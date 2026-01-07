"Millionen Warnungen ausgespielt"
Telefonbetrug: Telekom feiert ihren Spam-Warner als Erfolg
Hat schon jemand von euch Erfahrungen mit dem „Call Check“ der Telekom gemacht? Seit Mitte Dezember hat die Telekom mit „Call Check“ eine ähnliche Funktion am Start wie wir sie mit dem „Spam Warner“ von Vodafone kennen. Wie der Anbieter jetzt mitteilt, wurden Mobilfunkkunden der Telekom seitdem bereits millionenfach vor möglichen Betrugsversuchen gewarnt.
Zumindest bei uns wurde bislang jedoch kein einziges Mal eine Warnmeldung angezeigt, wenn das iPhone mit „Hier ist PayPal“ oder ähnlichen Betrugsversuchen geklingelt hat. Die Anrufe kommen schon seit über einem Jahr immer aus den gleichen Ländern: Österreich, Spanien und Belgien. Unsere Forderung an die Provider, den Kunden die Möglichkeit zu bieten, gezielt komplette Länderkennungen zu blockieren, wurde von diesen mit fadenscheinigen Argumenten abgetan.
Allein die Statistik der Telekom nach gerade mal drei Wochen „Call Check“ sollte Argument genug für die Bereitstellung solcher Funktionen sein. So spricht der Provider davon, dass für jede als potenziell unerwünscht registrierte Nummer pro Tag 3.000 Warnungen ausgespielt werden. Die Anrufe werden allerdings weiterhin durchgestellt und lediglich mit dem Hinweis „Vorsicht, möglicher Betrug“ versehen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein zahlender Kunde nicht die Möglichkeit erhalten soll, selbst zu bestimmen, ob und aus welchen Ländern er Anrufe erhalten will.
Provider wollen keine Filterfunktionen anbieten
Die Forderung nach erweiterten Filtermöglichkeiten richtet sich dann auch nicht nur an die Telekom, sondern an alle in Deutschland aktiven Provider. Vodafone hat mit seinem „Spam Warner“ zwar vergleichsweise früh auf die massiv angestiegenen telefonischen Betrugsversuche reagiert, lässt diese aber ebenfalls durch und zeigt nur eine Warnmeldung an.
Technisch sollte die Bereitstellung einer vom Nutzer verwalteten Sperrfunktion kein Problem sein. Daher liegt die Unterstellung nahe, dass die Provider kein Interesse daran haben, ihren Kunden im Zusammenhang mit ihren Mobilfunkverträgen mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen.
Ich passe auf meine Daten auf und aktiviere immer als erstes den Werbefilter meines Providers. Ich habe keinerlei Solche Ausrufe. Entweder macht es mein Schweizer Anbieter gut mit dem echten Filter oder wir sind einfach kein Ziel-Land :-)
Das reicht leider nicht aus.
Zuviele Daten sind bereits frei verfügbar
Die Daten müssen auch nirgendwo ‚verfügbar‘ sein. Die Abzocker um die es hier geht haben ihre Nummern nicht unbedingt aus irgendwelchen Datenbanken, die probieren einfach Nummern durch. Da spielt es überhaupt keine Rolle ob man beim Provider Werbung aktiviert oder deaktiviert hat. Wir reden hier ja nicht von Anrufen wie ‚Wollen Sie Ihren Telekom Vertrag nicht etwas optimieren usw usf‘
Schon klar. Aber wenn man sich dann noch zusätzlich auf jeder Hajopei Seite anmeldet und die Nummer irgendwo im Netz Preis gibt, wird’s noch schlimmer.
Hajopei Seiten mit Gewinnspielen oä sind das eine aber versuch‘ Dich mal auf irgendeiner größeren Seite heutzutage ohne eine Nummer mit sms auth zu registrieren. Selbst für ein simples Google Konto brauchst Du eine Nummer, aber auch von dort sollten die Nummern nicht unbedingt rausgehen (es sei denn natürlich bei einem Hack wie beispielsweise Adobe vor Jahren oä). Wenn die Nummer damals betroffen war ist sie halt nun Mal irgendwo im (Dunklen ;-)) Netz.
Dito, Werbefilter von Swisscom/Wingo ist top, habe vielleicht 2-3 solcher Anrufe pro Jahr. Da diese meistens gleich 3x hintereinander probieren, weiss man gleich, dass es sich um automatisierte Anrufe handelt.
Ich nutze call screening. Habe bisher keine problems gehabt.
Selbstbestimmung? Für mich liest sich dieser Artikel sehr aggressiv gegen die Netzbetreiber. Fragt doch mal bei der Regulierungsbehörde oder dem EU-Paragraphen-Sumpf nach.
Sumpf?
Warum so negativ?
Oder geht nur um bullying? ;)
Unabhängig davon, wer hier der Schuldige ist: der Bergriff „Sumpf“ in Verbindung mit dem Regulierungswahn der EU ist vollkommen korrekt. Falls dies nicht nachvollziehbar ist: Rufe bitte z.B. einen Gas-Installateur an und frage ihn, welche Papiere und mit wievielen Seiten bestückt er ausfüllen muss, um z.B. eine neue Gasheizung einzubauen, und wieviele Papiere, um die alte abbauen zu dürfen. Das gleiche Prozedere zieht sich explizit durch die Baubranche und andere Bereiche.
Dann frag Mal Leute in den USA beispielsweise wie viel Papierkram es bedeutet ein Geschäft, eine Bäckerei oä zu eröffnen. DE/EU sind nicht die einzigen auf diesem Planeten die regulieren. Tellerrand und so … ;-)
Macht’s nicht besser
eine Ländersperre bringt doch nix, wenn das so kommt wird das in Zukunft nur Anrufe mit deutschen Nummern kommen ….
Also ich hatte gestern einen Anruf von +49 30 22505580 und da hat mein IPhone darunter eine Meldung: Vorsicht, möglicher Betrug, angezeigt. Bin bei der Telekom. Hab auch nicht abgenommen und im Web die Nummer geprüft, gab negative Einträge bei Tellows.de also gleich die Nummer gesperrt.
Warum wird der Artikel so negativ geschrieben, wenn die Telekom einen Service anbietet?
…weil der Verfasser des Artikels noch keine Warnmeldung auf seinem Phone erhalten hat…? Aber vielleicht hatte er auch nur einen schlechten Tag.
Falsch, der Verfasser hat schon mehrere Betrugsversuch-Anrufe erhalten, hat aber vom CallCheck der Telekom noch nie eine Warnung erhalten.
Wahrscheinlich wollen die Provider ihren Wettbewerbern nicht auf die Füße treten. Eine zustande gekommene Verbindung zählt ja schließlich als Airtime und damit als Umsatz.
Es geht immer nur um Kohle.
Schade, das man auch in der Fritz!Box keine kompletten Länder mit einer Anrufsperre belegen kann.
Das wäre eine deutliche Erleichterung!
Schau dir mal PhoneBlock an ;-)
Ich habe in der FRITZ!Box das komplette Ausland geblockt, nur Nummern im Telefonbuch kommen durch. Dies geht auch für einzelne Länder.
Einfach mal in die Anleitung schauen.
Die gezielte Sperrung von Länderkennungen wie es im ersten Teil kommentiert wird, kann aber auch nicht die Lösung sein. gegebenenfalls kann das ja durchaus ein Urlaubsland sein, wo man vielleicht auch mal einen Anruf von seinem Urlaubsort kommen könnte. Ich will keine ganzen Länder sperren, nur weil es Betrüger gibt. Etwas viel leichteres wäre es, wenn es die technische Möglichkeit einfach nicht gibt, dass man wahllos Rufnummern generieren kann. Das sollte dem Provider vorbehalten sein und wenn man eine Nummer will, dann muss man die halt mieten. Und wenn die dann auffällt, dann sofort strafen
100% ACK! Schritt eins müsste doch eigentlich sein das Spoofing einfach technisch zu verhindern. Dann wäre ein Anrufer immer 100% identifizierbar und könnte über die BNetzA entsprechend sanktioniert werden. Dann benötigt man auch keine Symptombekämpfung wie Warn-Apps oder Blacklisten.
Tellows Abo und gut ist. Für die Fritte als automatische Filterliste und iOS alle paar Tage die Aktualisierung händisch anstoßen.
Seit ich die App „Das Örtliche “ auf dem iPhone habe und in der Telefon-App „Unbekannte Nummern überprüfen “ aktiviert habe, werden täglich x Anrufe blockiert. Hier kommt nichts mehr durch, das ich nicht will.
Die hinter „Das Örtliche“ stehende Datenbank wird laufend aktualisiert.
Ja, nutzen wir auch schon seit Jahren und funktioniert.
dito: Kann leider nicht sagen, ob die Telekom das gut filter. Ich bekomm in letzter Zeit einfach keine Betrugsanrufe.
Ob es an der installierten „das örtliche“ App liegt, in der ich direkt alles blockier (und auch keine Info dazuerhalte), oder aus anderen Gründen, kann ich nicht sagen.
Dazu hab ich alle „anonymen“ Anrufer direkt bei der Telekom blockieren lassen – also alles ohne Rufnummernübermittlung kommt bei mir eh nicht mehr an.
Ich bekomme vielleicht zwei Mal im Jahr einen anonymen Anruf, die nervigen Callcenter oder Cryptobetrüger spoofen einfach irgendeine Handynummer, ggf. jeden Tag eine neue. Da bringen die ganzen Systeme dagegen exakt 0 wenn man das nicht technisch einfach verbietet.
und genau dafür gibt es ja diese Datenbanken, die man dann über z.B. das Örtliche nutzen und den Anruf blockieren lassen kann, oder zumindest eine Warnung erhält.
Klar, dass die natürlich immer x Stunden hinterherhinken, wäre aber für Manche ggf. schon eine Erleichterung.
Ich persönlich erhalte so gut wie nie SPAM-Anrufe. Spätestens nach dem ersten Anruf wird die Nummer natürlich sowieso direkt im iphone blockiert.
Das örtliche habe ich auch drauf, aber erst gestern auf meine T-Mobile Nummer einen Anruf bekommen. Schlecht verständlich von welche Firma in gebrochenen Deutsch. Aber verständlich gesagt ich hätte vergessen mein Abo zu kündigen aber sie bieten mir eine Alternative an. Abo für drei Monate. Nachfrage welche Firma, aufgelegt. Mobil Nummer gegoogelt. Vorsichtig stand da nur, Abos. Vom meine T-Mobil Feature nichts gemerkt.
Auf der einen Seite fände ich so eine nutzerverwaltende Sperrfunktion super, auf der anderen Seite sehe ich schon ältere, und nicht technisch versierte Kunden meckern warum das Enkelchen nicht mehr erreichbar ist. :/ Ist schwierig, weil dann meist der Anbieter der Schuldige ist.
Ja ich habe auch immer Befürchtungen, dass irgendwann mal etwas nicht durchkommt, was eigentlich noch durchkommen sollte, nur weil es nicht alltäglich ist
Ich bin gerade in dem Zeitraum von Vodafone zu Telekom gewechselt:
Bei Vodafone hat es gut funktioniert, bei der Telekom bislang überhaupt nicht.
Wir nutzen die hier vor kurzen empfohlenen Apps von WideProtect und seitdem haben wir Ruhe vor solchen Anrufen!
Länderspiele? Na klar will haben. Ich fahre in den Urlaub nach Italien. Dann Haken raus bei Italien, danach wieder rein. Fertig. Wo liegt da ein Problem vor?
Das Problem liegt darin, dass ich da nicht immer dran denken will und muss! Und was passiert bei grenznah wohnenden Leuten, die womöglich Freunde auf der anderen Seite haben dann wird es ganz problematisch
Sch…. Autokorrektur. Ländersperre!
Meine liebgewonnenen Spam-Anrufe kommen mittlerweile fast ausschließlich aus Rostock oder Gera. Da würde eine Ländersperre naturgemäß nichts bringen. Das würde logischerweise zunehmen, wenn es tatsächlich mal Ländersperren geben sollte. Gott sei Dank klingelt es nicht und die Anrufe werden automatisch in die „Unbekannt-Liste“ vom iPhone geschoben. Danke an Apple. Man muss aber mal endlich aktiv gegen die Spam-Anrufe vorgehen. Die passiven Sperren vom User sind ja eigentlich nur Plan B.