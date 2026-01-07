Soll in Kürze erhältlich sein
Wetterstation von SwitchBot: E-Ink-Display und Smarthome-Anbindung
Der Smarthome-Anbieter SwitchBot will künftig auch eine Wetterstation anbieten. Die bislang zu der Produktneuheit veröffentlichten Informationen sind spärlich, lassen allerdings darauf schließen, dass es sich dabei vergleichsweise vielseitige Lösung handelt, die nicht nur Informationen verschiedener Sensoren verknüpfen, sondern auch Automationen verwalten kann.
Optisch erinnert uns die Wetterstation von SwitchBot zunächst an einen digitalen Bilderrahmen. Das Gerät ist mit einem 7,5 Zoll großen E-Ink-Display ausgestattet, das wichtige Informationen rund um den jeweiligen Haushalt in einer zentralen Übersicht kombinieren soll.
Dabei liefern integrierte Sensoren aktuelle Werte zur Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie der Luftqualität im Raum. Ergänzend werden auf dem Bildschirm Informationen wie das Datum, die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang, aktuelle Wetterdaten sowie eine Sechs-Tage-Wettervorhersage angezeigt. Mit Angaben zur aktuellen Pollenbelastung, Windstärke, UV-Belastung und Regenwahrscheinlichkeit machen die in diesem Rahmen verfügbaren Informationen einen soliden Eindruck.
KI-Briefings und Kalender-Integration
Der Vorankündigung von SwitchBot zufolge liefert das Gerät darüber hinaus auch KI-gestützte und auf den aktuellen Umgebungswerten basierende tägliche Wetter-Briefings und Empfehlungen. Diese sollen durch kuratierte und auf die jeweilige Wettersituation bezogene Zitate ergänzt werden – was auch immer wir uns darunter vorstellen können. Als weitere Funktionen soll die Wetterstation von SwitchBot die Möglichkeit zur Anzeige eines persönlichen Kalenders bieten und die Aktivierung von durch den Nutzer definierten Smarthome-Szenen ermöglichen. Für diese Funktion ist dem Hersteller zufolge zusätzlich einer der von SwitchBot angebotenen Smarthome-Hubs erforderlich.
Für die Stromversorgung ist ein integrierter Akku zuständig, dessen Laufzeit angesichts der genutzten E-Ink-Technik entsprechend gut sein dürfte. Die Online-Anbindung der Station erfolgt direkt über WLAN.
Mit der Markteinführung der Wetterstation von SwitchBot ist im Frühjahr zu rechnen.
Entwickler: wonderlabs, Incorporated
Laden
Wer hat heute noch eine Wetter Station. Das iPhone zeigt doch alles auf dem
Homescreen an. Früher war das echt cool aber heute…
Geht um die Werte vor Ort. Kann dein iPhone die Raumtemperatur anzeigen?
Wenn man Sensoren zb in Apple Home eingebunden hat: ja klar, kein Problem.
Genau, Bo. Die Sensoren der Wetter-Station eben…
Oder eben beliebige andere wie zb von Aqara oder Meross oder sonst einem Hersteller.
Liegt ja an den Sensoren, nicht am Ausgabegerät. Und ja, meins kann und macht es.
„Wer hat heute noch eine Wetter Station.“
Du offenbar nicht. Ich schon. ;) Und da ich eh bereits zahlreiche der Switchbot Sensoren habe, werde ich mir dieses Teil holen, bzw. zwei davon (hoffentlich geht mehr als eins pro Account).
Ich! Eine Netatmo … perfekt für Automatisierungen, Dashboards usw. über den IOBroker.
Es gibt ein ganz nettes DIY Projekt mit eine E-Ink Display, dass sehr ähnlich aussieht:
https://youtu.be/BHzBk0e_KBc
Ich zum Beispiel mich interessiert die Temperatur direkt vor meiner Tür und nicht die von zentral Berlin oder dem Bezirk. Und eben Personalien Raum Temperatur etc.
Millionen Leute mit einer Netatmo-Wetterstation. Meine erste Generation ist zwar vor kurzem verreckt und habe jetzt die WetterOnline Wetterstation… aber eine Frage Zeit, dass der Blick über den Tellerrand nicht gegeben ist. Schade.
Das taugt doch nicht … Wenn ich mal schnell aufs Wetter gucken will, wieviel Grad sind es draussen, Regenerwartung – ist das mit dem Handy viel zu umständlich zuhause. Nichts ist praktischer als ein Display was alles auf einen Blick anzeigt. Am handy/tablet möchte ich das Wetter AUCH sehen, aber nicht nur
Habe nie verstanden warum netatmo nicht ein eInk display anbietet als Zubehör
Volle Zustimmung. Einmal nicht das Handy wieder rauskramen und App gestartet.
Einfach ein Blick auf ein fertiges Display/Wettergerät mit allen relevanten Informationen geworfen, fertig. So edel Netatmo auch ist, dass Design hätte praktischer sein können.
Und vielleicht ist genau das SwitchBot so ein Gerät.
Vom Prinzip her finde ich das Ding recht interessant, werde aber erstmal einschlägige Test abwarten, bevor ich es mir ggf. genauer anschaue.
Wir haben in der Wohnung neben einem Hub, verschiedenen Sensoren inkl. dem CO2-Monitor u.a. die Fernbedienung von SwitchBot im Einsatz. Neben der teilweise arg umständlich zu bedienenden Software verschenkt SwitchBot IMHO auch viel Potential.
Z.B. kann der CO2-Monitor die Daten eines weiteren Sensors anzeigen, was in der Software konfiguriert werden kann. Weiterhin besitzt der einen Knopf. Aber anstatt diesen z.B. zum Durchschalten der anderen Sensoren nutzen zu können, wird damit lediglich zwischen Grad Celsius und Fahrenheit umgeschaltet.
Und die Weiterentwicklung der Fernbedienung scheint auch zu stagnieren. Dabei gäbe es soviel Spielraum für Verbesserungen – wir hatten zuvor eine Logitech Harmony genutzt. Ganz zu schweigen von einem Bug in Zusammenhang mit der Steuerung eines Apple TV und der Lautstärkeregelung.
„Aber anstatt diesen z.B. zum Durchschalten der anderen Sensoren nutzen zu können, wird damit lediglich zwischen Grad Celsius und Fahrenheit umgeschaltet.“
Ähh, nicht ganz.
Ich habe den CO2-Monitor so eingestellt, dass ich mit dem Button zwischen Raumtemperatur und Außenfühler auf dem Balkon umschalten kann.
Ein serielles Durchschalten aller Sensoren mit dem Button wäre aber wirklich ein Nice-To-Have.
Danke für den Tipp, dass muss ich mal ausprobieren?
Ist diese Funktionalität nachgereicht worden? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diese Funktionalität beim Einrichten des CO2-Monitors zur Verfügung hatte. Und normalerweise schaue ich mir bei Updates der Software aus den oben genannten Gründen die Änderungsnotizen an.
Keine Ahnung.
Ich habe den CO2 erst seit Oktober 25 und war vorhanden.
Einstallungen -> Funktion der oberen Schltfläche (Das ‚a‘ fehlt wirklich :-) )
FW ist 1.8
Wurde über ein Firmware Update nachgereicht
Exakt.
Du kannst den Knopf in der App so einstellen, dass du damit zwischen Außen- und Innen-Sensor umschaltest, statt zwischen den Einheiten.
Schade, dass es so etwas von Netatmo für deren Wetterstation nicht gibt
Das denke ich auch immer wieder
LaMatric Time kann das. Liest die Daten direkt aus der Netatmo Cloud aus.
Ich suche auch schon seid Jahren nach einem Display welches meine Netatmo Daten anzeigt. Komisch das noch kein DIY Bastler hinbekommen hat.
Einfach Homeassistant nehmen und nen schickes Dashboard zaubern. Das dann auf nem alten iPad oder Android Tab darstellen und fertig. Ist kein Hexenwerk
Mit dem IOBroker und einem Raspbeery Pi kein Problem. Bissl Know-how ist aber von nöten.
Ducky, ein schickes Design in HA zu erstellen ist dann eben doch noch immer ein Hexenwerk. Aber wahrscheinlich haben wir da einfach unterschiedliche Auffassungen, was das angeht. Dann wird hier gefühlt jeden Tag ein Update verlangt was dann unter Umständen alles zerschießt. Es ist nicht alles Gold was glänzt
Vielleicht is das dann der Wechsel weg von netatmo (bin quasi seit Tag 1 dabei). Schade .. ich weiß nicht, wie oft ich solch ein Produkt bei denen angefragt habe.
Altes iPad und einfach Widgets.
Habe zwei Stationen mit 5 Zimmer-Units und Regen- sowie Windmesser alles auf einem Screen.
Ist schon interessant die Wetterstation, allerdings denke ich das die KI Geschichte wieder mit Abo einher geht, genau wie bei den Kameras. Geht aber sicher auch ohne.
Den Preis hätte ich auch gerne gewusst. Naja bestimmt 3stellig…
Muss ja wenn ein ebook-Reader schon so viel kostet.
So ein Bildschirm für home assistant Unterstützung würde ich sofort kaufen.
Mal schauen
So ein Bildschirm (ohne Wetterstation) gibt es bereits
Wo?
Auf dem E-Ink Display von TRMNL kann man sich die Netatmo Daten auch anzeigen lassen.
Kommt die auch in deutscher Sprache?