Targobank: Mit Apple Pay „auf der Zielgeraden“

Warum die Spanier, die sich in den frühen Tagen von Apple Pay in Deutschland noch selbstbewusst unter den Startpartnern Cupertinos gesehen haben, immer noch keine Apple-Pay-Anbindung bereitstellen, wird auch auf Nachfrage nicht kommuniziert.

Hallo Uwe, in Sachen Apple Pay befinden wir uns auf der Zielgeraden. Wir werden Ihnen in Kürze diesen Service anbieten können. Wir bitten noch um ein wenig Geduld. VG^JH

Die in Düsseldorf ansässige Targobank steht kurz davor ihren Kunden den Bezahldienst Apple Pay anzubieten. Dies haben Mitarbeiter des Geldinstitutes auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter angekündigt und geben an, sich mit den Anstrengungen in Sachen Apple Pay „auf der Zielgeraden“ zu befinden.

Insert

You are going to send email to