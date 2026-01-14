Neue Priorität für manuelle Temperaturvorgaben
tado° passt Heizlogik an: Manuelle Einstellungen trumpfen Away Modus
Der Münchner Smart-Home-Anbieter tado° ändert mit einem App-Update die Steuerungslogik seiner tado°-X-Thermostate. Künftig behalten manuell gesetzte Temperaturen ihre Gültigkeit, auch wenn der sogenannte Away Modus aktiv wird.
Bisher wechselten Räume automatisch auf eine abgesenkte Temperatur, sobald die App per Standorterkennung erkannte, dass niemand mehr zu Hause ist. Das geschah auch dann, wenn Nutzer kurz zuvor eine konkrete Wunschtemperatur eingestellt hatten.
Mit der neuen Regelung gilt eine manuelle Einstellung nun immer als verbindlich. Wird ein Raum etwa auf 22 Grad festgelegt, bleibt diese Vorgabe bestehen, selbst wenn die Geofencing-Funktion den Haushalt auf abwesend setzt. Die Thermostate folgen dieser manuellen Steuerung so lange, bis sie endet. Das kann durch den nächsten Zeitblock im Heizplan, durch einen ablaufenden Timer oder durch das erneute Aktivieren des regulären Zeitplans geschehen.
Zusammenspiel mit Zeitplan und Standorterkennung
Sobald die manuelle Phase vorbei ist, greift wieder der automatische Ablauf. Dann prüft das System erneut, ob sich jemand zu Hause befindet. Ist der Status weiterhin auf abwesend gesetzt, stellt tado° den Raum auf die hinterlegte Away-Temperatur um. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass Heizkörper dauerhaft auf einer hohen Stufe bleiben, obwohl niemand anwesend ist, sofern keine bewusste manuelle Vorgabe mehr aktiv ist.
Ergänzend führt tado° sogenannte Smarte Erinnerungen ein: Wenn ein Raum noch manuell geregelt wird und der Haushaltsstatus auf abwesend wechselt, verschickt die App eine Push-Nachricht. Nutzer sollen so darauf hingewiesen werden, dass weiterhin geheizt wird. Die Benachrichtigungen werden jedoch nur an Anwender ausgespielt, die das kostenpflichtige AI-Assist-Pakets abonniert haben.
Update über die tado°-App
Die neue Logik wird mit Version 9.14 der tado°-App ausgerollt und betrifft tado°-X-Geräte. Ziel der Anpassung ist es, manuelle Eingriffe klarer von automatischen Routinen zu trennen und dem Nutzer mehr Kontrolle darüber zu geben, welche Temperatur tatsächlich gelten soll. Durch die Kombination aus Vorrang der manuellen Steuerung und zusätzlichen Hinweisen beim Verlassen des Hauses soll sich das System vorhersehbarer verhalten und gleichzeitig unnötiges Heizen vermeiden.
Endlich! Habe mich damals schon im Tado community Forum darüber aufgeregt, dass sie da die Logik geändert hatten. Bin von Anfang an der Meinung gewesen, wenn ich eine manuelle Temperatur einstelle (vor allem dann auch noch sage das diese gilt bis ich die Temperatur manuell wieder anpasse) sollte die nicht durch irgendeine Automatik geändert werden können.
OT: wollte dann gestern noch mal im community Forum von Tado vorbeischauen und habe mitbekommen, dass dieses ersatzlos gestrichen wurde.
Ich finde die Funktion auch sinnvoll, allerdings möchte ich nicht jedes mal per Push Nachricht darüber informiert werden. In den Einstellungen der App kann ich das nicht ausschalten.
Btw: Ich habe keine Tado X Geräte und trotzdem diese Funktion, mit meinen alten Heizungsthermostaten von Tado.
Also ich habe keine tado-X-Geräte verbaut und habe dennoch heute (nach Aktualisierung der App) eine entsprechende Push Mitteilung erhalten.
Möchte meine tado Thermometer rauswerfen bei mir. Hat jemand einen Tipp? Gerne etwas mit zigbee
Aqara Smartes Heizkörperthermostat W600, Unterstützt Zigbee/Thread, Energiesparen, Sprachsteuerung, Zeitplan, Geofencing, Kompatibel mit Apple Homekit, Home Assistant, Alexa, Google https://amzn.to/459vgnG
Kann ich empfehlen. Habe aktuell eins zum Testen verbaut und machen einen besseren (und leiseren) Eindruck als meine restlichen Tados!
Ich nutze die von Switchbot, bieten eigentlich auch alles ohne Abo.
Schließe mich an. Kommen über den Sommer raus. Zu teuer, zu schlecht, zu arrogant. Brauche HA Unterstützung/Kompatibilität
Meine x laufen komplett über Home Assistant, ohne Probleme! Die Tado App öffne ich nur ganz selten, und nicht zum Steuern.
Wie hast du das denn realisiert. Mit HA eigenen Bosrdmitteln ist das nicht möglich. Und die Lösung uber HACS ist frickelig
Die X sind Matter fähig. Sollte also mit Boardmitteln umzusetzen sein….
Ich habe meine X auch im Homey Pro (zusätzlich zu Apple Home und Tadoo Cloud)
Die Lösung über HACS ist *nicht* frickelig.
Per Matter eingebunden und zusätzlich Blueprint „Advanced Heating Control“ damit die Fenstersensoren und Awaymodus, Partymodus ect zusammenspielen
Ich würde mich der Frage nach ZigBee-Alternativen anschließen. Hat schon jemand Erfahrung mit Alternativen gemacht?
Ich würde nämlich auch gerne komplett auf HA umstellen. Vor allem, weil ich die Abwesenheitssteuerung dann personengenau lösen könnte. Sprich, das Kinderzimmer wird nur geheizt, wenn das Kind auch daheim ist. Oder das Wohnzimmer soll wärmer sein, wenn meine Frau daheim ist. Und so weiter.
Du kannst die Tado Thermostate auch in HA integrieren. Ich selbst finde das Unternehmen Tado auch schrecklich, die Thermostate sind an sich aber echt gut.
Mit den Aqara W600 habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, vielleicht hatte ich auch ein Montagsgerät.
Ich hab meine Thermostate schon recht lange, somit hab ich alle Funktionen auch ohne Abo. Nur leider schränkt Tado seit einiger Zeit die Kommunikation mit HA ein und wenn ich zu viele Anfragen generiere, muss ich mich wieder neu anmelden.
Und langfristig ist es mein Ziel, von Cloudlösungen im Bereich zuhause wegzugehen. Klar kann ich die Thermostate auch manuell steuern, aber mir wäre es halt lieber, wenn ein Internetausfall nicht auch meine Automationen lahmlegen würde.
Stimmt, das habe ich auch und vergessen zu erwähnen. Kommt aber nicht so oft vor bei mir.
Hm, vielleicht schreib ich mir mal ne Automation und gucke dann, wie oft ich mich neu anmelden muss. Ne Zeit lang war es nach jedem Neustart von HA, obwohl ich momentan keinerlei Aktionen über HA realisiert habe. Ich habe sozusagen nur die Integration installiert und das war’s.
Ich sollte vielleicht noch dazusagen, dass ich eben nicht die neue Generation hab, sondern noch die alte.
Schade, ich dachte, die Änderung geht genau in die andere Richtung. Ich hasse es, wenn z. B. jemand morgens die Heizung im Bad höher dreht und sie dann den ganzen Tag, ohne Anwesenheit, so weiter bollert.
Da die Geschmäcker ja offensichtlich verschieden sind, wäre eine Wahlmöglichkeit gut.
Ach ja, IFTTT funktioniert ja auch nicht mehr.