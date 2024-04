Freizeitpark-App: Details und Locations von 1.700 Ausflugszielen

App-Entwickler Michael Pieper bietet mit der so genannten Freizeitpark-App eine kostenlos erhältliche iPhone-Applikation im App Store an, die kurz vor dem Auftakt einer neuen Saison steht.

Die App richtet sich vornehmlich an Freizeitpark-Enthusiasten, holt aber auch Reisende ab, die wissen wollen, ob es in der Nähe des Urlaubsortes Freizeitparks, Spaßbäder, Zoos, Rummel und andere Attraktionen zu sehen gibt, die in die selbe Kategorie gehören.

Die Anwendung, die sich über ein kleines Werbebanner über der Fußleiste mitfinanziert, listet weltweit etwa 1.700 Freizeitaktivitäten- und Locations und über 22.000 verschiedene Attraktionen, inklusive detaillierter Beschreibungen, technischer Daten und Bildern.

Die App verfolgt den Anspruch, interessierte Nutzer bereits vor einem Besuch über die Attraktionen vor Ort zu informieren, um dabei zu helfen, den Aufenthalt besser zu planen.

Unter anderem bietet die Freizeitpark-App:

Informationen zu Parks und Attraktionen, wie Öffnungszeiten, Eintrittspreise und aktuelle Besucherzahlen.

Anzeige der Wartezeiten für die größten Attraktionen.

Routenplanungsfunktionen, die anzeigen, welche weiteren Attraktionen sich in der Nähe befinden.

Möglichkeiten, Parks und Attraktionen zu bewerten und Hotels über die App zu buchen.

Zugang zu einem Freizeitpark-Radiosender, der Musik aus verschiedenen Parks spielt.

Für angemeldete Benutzer – die Anmeldung ist nicht verpflichtend, sondern optional – bietet die Applikation zusätzliche Funktionen wie einen Chat mit anderen Freizeitpark-Fans, die Möglichkeit, Bilder aus den Parks zu teilen und all jene Attraktionen zu markieren, die bereits besucht wurden.

Die App ist kompatibel mit iPhone, iPad sowie allen Macs mit Apple-Prozessoren und kann euch im besten Fall bei der sommerlichen Freizeitgestaltung unter die Arme greifen.