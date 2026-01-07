Telefonbetrug: Telekom feiert ihren Spam-Warner als Erfolg

Hat schon jemand von euch Erfahrungen mit dem „Call Check“ der Telekom gemacht? Seit Mitte Dezember hat die Telekom mit „Call Check“ eine ähnliche Funktion am Start wie wir sie mit dem „Spam Warner“ von Vodafone kennen. Wie der Anbieter jetzt mitteilt, wurden Mobilfunkkunden der Telekom seitdem bereits millionenfach vor möglichen Betrugsversuchen gewarnt.

Zumindest bei uns wurde bislang jedoch kein einziges Mal eine Warnmeldung angezeigt, wenn das iPhone mit „Hier ist PayPal“ oder ähnlichen Betrugsversuchen geklingelt hat. Die Anrufe kommen schon seit über einem Jahr immer aus den gleichen Ländern: Österreich, Spanien und Belgien. Unsere Forderung an die Provider, den Kunden die Möglichkeit zu bieten, gezielt komplette Länderkennungen zu blockieren, wurde von diesen mit fadenscheinigen Argumenten abgetan.

Allein die Statistik der Telekom nach gerade mal drei Wochen „Call Check“ sollte Argument genug für die Bereitstellung solcher Funktionen sein. So spricht der Provider davon, dass für jede als potenziell unerwünscht registrierte Nummer pro Tag 3.000 Warnungen ausgespielt werden. Die Anrufe werden allerdings weiterhin durchgestellt und lediglich mit dem Hinweis „Vorsicht, möglicher Betrug“ versehen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein zahlender Kunde nicht die Möglichkeit erhalten soll, selbst zu bestimmen, ob und aus welchen Ländern er Anrufe erhalten will.

Provider wollen keine Filterfunktionen anbieten

Die Forderung nach erweiterten Filtermöglichkeiten richtet sich dann auch nicht nur an die Telekom, sondern an alle in Deutschland aktiven Provider. Vodafone hat mit seinem „Spam Warner“ zwar vergleichsweise früh auf die massiv angestiegenen telefonischen Betrugsversuche reagiert, lässt diese aber ebenfalls durch und zeigt nur eine Warnmeldung an.

Technisch sollte die Bereitstellung einer vom Nutzer verwalteten Sperrfunktion kein Problem sein. Daher liegt die Unterstellung nahe, dass die Provider kein Interesse daran haben, ihren Kunden im Zusammenhang mit ihren Mobilfunkverträgen mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen.