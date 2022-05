Telegram Messenger: Paywall für Sticker und Reaktionen

Die Macher des populären Telegram-Messengers sind weiter damit beschäftigt sich den Kopf über die langfristige Finanzierbarkeit ihres Angebotes zu zerbrechen und experimentieren derzeit mit noch unveröffentlichten Premium-Abonnements, die Teile des Funktionsumfangs verstecken und nur gegen Bezahlung wieder freigeben.

#Telegram is working on a subscription plan called "Telegram Premium" 👀

ℹ️ With "Telegram Premium" you can unlock premium stickers, additional reactions and more. pic.twitter.com/8X9YL89p3B

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 1, 2022