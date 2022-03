Echtzeitüberweisungen bei C24, HealthFit mit Widget, neuer Saisonkalender

Der Blick in den App Store zeigt zum Wochenanfang deutlich mehr App-Aktualisierungen als sonst, allerdings konzentriert sich die überwiegende Mehrheit auf Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen. Funktionale Veränderungen lassen sich bei der C24 Bank, bei der ganz grandiosen Trainings-Übersicht HealthFit und im Saisonkalender der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ausmachen.

C24 Bank mit Echtzeitüberweisungen

So meldet die Neobank C24 heute die Einführung von Echtzeitüberweisungen, die Kunden im Basiskonto allerdings gesondert in Rechnung gestellt werden soll. Während die Echtzeitüberweisungen im sogenannten Maxkonto kostenlos bis zu einer Höhe von 100.000 Euro angeboten werden sollen, fallen im gebührenfreien Smartkonto zusätzliche Kosten an. Hier sind lediglich zwei Echtzeitüberweisungen pro Monat gratis, für jede zusätzliche müssen 99 Cent investiert werden.

HealthFit mit Widget

Die HealthFit-Applikation ist nach wie vor allen Anwendern zu empfehlen, die ihre Workouts mit der Apple Watch tracken und so in der offiziellen Health-App Apples mitschneiden. HealthFit nutzt die Health-App als Datenbasis und stellt die hier verfügbaren Inhalte deutlich übersichtlicher und nachvollziehbarer als Apple selbst zur verfügung. In der neuen Version 9.8 verfügt HealthFit nun auch über eigene iPhone-Widgets und kann sowohl das persönliche Fitnessniveau in einer eigenen Kachel anzeigen, als auch die während der letzten Workouts aufgenommenen Fotos.

Saisonkalender 2022

Der Saisonkalender der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ist seit seinem jüngsten Update nun endlich auch für den Einsatz unter iOS 15 optimiert und hilft euch während der Supermarkt-Runde die Obst- und Gemüsesorten zu wählen, die Gerade Saison haben. Dies hat viele Vorteile: Wer in den Haupterntezeiten zugreift bekommt häufiger regionales Gemüse, freut sich über einen besseren Geschmack und über reduzierte Transportwege.