tado° X Heizkörper-Thermostate: Viele Matter-Geräte stark reduziert
Mit den Frühlingsangeboten bei Amazon sind mehrere Produkte des Münchner Herstellers tado° derzeit zu teils deutlich reduzierten Preisen erhältlich. Dazu zählen insbesondere die Heizkörperthermostate der aktuellen X-Serie sowie ergänzende Sensoren und Steuergeräte.
Die im vorvergangenen Jahr eingeführte Produktlinie tado° X richtet sich an Haushalte, die ihre Heizung digital steuern möchten. Die Geräte kommunizieren über die Smart-Home-Standards Matter und Thread und lassen sich dadurch auch in Plattformen wie Apple Home integrieren.
Nutzer können die Thermostate sowohl über die App des Anbieters als auch direkt am Gerät bedienen. Ein integriertes Display zeigt die aktuelle Raumtemperatur an und ermöglicht manuelle Anpassungen. Die Stromversorgung erfolgt über einen eingebauten Akku, der per USB-C geladen werden kann.
Heizungssteuerung über App und Zeitpläne
Die Thermostate werden an vorhandenen Heizkörpern installiert und ermöglichen eine individuelle Steuerung einzelner Räume. Über die zugehörige Applikation lassen sich Zeitpläne erstellen, die den Heizbetrieb an den Tagesablauf anpassen. Räume können beispielsweise nur zu bestimmten Tageszeiten beheizt werden oder automatisch abgesenkt werden, wenn sie längere Zeit nicht genutzt werden.
Startersets erleichtern den Einstieg in das System. Das Starterkit der X-Serie enthält mehrere Heizkörperthermostate sowie eine Bridge, die die Verbindung zum Heimnetzwerk herstellt. Während der aktuellen Aktion ist ein solches Set ab rund 130 Euro erhältlich. Für Haushalte mit mehreren Heizkörpern bietet tado° zusätzliche Thermostate auch im Dreierpack an, sodass sich die Installation schrittweise erweitern lässt.
Assist-Dienst bleibt optional
Neben den grundlegenden Funktionen bietet tado° einen optionalen Assist-Dienst an für 30 Euro pro Jahr an. Dieser automatisiert bestimmte Abläufe und greift auf Standortdaten sowie Temperaturverläufe zurück. So kann das System die Heizung automatisch absenken, wenn sich alle Bewohner außerhalb der Wohnung befinden, und sie wieder hochfahren, sobald sich jemand auf den Heimweg macht.
Auch das Lüften kann berücksichtigt werden. Erkennt das System einen schnellen Temperaturabfall, wird die Heizung vorübergehend pausiert, um Energieverluste zu vermeiden. Nutzer ohne Assist-Dienst erhalten entsprechende Hinweise über Push-Mitteilungen und können die Anpassungen manuell in der Applikation vornehmen.
Neben Heizkörperthermostaten sind während der Frühlingsangebote auch weitere Komponenten reduziert erhältlich. Dazu zählen Raumthermostate für Fußbodenheizungen, Funksensoren zur genaueren Temperaturmessung sowie Steuergeräte für Klimaanlagen.
Die Frühlings-Angebote im Überblick:
- tado° X Thermostat: 54,98 statt 65,99 Euro
- tado° X Thermostat (3er-Pack): 144,95 statt 195,99 Euro
- tado° X Thermostat Starterkit: 129,99 statt 169,99 Euro
- tado° X Thermostat (kabellos) Starterkit: 159,98 statt 189,99 Euro
- tado° Klimaanlagen-Steuerung V3+: 84,98 statt 99,99 Euro
- tado° X Thermostat (verkabelt) Starterkit: 119,98 statt 142,99 Euro
- tado° X Thermostat (verkabelt) Zusatz: 84,99 statt 134,99 Euro
- tado° X Funk-Temperatursensor: 68,25 statt 84,99 Euro
Ich bin von den X-Thermostaten im Vergleich zu den V3 enttäuscht.
Bei einem Thermostat hat sich die Sprache verändert, bei einem weiteren steht das Display aus irgendeinem Grund auf dem Kopf.
Ein drittes ist aus der Tado-App verschwunden. In Apple Home ist es noch vorhanden, lässt sich aber so natürlich mit dem Code nicht erneut zur Tado-App hinzufügen. Die Matter-Verbindung zu Alexa ist ebenfalls nicht mehr verfügbar, und ich kann nicht erkennen, woran es liegt. Neu lässt es sich auch nicht mehr verbinden, die Funkion ist mit nicht verfügbar ausgeraut!
Eine E-Mail an den Support vor etwa sechs Monaten ist bis heute unbeantwortet.
Auch die Performance nervt mich. Wenn man die Thermostate mal direkt am Gerät bedienen möchte, ist die Reaktion im Vergleich zu den V3 deutlich langsamer.
Ich kann tado mittlerweile überhaupt nicht mehr leiden.
Abgesehen von der Abo-Politik, den fehlenden Sensoren für Fenster/Türen und vielem mehr, ist für mich der neue Away-Modus der Genickbruch. Ich könnte ausrasten, wenn jedes Mal die Meldung „Manuelle Steuerung aktiv“ erscheint, obwohl nicht einmal etwas manuell verstellt wurde!
In Zukunft werde ich um tado einen ganz großen Bogen machen.
Achtung aber, tado will auf Biegen und Brechen ein überwiegend sinnloses Abo verkaufen. Fast alle Features des Abos kann man problemlos durch HomeKit oder Home Assistant Automationen ersetzen.
Was macht also tado? Die API Zugriffe so rigoros limitierten, dass Home Assistant nicht mehr nutzbar ist.
Lustigerweise ist die Situation um so schlimmer, je mehr Geld der Kunde bereits tado in den Rachen geworfen hat, da mehr tado Devices mehr Zugriffe erzeugen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Genau das ist das Problem. Es nervt dermaßen… Ich nutze daher bei meinen alten Geräten (mehr als zehn Jahre) HomeMatic und bei den neuen EVE – funktionieren bislang tadellos unter Home Assistant
Danke für den Hinweis!
Hast du einen Tipp für eine Alternative? Ich würde gerne weg von den Fritz-Thermostaten…
EVE, aber nur wenn sie im Angebot sind, z.B. bei Tink.
Kommt ein Bisschen drauf an, wie deine Ausganglage ist. Wenn du ne Gastherme steuern willst, dann hast du nicht viele Alternativen. Netatmo ist eine. Aber auch die sind voll Cloud und kommunizieren via API, hier drohtr also das Gleiche, wie bei Tado.
Wenn du ne Zentralheizung hast und es dir nur drum geht, einzelne Heizkörper zu steuern: da hast du eine große Auswahl. Du könntest Aqara oder „irgendwas“ nehmen, dass die Tuya Plattform nutzt. Aber reine Thermostat-Lösungen gibt es relativ viele.
Und es kommt drauf an, wie du steuern magst. Wenn du HomeAssistant verwenden willst, dann brauchst du was, für das es eine Integration gibt. Willst du Homekit, verhält es sich ähnlich.
So ohne weiteres kann ich dir da nur schwer ne Empfehlung geben.
Genau das. Ich wäre gut damit klar gekommen, wenn sie 100 Calls PRO GERÄT erlauben (ich hab 18 davon im Einsatz). Aber 100 für alle ist natürlich gänzlich unrealistisch.
Ich zahl jetzt zwangsläufig für ein Abo, denn das, was ich mit HA/NodeRed automatisiert habe, ist um längen besser als das, was Tado von allein kann und darauf möchte ich nicht verzichten. Aber sobald ich irgend etwas finde, das meine alte Gasthere steuern kann (da gibt’s IMO nur Tado und Netatmo – und bei denen hast du den gleichen API-Mist und die Cloud-Abhängigkeit), würde ich die Tado-Sachen sofort rauswerfen.
Die machen zweifellos gute Hardware – aber die Politik ist derartig daneben, dass ich von dem Unternehmen nur noch abrate. Und sie scheinen Druck von Investoren zu haben, dass endlich Geld verdient wird. Anders kann ich mir das Rumgeeiere nicht erklären (da ewar ja noch der alberne Test, die Benutzung der App kostenpflichtig zu machen, sowie der an Dämlichkeit nicht zu überbietende Versuch, für das manuelle (!!) verstellen am Heizkörper-Thermostat ein Abo zu verlangen. Bei beidem war der Aufschrei so groß, dass sie schnell zurückgerudert sind).
Würden die die API vernünftig bepreisen und endlich die Sachen nachrüsten, die die Community seit vielen Jahren fordert: die wären der König im HomeAssistant-Umfeld bzw. bei allen Nerds. Aber genau die vertreiben sie jetzt und ich weiß nicht, ob das ein so kluger Schachzug ist. Ich rate jedemfalls keinem mehr, Tado zu kaufen – und nachdem ich im Beklanntenkreis ja als „Nerd“ gelt, werd ich ziemlich oft gefragt…
Für ein Temperatursensor 70€? Was macht der noch, außer Temperaturerfassung?
Tatsächlich gibt es nicht so viele, bei denen man auch direkt in die Steuerung eingreifen kann
Ach ich hab das verwechselt. Der ist ja mit Steuerung. Danke
Ich finde die Preise insgesamt, je nach Hersteller mal mehr oder weniger überzogen. Also 20-30€ fände ich angemessen. Scheint aber eine Goldgrube zu sein. Und dann wird nach einiger Zeit ein neues System aufgesetzt und die „alten“ Regler funktionieren nicht mehr oder nur noch eingeschränkt. Ja, was tun?
Ich hab noch die alten Thermostate, die Stuerung übernimmt HomeAssistant, muss aber natürlich über die blöde Cloud kommunizieren, was tado eingeschränkt hat. Aber ich gehe doch davon aus, dass ich die neuen mit Matter komplett am Hersteller vorbei betreiben kann, oder? Es sollte ja keine Cloud nötig sein, sonst wären die keine Option für mich.
Nein. Mit der Cloud müssen die dennoch kommunizieren. Rein lokal bist du auch mit Matter nicht unterwegs.
Matter (aber auch mit der Homekit-Integration der alten V3) hilft dir nur, von der API und den arg limitierten Aufrufen weg zu kommen, sofern du mit HomeAssistant und Konsorten steuern willst.
Allerdings bietet der Zugriff via Homekit/Matter diverse Dinge NICHT, die die normale API liefert.
Heißt: Sofern du aktuell Homeassistant nutzt: Wirf die Tado-Integration raus, binde deine Tado-Bridge stattdessen vie Homekit in Homeassistant ein. Ich war allerdings schwer enttäuscht, wie viel weniger Daten man dann zur Verfügung hat.
Ein Umstieg würde mich momentan 800,- € kosten (mit allen Rabatten)
Dafür suche ich mir lieber ein anderes System, wenn es soweit ist.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Wechsel zu X. Insbesondere die tado Akkus sind für mich ein Gamechanger: halten länger und lassen sich sehr leicht tauschen.
Displayorientierung und Sprache kannst Du ändern – halte einfach mal etwas länger Deinen Finger auf das Display, dann kommst Du in die Geräteeinstellungen.
Nur wegen der Batterie-Thematik hättest du nicht umsteigen müssen ;-)
Bei mir hat der Umstieg auf LiIo Akkus (war zugegebener Maßen auch nicht ganz billig) für die V3 viel gebracht. Seitdem bekomm ich nicht mehr gefühlt nach einer Woche irgendwelche „Batterie leer“ Meldungen.
(Zur Erklärung, sofern nötig: LiOi Akkus arbeiten intern mit 5V, geben nach außen sehr lang konstant 1,5V ab. Tado Thermostate „maulen“ meines Wissens ab 1,1V, die Batterie wäre bald leer. Bei normalen Akkus bist du sehr schnell bei 1,1V, die LiIo verhalten sich da aber anders. Die liefern fast bis zum Ende ihre 1,5V, fallen dann kurz auf 1,0 und sind kurz danach „leer“. Der Abfall auf 1,0V bewirkt dann das Auslösen der Akku-Warnung und die hat man dann wirklich erst ganz kurz, bevor der akku wirklich leer ist).