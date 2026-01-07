Nur kurz auf Elektronikmesse zu sehen
Für das iPhone Fold? Samsung zeigt faltenloses Klapp-Display
Samsung Display, der auf die Fertigung von Bildschirmen spezialisierte Ableger des Elektronikkonzerns Samsung, hat mit der Präsentation eines faltenlosen Klapp-Displays für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Hersteller hat den neuesten Stand seiner Entwicklungen in diesem Bereich auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas präsentiert und kurz nach deren Auftakt wieder entfernt.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Display at CES👀
Das kommentarlose Verschwinden vom Messestand hat nun Spekulationen zur Folge, dass es sich bei dem gezeigten Bildschirm um jene Technologie handelt, die auch für Apples Falt-iPhone verwendet werden soll.
Bildschirmfalte als großes Manko
Schon seit der Markteinführung der ersten faltbaren Smartphones haben die Hersteller damit zu kämpfen, die beim Zusammenklappen entstehende Bildschirmfalte möglichst robust und vor allem unsichtbar zu machen. Dies hat sich im Laufe der Zeit zwar deutlich verbessert, allerdings weist auch das neueste Falt-Smartphone von Samsung, das Galaxy Z Fold 7, noch die klassische Falte auf. Auf der Messe hatte Samsung nun dessen Bildschirm neben einem als „Advanced Crease-less“ bezeichneten Display präsentiert, auf dem keine Mittelfalte mehr zu sehen war.
Bild: SamMobile
Während vor allem darüber spekuliert wird, ob es sich dabei um den Bildschirm für das nächste Modell des Galaxy Z Fold handelt, wirft das Blog SamMobile zudem die Vermutung in die Runde, dass dieser Bildschirm auch für das von Apple erwartete Falt-iPhone prädestiniert scheint. Bei dieser Annahme dürfte vor allem auch das allgemein große Interesse an einem iPhone mit faltbarem Bildschirm eine Rolle spielen. Letztendlich ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass Apple für sein Falt-iPhone die gleiche Display-Technologie bezieht, wie sie Samsung künftig auch in seinen neuen Modellen verwendet.
Aufgeklappt fast wie ein iPad mini
Samsung hat sein erstes faltbares Galaxy-Modell 2019 auf den Markt gebracht und bietet das Telefon mittlerweile in der siebten Generation an. Von Apple wird erwartet, dass in diesem Herbst das erste faltbare iPhone in den Handel kommt. Wir haben bereits im vergangenen Monat die voraussichtlichen Maße für das Gerät erhalten.
Unsere Veröffentlichung hat vielerorts für Überraschung gesorgt, denn das Gerät wird im zusammengeklappten Zustand wohl deutlich kompakter als bislang vermutet. Ein Seitenverhältnis von grob 4 zu 3 sorgt dafür, dass wir im aufgeklappten Zustand ein weniger quadratisches Bildschirmformat haben, das sich mit dem iPad mini vergleichen lässt.
Das wäre doch zumindest eine Innovation für ein klappbares iPhone.
Allerdings wird die Displayoberfläche trotzdem nur ein weiche Folie sein anstelle von robusten Glas.
Denn wenn man schon mit mäßigem Druck und dem Fingernagel Spuren hinterlassen kann ist das nicht so schön.
Ein Material ist immer entweder härter und kratzfester, dann ist es aber auch spröder und neigt zum Zerbrechen, oder weicher und kratzeranfälliger, dadurch aber auch flexibler und verformt sich eher, statt zu zerbrechen. Das ist immer ein Trade-off.
Made by Samsung. Also sozusagen kein iphone.
Als würde Apple alles selbst in der Werkstatt bauen.
Viele Komponenten werden von Samsung gefertigt und Apple verbaut sie nur
Faltenlos kann ich mir nicht vorstellen… immerhin muss an der Stelle wo gefaltet wird, alles weich sein und da wird physikalisch IMMER irgendwas sichtbar sein.
Also ich kann die Falte im Video sehen. lol
:-D
Aber nur minimal.
…ja man kann den Falz noch ganz leicht sehen, aber die Weiterentwicklung (links vs. rechts) finde ich schon bemerkenswert. Ob es irgendwand gänzlich ohne sichtbaren Falz geht, wird nur eine Frage der Zeit sein. Es gibt ja inzwischen auch rollbare TV Bildschirme in beeindruckender Qualität, was man sich vor Jahren auch nicht hätte vorstellen können. Ich würde tippen, das in 2-3 Generationen das Problem gänzlich gelöst ist. Dieser kleine Falz würde mich vermutlich im Alltag gar nicht so stören, eher hätte ich Bedenken bei der Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der obersten Displayschicht bzw. mechanischer Beschädiungen oder Kratzer durch Staub etc. Aber auch das ist sicher irgendwann kein Thema mehr. Man muss ja nicht gleich das allererste faltbare iPhone kaufen, sondern entspannt abwarten.
Die dargestellte Qualität wäre für mich ein Grund für ein gefaltetes iPhone, sofern die Leistungsdaten passen.
Wer will denn tatsächlich einfaltbares smartphone?
Kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Wozu?
Die meisten leute haben ja ein smartphone UND ein Tablet..
Reicht das nicht?