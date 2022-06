Targobank will am Dienstag mit Apple Pay starten

Mittlerweile ist es schon wieder gut drei Monate her, seit die Targobank offiziell verlauten ließ, dass die Vorbereitungen für den Start von Apple Pay bald abgeschlossen sind und man den Service in Kürze anbieten werde. Jetzt ist es unseren Informationen zufolge definitiv soweit, der Start von Apple Pay bei der Targobank ist für den 21. Juni geplant.

Damit fällt der Termin auch wieder auf einen Dienstag, also jenen Wochentag, an dem auch in den vergangenen Jahren stets aktuelle Neuzugänge zu Apple Pay vermeldet wurden. Mit der Targobank bietet – sofern bis nächste Woche nichts mehr dazwischen kommt – dann ein weiteres namhaftes, vorrangig im Privatkundengeschäft tätiges Finanzinstitut in Deutschland seinen Kunden die Möglichkeit zum kontaktlosen Bezahlen mit dem iPhone und der Apple Watch an.

Knapp 80 Partner – Postbank und Santander fehlen

Insgesamt nennt Apple in Deutschland mittlerweile 76 verschiedene Apple-Pay-Partner. Auf dieser Liste fehlen mit der Postbank und Santander allerdings weiterhin zwei große Namen. Insbesondere die konsequente Zurückhaltung der Postbank überrascht hier, hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr doch selbst festgestellt, dass sich das kontaktlose Bezahlen stetigen Wachstums erfreut und Apple Pay gemeinsam mit Google Pay hier zu den beliebtesten Angeboten gehört.

Santander darf man mit Blick auf die Unterstützung von Apple Pay in Deutschland beinahe eine tragische Rolle zusprechen. Als eine der ersten Banken in Deutschland ließ das Unternehmen im Rahmen der offiziellen Ankündigung von Apple Pay für Deutschland vor mittlerweile fast vier Jahren verlauten, dass Santander seinen Kunden in Deutschland wie auch schon in anderen Ländern Apple Pay anbieten wird. Auf unsere Nachfrage hin hat die Bank damals ergänzt, dass man noch die notwendigen Voraussetzungen für das Angebot schaffe, in die Tat wurde das Vorhaben allerdings bis heute nicht umgesetzt.