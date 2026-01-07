Für das iPhone Fold? Samsung zeigt faltenloses Klapp-Display

Samsung Display, der auf die Fertigung von Bildschirmen spezialisierte Ableger des Elektronikkonzerns Samsung, hat mit der Präsentation eines faltenlosen Klapp-Displays für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Hersteller hat den neuesten Stand seiner Entwicklungen in diesem Bereich auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas präsentiert und kurz nach deren Auftakt wieder entfernt.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Display at CES👀 pic.twitter.com/rSzfoQSkdt — Max Jambor (@MaxJmb) January 6, 2026

Das kommentarlose Verschwinden vom Messestand hat nun Spekulationen zur Folge, dass es sich bei dem gezeigten Bildschirm um jene Technologie handelt, die auch für Apples Falt-iPhone verwendet werden soll.

Bildschirmfalte als großes Manko

Schon seit der Markteinführung der ersten faltbaren Smartphones haben die Hersteller damit zu kämpfen, die beim Zusammenklappen entstehende Bildschirmfalte möglichst robust und vor allem unsichtbar zu machen. Dies hat sich im Laufe der Zeit zwar deutlich verbessert, allerdings weist auch das neueste Falt-Smartphone von Samsung, das Galaxy Z Fold 7, noch die klassische Falte auf. Auf der Messe hatte Samsung nun dessen Bildschirm neben einem als „Advanced Crease-less“ bezeichneten Display präsentiert, auf dem keine Mittelfalte mehr zu sehen war.

Während vor allem darüber spekuliert wird, ob es sich dabei um den Bildschirm für das nächste Modell des Galaxy Z Fold handelt, wirft das Blog SamMobile zudem die Vermutung in die Runde, dass dieser Bildschirm auch für das von Apple erwartete Falt-iPhone prädestiniert scheint. Bei dieser Annahme dürfte vor allem auch das allgemein große Interesse an einem iPhone mit faltbarem Bildschirm eine Rolle spielen. Letztendlich ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass Apple für sein Falt-iPhone die gleiche Display-Technologie bezieht, wie sie Samsung künftig auch in seinen neuen Modellen verwendet.

Aufgeklappt fast wie ein iPad mini

Samsung hat sein erstes faltbares Galaxy-Modell 2019 auf den Markt gebracht und bietet das Telefon mittlerweile in der siebten Generation an. Von Apple wird erwartet, dass in diesem Herbst das erste faltbare iPhone in den Handel kommt. Wir haben bereits im vergangenen Monat die voraussichtlichen Maße für das Gerät erhalten.

Unsere Veröffentlichung hat vielerorts für Überraschung gesorgt, denn das Gerät wird im zusammengeklappten Zustand wohl deutlich kompakter als bislang vermutet. Ein Seitenverhältnis von grob 4 zu 3 sorgt dafür, dass wir im aufgeklappten Zustand ein weniger quadratisches Bildschirmformat haben, das sich mit dem iPad mini vergleichen lässt.