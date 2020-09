Telekom: 3G-Abschaltung am 30. Juni 2021

Die Deutsche Telekom hat ihren Zeitplan für die bereits 2017 angekündigte 3G-Abschaltung heute präzisiert und nennt erstmals einen konkreten Termin, ab dem alte Geräte auf das 2G-Netz ausweichen müssen.

Ab dem 30. Juni 2021 wird das 3G-Netz der Telekom in Deutschland abgeschaltet und macht Platz für schnellere Technologien. Nach Vodafone nennt damit jetzt auch die Telekom einen Zeitpunkt für die Abschaltung ihres 3G-Netzes.

Die aktuell von 3G blockierten Frequenzen setzt die Telekom anschließend für die wesentlich leistungsfähigeren Technologien 4G und 5G ein. Die wenigen Bereiche, die bisher über 3G, aber nicht über 4G versorgt sind, bekommen nun eine leistungsstarke 4G-Versorgung.

Telefonate laufen nach der Abschaltung von 3G entweder über 2G oder im 4G-Netz per Voice-over-LTE (VoLTE, Sprache über LTE). Über das 2G-Netz können selbst Kunden ohne moderne Geräte weiterhin miteinander sprechen. Wer ausschließlich telefonieren will, braucht also kein neues Telefon. Das 2G-Netz hat eine Bevölkerungsabdeckung von mehr als 99 Prozent.

Für eine bestmögliche Sprachqualität empfiehlt sich jedoch die Verwendung eines VoLTE-fähigen Geräts. Das Telefonieren über 4G/LTE wird bis zum Zeitpunkt der Abschaltung in allen Telekom-Tarifen ohne Zusatzkosten möglich.

Weitere Infos zur 3G-Abschaltung hat die Telekom auf diesen Hilfe-Seiten veröffentlicht.