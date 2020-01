Neue Apple Videos: Slofie, auf Teufel komm raus

Nur wenige Tage nachdem Apple Deutschland einen neuen Versuch wagte, die sprachliche Eigenkreation „Slofie“ erneut in der Zielgruppe zu verankern, legt die US-Mutter jetzt mit zwei zusätzlichen Videos nach.

Slofies, Apples Portmanteau aus Selfies und Slow-Motion, bezeichnet mit der Frontkamera des iPhone 11 aufgenommene Selfie-Videos im Zeitlupenmodus, die Apple nach wie vor gerne popularisieren würde.

Die jetzt freigegebenen Clips ist der nunmehr vierte Versuch des Unternehmens, „Slofies“ als gängigen Begriff zu etablieren und nehmen uns auf zwei Wintersport-Ausflüge mit.

Passend zur Jahreszeit bieten sich die 16-Sekünder dabei als Vorlage für die Urlaubsvideos der gerade wintersportlich eingespannten iPhone 11-Besitzer an. Allerdings mit folgendem Hinweis: „Professional Snowboarder. Do not attempt“