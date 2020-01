IKEA: Technische Probleme verzögern HomeKit-Update erneut

Nach Angaben des britischen IKEA-Supports wird sich der Rollout des HomeKit-Updates für die IKEA-Rollos Fyrtur und Kadrilj auf dem Europäischen Markt weiter verzögern.

Hi there, due to some technical issues with the latest update that was launched in the USA, we have had to delay rolling this update out within the EU until these issues have been fixed. We currently do not have a date for this but our team is working on this. Thanks, Jamie

— IKEA UK Support (@IKEAUKSupport) January 15, 2020