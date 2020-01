Technische Probleme: IKEA präzisiert HomeKit-Verzögerung

Nach dem überraschenden Tweet des britischen IKEA-Supports zum verspäteten Rollout des HomeKit-Updates für die IKEA-Rollos IKEA-Supports wird sich der Rollout des HomeKit-Updates für die IKEA-Rollos Fyrtur und Kadrilj auf dem Europäischen Markt – ifun.de berichtete – hat sich das Unternehmen nun erneut zu Wort gemeldet.

In dem Community-Forum Reddit hat eine IKEA-Mitarbeiter die bislang nur vage kommunizierten Probleme präzisiert und erklärt, warum das Unternehmen hiesige Nutzer, zwei Wochen nach der HomeKit-Integration der IKEA-Rollos in den USA, erneut vertrösten musste:

Am 2. Januar haben wir ein Gateway-Update (1.10.28) in den USA veröffentlicht. Das Update enthielt viele Stabilitätskorrekturen und auch die lang erwartete HomeKit-Unterstützung für unsere rollos. Leider hatte das Release auch einen Fehler. Wir erhielten Berichte von Geräten, die ihren Namen oder ihre Gruppenkonfiguration in HomeKit verloren haben, wodurch auch alle damit verbundenen Automatisierungen unterbrochen wurden.

Diese Unannehmlichkeiten tun uns sehr leid. Wir haben den Fehler gefunden und werden in Kürze einen Fix veröffentlichen. Dieser Fix setzt die Dinge wieder in den Normalzustand zurück.

Wenn Sie einer der Betroffenen waren, könnte der Fix dazu führen, dass Ihre Geräte wieder ihren Namen oder ihre Gruppenkonfiguration in HomeKit verlieren. Wir verstehen, dass dies eine Menge Frustration verursachen kann, aber dieser Fix ist notwendig, um Ihnen in Zukunft die besten Erfahrungen zu ermöglichen. Vielen Dank, dass Sie IKEA Home smart verwenden und uns Ihr Feedback geben, lassen Sie uns wissen, wenn Sie Fragen haben.