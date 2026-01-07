Wetterstation von SwitchBot: E-Ink-Display und Smarthome-Anbindung

Der Smarthome-Anbieter SwitchBot will künftig auch eine Wetterstation anbieten. Die bislang zu der Produktneuheit veröffentlichten Informationen sind spärlich, lassen allerdings darauf schließen, dass es sich dabei vergleichsweise vielseitige Lösung handelt, die nicht nur Informationen verschiedener Sensoren verknüpfen, sondern auch Automationen verwalten kann.

Optisch erinnert uns die Wetterstation von SwitchBot zunächst an einen digitalen Bilderrahmen. Das Gerät ist mit einem 7,5 Zoll großen E-Ink-Display ausgestattet, das wichtige Informationen rund um den jeweiligen Haushalt in einer zentralen Übersicht kombinieren soll.

Dabei liefern integrierte Sensoren aktuelle Werte zur Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie der Luftqualität im Raum. Ergänzend werden auf dem Bildschirm Informationen wie das Datum, die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang, aktuelle Wetterdaten sowie eine Sechs-Tage-Wettervorhersage angezeigt. Mit Angaben zur aktuellen Pollenbelastung, Windstärke, UV-Belastung und Regenwahrscheinlichkeit machen die in diesem Rahmen verfügbaren Informationen einen soliden Eindruck.

KI-Briefings und Kalender-Integration

Der Vorankündigung von SwitchBot zufolge liefert das Gerät darüber hinaus auch KI-gestützte und auf den aktuellen Umgebungswerten basierende tägliche Wetter-Briefings und Empfehlungen. Diese sollen durch kuratierte und auf die jeweilige Wettersituation bezogene Zitate ergänzt werden – was auch immer wir uns darunter vorstellen können. Als weitere Funktionen soll die Wetterstation von SwitchBot die Möglichkeit zur Anzeige eines persönlichen Kalenders bieten und die Aktivierung von durch den Nutzer definierten Smarthome-Szenen ermöglichen. Für diese Funktion ist dem Hersteller zufolge zusätzlich einer der von SwitchBot angebotenen Smarthome-Hubs erforderlich.

Für die Stromversorgung ist ein integrierter Akku zuständig, dessen Laufzeit angesichts der genutzten E-Ink-Technik entsprechend gut sein dürfte. Die Online-Anbindung der Station erfolgt direkt über WLAN.

Mit der Markteinführung der Wetterstation von SwitchBot ist im Frühjahr zu rechnen.