Telekom: Ein wenig mehr Daten im Ausland und bei fraenk

Die Telekom hat Änderungen an ihrem Tarifportfolio vorgenommen. Modifiziert wurden der App-Tarif fraenk und die Datenpässe für das mobile Surfen außerhalb der Europäischen Union.

Datenpässe außerhalb der EU

So hat der Bonner Netzbetreiber jetzt Änderungen an seinen so genannten „Travel & Surf“-Pässen vorgenommen. Die Anpassungen umfassen eine Erhöhung des Datenvolumens sowie verlängerte Laufzeiten der Tarife, ohne dass dafür zusätzliche Kosten entstehen.

Mit den aktualisierten Pässen können Kunden der Telekom auch in entlegenen Regionen, von Australien bis Peru, etwas sorgenfreier mit ihrem mobilen Datenvolumen umgehen.

30 Euro für 3 Gigabyte

Der WeekPass L, der bislang nur eine Laufzeit von sieben Tagen hatte, ist zukünftig als 2-WeekPass erhältlich. Trotz der Verdoppelung der Laufzeit bleibt der Preis bei 29,95 Euro. In Ländern der sogenannten Ländergruppe 3 verdoppelt sich zudem das Datenvolumen von bisher 1,5 auf 3 Gigabyte.

Für Reisende in Länder der Gruppe 2, wie die USA oder die Türkei, bietet der 2-WeekPass nun 4 anstelle der vorherigen 2 Gigabyte.

fraenk jetzt dauerhaft mit 10 Gigabyte

Auch beim App-Tarif fraenk hat die Telekom das inkludierte Datenvolumen überarbeitet. Das Unternehmen hat angekündigt, dass das zusätzliche Datenpaket, welches bisher 7 Gigabyte zusätzliches Datenvolumen zur fraenk Flat bot, ab heute auf 10 Gigabyte erhöht wird. Der Preis für das Upgrade bleibt unverändert bei 5 Euro im Monat.

Kunden, die bereits die Basis-Flatrate von fraenk nutzen, welche 10 Gigabyte Datenvolumen für 10 Euro im Monat bietet, können nun ihr Volumen auf insgesamt 20 Gigabyte verdoppeln, indem sie das neue Paket „+10 GB dauerhaft“ hinzubuchen.

Damit gilt: