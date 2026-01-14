tado° passt Heizlogik an: Manuelle Einstellungen trumpfen Away Modus

Der Münchner Smart-Home-Anbieter tado° ändert mit einem App-Update die Steuerungslogik seiner tado°-X-Thermostate. Künftig behalten manuell gesetzte Temperaturen ihre Gültigkeit, auch wenn der sogenannte Away Modus aktiv wird.

Bisher wechselten Räume automatisch auf eine abgesenkte Temperatur, sobald die App per Standorterkennung erkannte, dass niemand mehr zu Hause ist. Das geschah auch dann, wenn Nutzer kurz zuvor eine konkrete Wunschtemperatur eingestellt hatten.

Mit der neuen Regelung gilt eine manuelle Einstellung nun immer als verbindlich. Wird ein Raum etwa auf 22 Grad festgelegt, bleibt diese Vorgabe bestehen, selbst wenn die Geofencing-Funktion den Haushalt auf abwesend setzt. Die Thermostate folgen dieser manuellen Steuerung so lange, bis sie endet. Das kann durch den nächsten Zeitblock im Heizplan, durch einen ablaufenden Timer oder durch das erneute Aktivieren des regulären Zeitplans geschehen.

Zusammenspiel mit Zeitplan und Standorterkennung

Sobald die manuelle Phase vorbei ist, greift wieder der automatische Ablauf. Dann prüft das System erneut, ob sich jemand zu Hause befindet. Ist der Status weiterhin auf abwesend gesetzt, stellt tado° den Raum auf die hinterlegte Away-Temperatur um. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass Heizkörper dauerhaft auf einer hohen Stufe bleiben, obwohl niemand anwesend ist, sofern keine bewusste manuelle Vorgabe mehr aktiv ist.

Ergänzend führt tado° sogenannte Smarte Erinnerungen ein: Wenn ein Raum noch manuell geregelt wird und der Haushaltsstatus auf abwesend wechselt, verschickt die App eine Push-Nachricht. Nutzer sollen so darauf hingewiesen werden, dass weiterhin geheizt wird. Die Benachrichtigungen werden jedoch nur an Anwender ausgespielt, die das kostenpflichtige AI-Assist-Pakets abonniert haben.

Update über die tado°-App

Die neue Logik wird mit Version 9.14 der tado°-App ausgerollt und betrifft tado°-X-Geräte. Ziel der Anpassung ist es, manuelle Eingriffe klarer von automatischen Routinen zu trennen und dem Nutzer mehr Kontrolle darüber zu geben, welche Temperatur tatsächlich gelten soll. Durch die Kombination aus Vorrang der manuellen Steuerung und zusätzlichen Hinweisen beim Verlassen des Hauses soll sich das System vorhersehbarer verhalten und gleichzeitig unnötiges Heizen vermeiden.