Postbank: Apple Pay ist weit verbreitet aber (bislang) nicht bei uns

Die Postbank hat ihre Digitalstudie in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge durchgeführt. Im Januar und Februar wurden dazu bundesweit 3.048 Menschen befragt

Es überrascht nicht, dass das kontaktlose Bezahlen besonders bei jüngeren Menschen populär ist. So zahlen mittlerweile 44 Prozent der unter 40-jährigen mit dem Smartphone, in der Altersgruppe darüber liegt diese Zahl bei lediglich 18 Prozent. Die kontaktlose Kartenzahlung wird mit 45 Prozent gegenüber 59 Prozent auch unter älteren Menschen besser angenommen.

Die Postbank hat die Ergebnisse ihrer „Digitalstudie 2021“ veröffentlicht und stellt fest, dass Apple Pay zu den am verbreitetsten genutzten Mobile-Payment-Anwendungen gehört. Selbst unterstützen will die Tochter der Deutschen Bank das kontaktlose Bezahlen mit Apple Watch und iPhone aber offenbar weiterhin nicht.

