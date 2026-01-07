iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 139 Artikel

Soll in Kürze erhältlich sein

Wetterstation von SwitchBot: E-Ink-Display und Smarthome-Anbindung
Der Smarthome-Anbieter SwitchBot will künftig auch eine Wetterstation anbieten. Die bislang zu der Produktneuheit veröffentlichten Informationen sind spärlich, lassen allerdings darauf schließen, dass es sich dabei vergleichsweise vielseitige Lösung handelt, die nicht nur Informationen verschiedener Sensoren verknüpfen, sondern auch Automationen verwalten kann.

Optisch erinnert uns die Wetterstation von SwitchBot zunächst an einen digitalen Bilderrahmen. Das Gerät ist mit einem 7,5 Zoll großen E-Ink-Display ausgestattet, das wichtige Informationen rund um den jeweiligen Haushalt in einer zentralen Übersicht kombinieren soll.

Dabei liefern integrierte Sensoren aktuelle Werte zur Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie der Luftqualität im Raum. Ergänzend werden auf dem Bildschirm Informationen wie das Datum, die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang, aktuelle Wetterdaten sowie eine Sechs-Tage-Wettervorhersage angezeigt. Mit Angaben zur aktuellen Pollenbelastung, Windstärke, UV-Belastung und Regenwahrscheinlichkeit machen die in diesem Rahmen verfügbaren Informationen einen soliden Eindruck.

Switchbot Wetterstation

KI-Briefings und Kalender-Integration

Der Vorankündigung von SwitchBot zufolge liefert das Gerät darüber hinaus auch KI-gestützte und auf den aktuellen Umgebungswerten basierende tägliche Wetter-Briefings und Empfehlungen. Diese sollen durch kuratierte und auf die jeweilige Wettersituation bezogene Zitate ergänzt werden – was auch immer wir uns darunter vorstellen können. Als weitere Funktionen soll die Wetterstation von SwitchBot die Möglichkeit zur Anzeige eines persönlichen Kalenders bieten und die Aktivierung von durch den Nutzer definierten Smarthome-Szenen ermöglichen. Für diese Funktion ist dem Hersteller zufolge zusätzlich einer der von SwitchBot angebotenen Smarthome-Hubs erforderlich.

Für die Stromversorgung ist ein integrierter Akku zuständig, dessen Laufzeit angesichts der genutzten E-Ink-Technik entsprechend gut sein dürfte. Die Online-Anbindung der Station erfolgt direkt über WLAN.

Mit der Markteinführung der Wetterstation von SwitchBot ist im Frühjahr zu rechnen.

07. Jan. 2026 um 09:48 Uhr von chris


  • Wer hat heute noch eine Wetter Station. Das iPhone zeigt doch alles auf dem
    Homescreen an. Früher war das echt cool aber heute…

  • Vom Prinzip her finde ich das Ding recht interessant, werde aber erstmal einschlägige Test abwarten, bevor ich es mir ggf. genauer anschaue.

    Wir haben in der Wohnung neben einem Hub, verschiedenen Sensoren inkl. dem CO2-Monitor u.a. die Fernbedienung von SwitchBot im Einsatz. Neben der teilweise arg umständlich zu bedienenden Software verschenkt SwitchBot IMHO auch viel Potential.

    Z.B. kann der CO2-Monitor die Daten eines weiteren Sensors anzeigen, was in der Software konfiguriert werden kann. Weiterhin besitzt der einen Knopf. Aber anstatt diesen z.B. zum Durchschalten der anderen Sensoren nutzen zu können, wird damit lediglich zwischen Grad Celsius und Fahrenheit umgeschaltet.

    Und die Weiterentwicklung der Fernbedienung scheint auch zu stagnieren. Dabei gäbe es soviel Spielraum für Verbesserungen – wir hatten zuvor eine Logitech Harmony genutzt. Ganz zu schweigen von einem Bug in Zusammenhang mit der Steuerung eines Apple TV und der Lautstärkeregelung.

    • „Aber anstatt diesen z.B. zum Durchschalten der anderen Sensoren nutzen zu können, wird damit lediglich zwischen Grad Celsius und Fahrenheit umgeschaltet.“

      Ähh, nicht ganz.
      Ich habe den CO2-Monitor so eingestellt, dass ich mit dem Button zwischen Raumtemperatur und Außenfühler auf dem Balkon umschalten kann.
      Ein serielles Durchschalten aller Sensoren mit dem Button wäre aber wirklich ein Nice-To-Have.

      • Danke für den Tipp, dass muss ich mal ausprobieren?

        Ist diese Funktionalität nachgereicht worden? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diese Funktionalität beim Einrichten des CO2-Monitors zur Verfügung hatte. Und normalerweise schaue ich mir bei Updates der Software aus den oben genannten Gründen die Änderungsnotizen an.

      • Keine Ahnung.
        Ich habe den CO2 erst seit Oktober 25 und war vorhanden.
        Einstallungen -> Funktion der oberen Schltfläche (Das ‚a‘ fehlt wirklich :-) )
        FW ist 1.8

      • Wurde über ein Firmware Update nachgereicht

    • Du kannst den Knopf in der App so einstellen, dass du damit zwischen Außen- und Innen-Sensor umschaltest, statt zwischen den Einheiten.

  • Schade, dass es so etwas von Netatmo für deren Wetterstation nicht gibt

  • Ist schon interessant die Wetterstation, allerdings denke ich das die KI Geschichte wieder mit Abo einher geht, genau wie bei den Kameras. Geht aber sicher auch ohne.

  • Den Preis hätte ich auch gerne gewusst. Naja bestimmt 3stellig…

  • So ein Bildschirm für home assistant Unterstützung würde ich sofort kaufen.
    Mal schauen

  • Auf dem E-Ink Display von TRMNL kann man sich die Netatmo Daten auch anzeigen lassen.

