeschlossen. Bitte nicht von sich auf andere schließen.
Wenn du im Home Office bist, braucht niemand soviel. Das meiste wird ja unterwegs zur Arbeit und zurück verdattelt.
Hi, ich bin 40 und verbrauche keine 20 GB im Jahr. Bin zu Hause und bei der Arbeit im WLAN
Meine Kamera im Keller.
Da bin ich mit 30GB von der Telekom viel besser dran
+1
Und wenn man einen älteren Vertrag hat, gibt es bis zu 10 GB monatlich Datenbonus. Bei mir zum Beispiel, weil ich im Sommer meinen langjährigen Firmenvertrag auf privat übernommen habe. Und die angesprochenen 30 GB monatlich bekam ich in der Black Week anstandslos hochgestuft, vorher waren es nämlich nur 13 Gigabyte monatlich. Ein Blick in die Magenta App hat gereicht, dort konnte ich das Upgrade ohne weitere Nachfragen kostenlos buchen.
Die Kosten von 8,33 Euro im Monat sind unschlagbar, Telefon und SMS Flat in alle deutschen Netze, echtes 5G, Übernahme des nicht verbrauchten Datenvolumens in den Folgemonat. Da wird es lange dauern, bis sich am Markt ein ähnlich guter Tarif zeigt. Und wegen ein paar Cent Ersparnis würde ich mir auch nicht die Mühe machen, den Vertrag zu wechseln
Welcher Jahres-Prepaid-Tarif soll das sein? Auf der Telekom-Seite gibt es nur 13GB pro Monat also Jahrespreis von 99,95€.
Hab eine Aktions zum 30jährigen Jubiläum letztes Jahr.
Ich habe auch den 30gb prepaid-Tarif für 10€. Das beste: nicht verbrauchtes Datenvolumen wird rüber genommen. So habe ich effektiv 60GB pro Monat.
Gab bis zum 14.1. den Jahrestarif mit jeweils 30 Gb pro Monat für 100€ im Jahr.
Ja habe den Tarif für meine ganze Familie gebucht. Für mich momentan der beste Tarif den es gibt. Denn es ist auch die Schweiz und GB dabei.
Es gab im Sommer das Magenta Prepaid M Paket mit 30 GB, zum 30-jährigen Jubiläum der Telekom. Für den Jahrestarif gab es in der Black Week ein kostenloses Upgrade auf 30 Gigabyte Datenvolumen pro Monat, aufs Jahr also 360 Gigabyte.
Alle Tarife haben echtes 5G, SMS und Telefonflat in alle deutschen Netze, Übernahme des nicht verbrauchten Datenvolumens in den Folgemonat, sowie einen Datenbonus abhängig vom „alter“ des Vertrags (monatlicher Bonus 500 MB, nach 20 Jahren gedeckelt bei 10 GB). Ich konnte meinen Firmenvertrag auf privat übernehmen und habe die vollen 10 GB Datenbonus monatlich.
Das Angebot beziehungsweise das kostenlose upgrade gab es zur Black Week. Man konnte über die Magenta App oder über die Hotline seinen Tarif Von 13 auf 30 GB aufbohren
Danke für die Erläuterungen!
meine ich doch wohl: Bei der Telekom hat der Jaherstarif doch trotzdem MONATLICHES Volumen in Richtung 30GB, oder?
Hab das für meine Mutter auch und ärgere mich, dass ich den monatlichen prepaid-Tarif mit nur 13GB behalten hab.
Ja okay, man nimmt sein VOlumen immer mit, so komm ich auch auf knapp 30GB, 60GB bei Mitnahme für uner 10€/Monat wäre noch schöner :)
Das Angebot mit 30 statt 13 GB monatlich galt ab der Black Week und ist Mitte Januar geendet. Während des Aktionszeitraums konnte man auch Bestandsverträge entsprechend kostenlos aufbohren, per Anruf bei der Hotline oder über die Magenta App. Wenn man den Jahrestarif heute bucht, erhält man 13 GB im Monat, also 156 GB pro Jahr.
Auf den Monat gerechnet kostet der Jahrestarif 8,33€. Wenn man das Glück hatte, die 30 GB monatlich sichern zu können, dann hat man einen wirklich günstigen Tarif, verglichen mit den inkludierten Tarifleistungen. Das Potential, einen günstigeren Tarif am Markt zu finden, dürfte eher gering sein. Und für ein paar cent Ersparnis würde ich den Tarif auch nicht mehr aufgeben. In meinem speziellen Fall kommt noch ein Datenbonus von monatlich 10 GB hinzu
Das Beste dabei war noch das T-Phone 3 für 3€ dazu. Bei Kleinanzeigen für 60€ verkauft und somit den Jahrestarif für 40€ :)
Für was mehr Daten wenn Nix geht? Komisch die Leute bei der Stange zu halten. Seit Tagen funktioniert Vodafone nicht!
Wofür.
Was mache ich eigentlich falsch, dass meine Kommentare nicht mehr veröffentlicht werden
Die wurden oben veröffentlicht. Sogar zwei Mal.
Ich habe meinen Kommentar zweimal geschrieben, in unterschiedlichen Versionen, weil mein erster Kommentar über Stunden nicht zu sehen war
Nur für Neukunden? Sehe ihn bei mir in der Vodafone App nicht als Option.
Sehe den XS im Portal auch nur mit 20 statt 40GB
Laut Hotline kommt das angeblich als kostenlose Option wenn man den Vertrag in Aktionszeitraum abschließt.