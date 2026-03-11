tado° X Heizkörper-Thermostate: Viele Matter-Geräte stark reduziert

Mit den Frühlingsangeboten bei Amazon sind mehrere Produkte des Münchner Herstellers tado° derzeit zu teils deutlich reduzierten Preisen erhältlich. Dazu zählen insbesondere die Heizkörperthermostate der aktuellen X-Serie sowie ergänzende Sensoren und Steuergeräte.

Die im vorvergangenen Jahr eingeführte Produktlinie tado° X richtet sich an Haushalte, die ihre Heizung digital steuern möchten. Die Geräte kommunizieren über die Smart-Home-Standards Matter und Thread und lassen sich dadurch auch in Plattformen wie Apple Home integrieren.

Nutzer können die Thermostate sowohl über die App des Anbieters als auch direkt am Gerät bedienen. Ein integriertes Display zeigt die aktuelle Raumtemperatur an und ermöglicht manuelle Anpassungen. Die Stromversorgung erfolgt über einen eingebauten Akku, der per USB-C geladen werden kann.

Heizungssteuerung über App und Zeitpläne

Die Thermostate werden an vorhandenen Heizkörpern installiert und ermöglichen eine individuelle Steuerung einzelner Räume. Über die zugehörige Applikation lassen sich Zeitpläne erstellen, die den Heizbetrieb an den Tagesablauf anpassen. Räume können beispielsweise nur zu bestimmten Tageszeiten beheizt werden oder automatisch abgesenkt werden, wenn sie längere Zeit nicht genutzt werden.

Startersets erleichtern den Einstieg in das System. Das Starterkit der X-Serie enthält mehrere Heizkörperthermostate sowie eine Bridge, die die Verbindung zum Heimnetzwerk herstellt. Während der aktuellen Aktion ist ein solches Set ab rund 130 Euro erhältlich. Für Haushalte mit mehreren Heizkörpern bietet tado° zusätzliche Thermostate auch im Dreierpack an, sodass sich die Installation schrittweise erweitern lässt.

Assist-Dienst bleibt optional

Neben den grundlegenden Funktionen bietet tado° einen optionalen Assist-Dienst an für 30 Euro pro Jahr an. Dieser automatisiert bestimmte Abläufe und greift auf Standortdaten sowie Temperaturverläufe zurück. So kann das System die Heizung automatisch absenken, wenn sich alle Bewohner außerhalb der Wohnung befinden, und sie wieder hochfahren, sobald sich jemand auf den Heimweg macht.

Auch das Lüften kann berücksichtigt werden. Erkennt das System einen schnellen Temperaturabfall, wird die Heizung vorübergehend pausiert, um Energieverluste zu vermeiden. Nutzer ohne Assist-Dienst erhalten entsprechende Hinweise über Push-Mitteilungen und können die Anpassungen manuell in der Applikation vornehmen.

Neben Heizkörperthermostaten sind während der Frühlingsangebote auch weitere Komponenten reduziert erhältlich. Dazu zählen Raumthermostate für Fußbodenheizungen, Funksensoren zur genaueren Temperaturmessung sowie Steuergeräte für Klimaanlagen.

Die Frühlings-Angebote im Überblick: