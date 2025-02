tado° Funk-Temperatursensor X: Komfortgewinn für große Räume

Wer seine Heizkörper bislang noch nicht mit den smarten Heizkörper-Thermostaten von Thermo ausgestattet hat, kann aktuell wenig falsch machen, wenn er in die neue X-Produktlinie des Anbieters investiert. Diese setzt nicht nur auf ein komplett neues Hardware-Design mit integriertem Akku, sondern unterstützt auch den branchenweiten Smart-Home-Standard Matter.

X-Starterkit von tado°: Den Funk-Temperatursensor X gibt es als Zubehör

iPhone- und Android-Nutzer können ihre Heizkörper so mit einem intelligenten Thermostat ausstatten, das in Abhängigkeit von Tageszeit, Raumtemperatur und Anwesenheit für ein bestmögliches Raumklima sorgt und gleichzeitig maximale Energieeinsparung verspricht.

Die X-Thermostate, die aktuell mit einem Preisnachlass von 50 Prozent angeboten werden, haben wir auf ifun.de schon mehrfach berücksichtigt und sind Fans der bequemen Klimaautomatik. Diese lässt sich sowohl über die App des Anbieters als auch über Apple Home steuern und ermöglicht somit eine vielfältige Konfiguration sowie die Einbindung in eigene Automationen.

tado° Funk-Temperatursensor X

Der klassische Einstieg in die tado°-Geräte erfolgt meist über eines der vom Hersteller angebotenen Starter-Kits. Die Bridge kümmert sich um die Kommunikation mit den Geräten und deren Einbindung in das Heimnetzwerk. Die mitgelieferten Thermostate decken bereits zwei der wichtigsten Heizkörper ab. Der Rest kann, je nach Bedarf, nach und nach aufgerüstet werden.

Schwarz, drei Tasten, drei AAA-Batterien zur Strimversorgung

In größeren Räumen oder solchen mit besonderen klimatischen Bedingungen kann es sich lohnen, einen zusätzlichen tado° Funk-Temperatursensor X zu installieren. Wir haben uns eines der 99 Euro teuren Geräte angeschaut.

Die Installation erfolgt innerhalb von fünf Minuten. Der mit drei AAA-Batterien betriebene tado° Funk-Temperatursensor X wird kurz mit der tado°-App gescannt und dann einem der bereits installierten Räume zugewiesen. Dort übernimmt der Sensor die Temperaturmessung und überschreibt die von den Heizkörperthermostaten selbst ermittelten Werte.

In unserem Fall haben wir einen Heizkörper, der so installiert ist, dass das Thermostat nicht in Richtung des Raums zeigt, sondern in die Ecke des Zimmers, wo zwei hervorragend isolierte Wände aufeinandertreffen.

Hilflos: In die Ecke eines großen Raumes gezwängt, wird es den tado° Thermostaten schneller warm als den Bewohnern

In dieser Wärmefalle ist die Zieltemperatur immer sehr schnell erreicht, während es im restlichen Zimmer noch recht frische 20 Grad hat – nicht zuletzt, da die Tür zum angrenzenden Raum gerne mal offensteht.

Hier kann der tado° Funk-Temperatursensor X nun so platziert werden, dass er die Temperatur genau dort misst, wo sie tatsächlich relevant ist. Also in der Nähe des Esstischs und nicht direkt in der Raumecke neben dem heißen Heizkörper.

Manuelle Regelung als weiteres Extra

Der tado° Funk-Temperatursensor X übernimmt aber nicht nur die Funktion eines ergänzenden Temperatursensors, sondern stellt auch ein Display sowie drei Tasten zur direkten Steuerung der Temperatur zur Verfügung. Damit ermöglicht er eine schnelle Anpassung der Zieltemperatur, einen Blick auf die aktuellen Werte und bietet eine manuelle Steuerung direkt im Raum.

Dies ist besonders nützlich in Räumen, in denen die Heizkörperthermostate aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur schwer erreichbar sind. Das Display zeigt die aktuelle sowie die eingestellte Zieltemperatur an. Kleine Flammen-Icons informieren darüber, wie intensiv der Heizkörper gerade arbeitet.

Kurzer Knopfdruck und der tado° Funk-Temperatursensor X informiert über Ist- und Soll-Temperatur

Spannend: Bei der erweiterten Installation lohnt sich auch ein Blick auf die Differenz zwischen den direkt am Heizkörper ermittelten Werten und den Raumtemperaturwerten des tado° Funk-Temperatursensors X. Eine Information, die dabei helfen kann, die für jedes Heizkörperthermostat individuell regelbare Messdifferenz zu optimieren.

Hinzu kommt, dass der tado° Funk-Temperatursensor X – einmal installiert – nicht an einen festen Platz gebunden ist. Er kann jederzeit flexibel umpositioniert und in einem neuen Raum platziert werden.

Zur Installation gibt es Klebestreifen und zwei Schrauben, mit denen die Wandhalterung an Schränken oder Wänden befestigt wird. Der Sensor selbst wird dann einfach auf die Halterung geklickt.

Der Funk-Temperatursensor X: In der tado°- (links und mitte) und in Apples Home-App (rechts).

Komfortgewinn für große Räume

Wer seine Wohnung mit tado°-Thermostaten ausgestattet hat, kann auf zusätzliche Funk-Temperatursensoren grundsätzlich verzichten.

Allerdings bieten diese einen spürbaren Komfortgewinn in Räumen, in denen die Messgenauigkeit der Heizkörperthermostate die aktuellen Gegebenheiten nur unzureichend abbildet, wie es in großen oder verwinkelten Räumen der Fall ist.

Zudem erleichtern die klassischen Regler älteren Familienmitgliedern den Umstieg auf eine vollständig digitale Heizungssteuerung.

Ein Wunsch, den wir noch hätten: Ein dauerhaft aktives Display. Aktuell müssen die tado° Funk-Temperatursensoren X durch einen Druck auf eine der drei verfügbaren Tasten aktiviert werden, um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.