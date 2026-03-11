iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 541 Artikel

Vorübergehend zum Einführungspreis

Laifen Wave Pro: Neue App-Zahnbürste in Edelstahl oder Transparent
4 Kommentare 4

Die im Januar vorgestellte elektrische Zahnbürste Laifen Wave Pro ist jetzt erhältlich. Bei Bestellungen über Amazon lässt sich zur Markteinführung ein Rabattcoupon aktivieren.

Die in Blau, Rosa und Weiß erhältliche Standardvariante kostet dann vorübergehend 89,91 Euro. Für die in Edelstahl oder mit einem transparenten Kunststoffgehäuse erhältliche Premiumversion liegt der Preis bei 125,91 Euro. Im Lieferumfang sind jeweils eine Ladestation und zwei Bürstenköpfe enthalten.

Laifen Wave Pro Lieferumfang

Schwingungen und Vibrationen kombiniert

Während die meisten elektrischen Zahnbürsten entweder mit Schwingungen oder mit Vibrationen arbeiten, setzen die Wave-Modelle von Laifen auf eine Kombination beider Techniken. Im vergangenen Jahr hat der Hersteller das auf diese Weise arbeitende Modell Wave Special in den Handel gebracht.

Das neue Pro-Modell arbeitet ebenfalls mit einem Oszillationswinkel von bis zu 60 Grad, erreicht dabei jedoch bis zu 66.000 Vibrationen pro Minute. Die Leistungswerte lassen sich ebenso wie das Verhältnis von Schwingungen zu Vibrationen mithilfe der zugehörigen App anpassen. Auf diese Weise lässt sich die Reinigung auch für empfindlichere Zähne optimieren. Grundsätzlich sind die Geräte laut Hersteller jedoch nur für Erwachsene geeignet.

App ermöglicht individuelle Einstellungen

Ergänzend zu den über die App verfügbaren Detaileinstellungen kann man beim Zähneputzen einfach zwischen zwei Modi für die tägliche und die Tiefenreinigung wechseln.

Laifen Wafe Pro App

Die Reinigungsleistung soll zudem durch neu entwickelte Bürstenköpfe verbessert worden sein. Laut Hersteller soll eine weiche TPE-Gummibeschichtung dafür sorgen, dass man die Zahnzwischenräume und schwer zugängliche Bereiche besser erreicht. Ein intelligenter Drucksensor überwacht den Reinigungsvorgang und passt die Motorleistung bei zu hohem Druck automatisch an.

Akku für bis zu 70 Tage Nutzung

Der integrierte Akku bietet laut Hersteller ausreichend Leistung für eine Nutzung von bis zu 70 Tagen. Über eine im Lieferumfang enthaltene Ladestation kann man die Zahnbürste kabellos laden.

Laifen Wafe Pro Laden

Produkthinweis
Laifen Wave Pro Schall-Zahnbürste mit 6 Reinigungsprogrammen & 70-Tage-Akku, 60°-Oszillationen, Druckkontrolle... Einführungspreis
11. März 2026 um 15:12 Uhr von chris


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Die beiden Modelle sind trotz des großen Preisunterschiedes in Funktion und Lieferumfang identisch, oder?

    Antworten Melden

  • Die Laifen Wave in Edelstahl ohne Pro hat die gleichen Werte, also ebenfalls 60 Grad + 66.000 Vibrationen pro Minute. Ich sehe bisher, bis auf die Ladestation, keine Unterschiede. Bin auf jeden Fall zufrieden. Und die Edelstahlversion gab es letztes Jahr zwischenzeitlich für unter 50€!

    Antworten Melden

  • Ich verstehe nicht, warum man es bei den Zahnbürsten immer noch nicht schafft auch USB-C zum Laden zu nutzen. Diese Ladestationen sind doch völlig nervig…

    Antworten Melden

