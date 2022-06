MeinMagenta-App der Telekom: Neues Update und alte Fehler

Für einen Erfahrungsaustausch stehen die Kommentare offen. Vielleicht findet ja doch jemand versteckte Einstellungen oder den einen oder anderen Kniff, der zur Verbesserung der Leistung der App beiträgt. Bis dahin bleibt MeinMagenta in der so massiv von der Telekom beworbenen neuen Version für uns eine Enttäuschung.

Insert

You are going to send email to