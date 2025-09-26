Upload per App, E-Mail oder im Web
Aura Aspen: Der derzeit wohl beste digitale Bilderrahmen für Großeltern
Der digitale Bilderrahmen Aura Aspen erweiterte bereits im Frühling die Modellpalette des US-amerikanischen Herstellers. Jetzt wo wir langsam auf die Geschenke-Saison zusteuern wollen wir einen etwas genaueren Blick auf das 12-Zoll-Gerät werfen, das für 249 Euro direkt beim Anbieter verfügbar ist.
iCloud-Fotos auch für Opa: Wir nutzen den Vorgänger zufrieden sei 2022
Mit schlankem Profil, neuer Displaygröße und vielfältigen Wegen der Fotoübertragung (dazu später mehr) richtet sich der Bilderrahmen an Menschen, die ihr Fotos unkompliziert präsentieren und mit Familie oder Freunden teilen möchten. Zielgruppe sind hier vor allem Omas und Opas, die so unkompliziert wie möglich mit neuen Familienfotos versorgt werden sollen.
Besonders aus Perspektive des durchschnittlichen iPhone-Nutzers finden wir den Aspen gelungen. Der direkte Zugriff auf die eigene (iCloud-)Fotomediathek, lässt die Auswahl neuer Fotos mit wenigen Display-Berührungen zu.
Der Aspen kommt im neuem 12-Zoll-Format in grau und weiß
Einfacher Transfer und keine Abos
Neue Fotos vom iPhone lassen sich sehr einfach auf den Rahmen übertragen. Über die begleitende App des Anbieters können sowohl Inhalte aus der lokalen Fotobibliothek als auch geteilte iCloud-Alben bzw. spezifische Schnappschüsse aus diesen ausgewählt werden. Der Transfer läuft anschließend automatisch im Hintergrund, wodurch neue Bilder ohne zusätzlichen Zeitaufwand auf dem Bilderrahmen erscheinen.
Neben der App-Integration in die iCloud-Fotomediathek lassen sich Inhalte auch aus Google Photos, aus dem Kameraarchiv oder per E-Mail hinzufügen. Auch ein Web-Upload ist möglich.
Neben dem Transfer über die App steht auch ein Web-Upload zur Verfügung
Ein wesentlicher Pluspunkt ist, dass Aura unbegrenzten Cloud-Speicher bereitstellt, ohne Abonnements oder Zusatzkosten. Damit können iPhone-Nutzer ihre Fotosammlung vollständig hochladen, ohne sich um Speicherplatz oder Gebühren zu kümmern und dies schon seit fast 15 Jahren. Auch die Möglichkeit, Bilder per E-Mail oder über die Webseite hinzuzufügen, macht den Austausch unkompliziert. Wer den Rahmen verschenkt, kann diesen sogar vorab mit Fotos bestücken und anschließend Familienmitglieder oder Freunde einladen, ebenfalls Inhalte hochzuladen.
Das große Display des Aspen setzt auf ein 4:3-Format und ist damit auf die Bildformate aktueller iPhones abgestimmt. Im Vergleich zu älteren Geräten wie dem Carver mit 10 Zoll bietet der Aspen durch seine 12 Zoll mehr Fläche und eine flexiblere Darstellung. Der Aspen lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat platzieren.
Die iPhone-App bietet alle (iCloud-)Fotoalben zur Auswahl an
Auch wenn das Display nicht vollständig entspiegelt ist, sorgt die matte Oberfläche für eine gute Sichtbarkeit. Für weniger technikaffine Personen ist entscheidend, dass sie keine Bedienung benötigen, um neue Fotos zu sehen. Interaktive Elemente wie die Berührungsleiste oder das Durchblättern von Bildern sind möglich, aber nicht zwingend notwendig und unserer Meinung auch überflüssig. Gerade die Tatsache, dass sich die Rahmen von Aura ganz ohne Interaktion der Zuschauer nutzen lassen ist einer der großen Pluspunkte.
Relativ neu ist eine Personenauswahl in der Aura-App
Ein Blick auf unsere schon damals guten Erfahrungen mit dem Aura Carver aus dem Jahr 2022 zeigt, dass der Aura als solide Produktpflege verstanden werden will. Während der Carver damals vor allem durch den einfachen Upload und den unbegrenzten Speicher überzeugte, legt der Aspen mit größerem Bildschirm, neuem Design und zusätzlichen Funktionen wie Textnotizen und Personensuche nach.
In den Einstellungen lässt sich Reihenfolge und Anzeigedauer festlegen
Technische Eckdaten und Funktionen
Der Aura Aspen verfügt über ein 12-Zoll-HD-Display mit einer Auflösung von 1600 × 1200 Pixeln. Der Bildschirm besitzt eine matte Oberfläche und misst insgesamt etwa 32 x 26 x 3 Zentimeter. Durch die mitgelieferte Halterung lässt sich der Rahmen flexibel aufstellen. Die Einfassung mit Passepartout-Struktur kann nicht ganz darüber hinwegtäuschen, dass hier ein Bildschirm arbeitet und kein gedrucktes Foto präsentiert wird, verstärkt aber immerhin den Eindruck eines klassischen Bilderrahmens.
Der Aspen setzt auf den Look eines klassischen Bilderrahmens
Für die Bedienung steht eine berührungsempfindliche Leiste zur Verfügung. Außerdem verfügt das Modell über einen integrierten Lautsprecher, mit dem sich Videos abspielen lassen. Ein Lichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an und schaltet das Gerät bei Dunkelheit ab. Die WLAN-Anbindung ist sowohl für 2,4- als auch 5-GHz-Netze geeignet, was für stabile Verbindungen sorgt. Der interne Speicher entfällt, da sämtliche Inhalte in der Aura-Cloud gespeichert werden. Die unbegrenzte Nutzung dieses Speichers ist im Kaufpreis enthalten.
In deer App lassen sich einzelne Fotos bei Bedarf beschriften
Neue Softwarefunktionen wie Textnotizen oder eine lokale Personensuche ergänzen die Bildanzeige. So können Fotos bei Bedarf manuel mit Informationen wie Ort, Namen oder Daten versehen werden.
In zwei Farben verfügbar
Der Aspen ist in den Farben Ink und Clay erhältlich und soll sich durch sein zurückhaltendes Design in die unterschiedlichsten Umgebungen einfügen, also nicht nur in Omas Regal, sondern auch in Wohnzimmer oder Co-Working-Spaces passen. Für uns gehören die Geräte jedoch klar in den Familienbetrieb.
Zwei Farben: Der Aspen ist in Weiß (Clay) und Schwarz (Ink) erhältlich
Mit der Möglichkeit, Bilder vorab auf den Rahmen zu laden, eignet sich das Modell zudem hervorragend als Geschenk. Ein QR-Code auf der Rückseite des Kartons ermöglicht das Bestücken des Rahmens, ohne gleich die ganze Verpackung auseinandernehmen zu müssen.
Die unbegrenzte Speichernutzung ohne zusätzliche Kosten sowie die enge Verzahnung mit der iPhone-Fotowelt machen den Aspen zur wohl besten Wahl für Nutzer im Apple-Ökosystem. Der Aura Aspen kostet 249 Euro, wir würden mit einem möglichen Kauf allerdings warten, bis die Prime Day Angebote landen. Erfahrungsgemäß bieten dann auch Hersteller wie Aura vorübergehende Aktionspreise an.
Entwickler: Aura Home, Inc.
250€?! Da kann ich direkt eine Alexa holen, die das auch kann..
Und leider Gottes mit Werbung. Das nervt einfach, deswegen bin ich echt am überlegen, umzusteigen
Ich frage mich auch was 250€ daran kosten soll – das ist doch nur eine Raspi+Display.
Nein kein Pi..
Alexa zeigt Werbung und sonstigen Quatsch an – und sieht halt einfach nicht so schön aus.
Das soll ja ein Geschenk sein. Und eins, bei dem viele verschieden Familienmitglieder jederzeit auch von weit weg unkompliziert neue Fotos hochladen können.
D.h der Bilderrahmen kann bei Oma 400 km entfernt stehen und ich kann ihn von mir mit der cloud mit frischen Fotos versorgen? Und ebendalls einen link an Geschwister verteilen? Und Oma muss nichts machen und hat immer neue Fotos?
Im Text ist es angedeutet aber geht das so wirklich (Oma wird von den Zugangsdaten nichts haben).
Wenn Oma Wifi hat, dann ja.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob man bei der Ersteinrichtung nicht vor Ort sein muss
Das ist das einzige Problem, dass man den Rahmen nicht von der Ferne aus mit dem WLAN des Beschenkten programmieren kann. So war es zumindest damals bei mir mit dem ansonsten tollen Aura Rahmen für meine Eltern…
Wie wäre es denn Oma ab und zu selbst zu Besuchen. Meine Meinung ist das sich Großeltern darüber mehr freuen als über solchen Müll
Ja das ist richtig. Aber wenn „Oma“ 300km entfernt wohnt ist das doch ein ganz nettes Gadget um sie an der Familienwelt teilhaben zu lassen.
Und beides zu machen darf nicht sein in deiner Welt? Ab und an zu Oma, je nach Entfernung, und zwischendurch aktuelle Fotos? Oder wo liegt hier dein Problem?
Ist leider nicht immer möglich… kann nicht mal eben ins Flugzeug am WE und knapp 7500km oder eben 10-12 Stunden für eine Strecke einplanen und dann am Montag wieder auf der Arbeit sein…
50€ Rahmen mit Frameo macht im Grunde genau dasselbe
Danke für den Tip, kannte ich noch gar nicht……
Läuft hier seit 2 Jahren. Rahmen zicken zwischendurch aber frameo als app problemlos
Ich vermisse den Bilderrahmen der Telekom mit SIM Karte. Meine Mutter hat kein Interner. Das war damals daher sehr praktisch.
Mobilfunk-SIM wäre für Aura super!
Gibt es andere günstigere Anbieter wo man ebenfalls kein Abo abschließen muss? Das ist ja oft das Manko bei den Dingern die 50 Euronen kosten.
Ich habe selber einen Aura Carver Bilderrahmen und bin damit sehr zufrieden. Man muss ihn vor Ort einmal einrichten und kann danach aus der Ferne Bilder hochladen. Voraussetzung ist natürlich wlan vor Ort, mit dem der Bilderrahmen verbunden ist
Was sind alles nur für Preise neuerdings??????? Alles nur noch 4 stellig und mehr. Unglaublich wie abkassiert wird.