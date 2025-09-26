Aura Aspen: Der derzeit wohl beste digitale Bilderrahmen für Großeltern

Der digitale Bilderrahmen Aura Aspen erweiterte bereits im Frühling die Modellpalette des US-amerikanischen Herstellers. Jetzt wo wir langsam auf die Geschenke-Saison zusteuern wollen wir einen etwas genaueren Blick auf das 12-Zoll-Gerät werfen, das für 249 Euro direkt beim Anbieter verfügbar ist.

iCloud-Fotos auch für Opa: Wir nutzen den Vorgänger zufrieden sei 2022

Mit schlankem Profil, neuer Displaygröße und vielfältigen Wegen der Fotoübertragung (dazu später mehr) richtet sich der Bilderrahmen an Menschen, die ihr Fotos unkompliziert präsentieren und mit Familie oder Freunden teilen möchten. Zielgruppe sind hier vor allem Omas und Opas, die so unkompliziert wie möglich mit neuen Familienfotos versorgt werden sollen.

Besonders aus Perspektive des durchschnittlichen iPhone-Nutzers finden wir den Aspen gelungen. Der direkte Zugriff auf die eigene (iCloud-)Fotomediathek, lässt die Auswahl neuer Fotos mit wenigen Display-Berührungen zu.

Der Aspen kommt im neuem 12-Zoll-Format in grau und weiß

Einfacher Transfer und keine Abos

Neue Fotos vom iPhone lassen sich sehr einfach auf den Rahmen übertragen. Über die begleitende App des Anbieters können sowohl Inhalte aus der lokalen Fotobibliothek als auch geteilte iCloud-Alben bzw. spezifische Schnappschüsse aus diesen ausgewählt werden. Der Transfer läuft anschließend automatisch im Hintergrund, wodurch neue Bilder ohne zusätzlichen Zeitaufwand auf dem Bilderrahmen erscheinen.

Neben der App-Integration in die iCloud-Fotomediathek lassen sich Inhalte auch aus Google Photos, aus dem Kameraarchiv oder per E-Mail hinzufügen. Auch ein Web-Upload ist möglich.

Neben dem Transfer über die App steht auch ein Web-Upload zur Verfügung

Ein wesentlicher Pluspunkt ist, dass Aura unbegrenzten Cloud-Speicher bereitstellt, ohne Abonnements oder Zusatzkosten. Damit können iPhone-Nutzer ihre Fotosammlung vollständig hochladen, ohne sich um Speicherplatz oder Gebühren zu kümmern und dies schon seit fast 15 Jahren. Auch die Möglichkeit, Bilder per E-Mail oder über die Webseite hinzuzufügen, macht den Austausch unkompliziert. Wer den Rahmen verschenkt, kann diesen sogar vorab mit Fotos bestücken und anschließend Familienmitglieder oder Freunde einladen, ebenfalls Inhalte hochzuladen.

Das große Display des Aspen setzt auf ein 4:3-Format und ist damit auf die Bildformate aktueller iPhones abgestimmt. Im Vergleich zu älteren Geräten wie dem Carver mit 10 Zoll bietet der Aspen durch seine 12 Zoll mehr Fläche und eine flexiblere Darstellung. Der Aspen lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat platzieren.

Die iPhone-App bietet alle (iCloud-)Fotoalben zur Auswahl an

Auch wenn das Display nicht vollständig entspiegelt ist, sorgt die matte Oberfläche für eine gute Sichtbarkeit. Für weniger technikaffine Personen ist entscheidend, dass sie keine Bedienung benötigen, um neue Fotos zu sehen. Interaktive Elemente wie die Berührungsleiste oder das Durchblättern von Bildern sind möglich, aber nicht zwingend notwendig und unserer Meinung auch überflüssig. Gerade die Tatsache, dass sich die Rahmen von Aura ganz ohne Interaktion der Zuschauer nutzen lassen ist einer der großen Pluspunkte.

Relativ neu ist eine Personenauswahl in der Aura-App

Ein Blick auf unsere schon damals guten Erfahrungen mit dem Aura Carver aus dem Jahr 2022 zeigt, dass der Aura als solide Produktpflege verstanden werden will. Während der Carver damals vor allem durch den einfachen Upload und den unbegrenzten Speicher überzeugte, legt der Aspen mit größerem Bildschirm, neuem Design und zusätzlichen Funktionen wie Textnotizen und Personensuche nach.

In den Einstellungen lässt sich Reihenfolge und Anzeigedauer festlegen

Technische Eckdaten und Funktionen

Der Aura Aspen verfügt über ein 12-Zoll-HD-Display mit einer Auflösung von 1600 × 1200 Pixeln. Der Bildschirm besitzt eine matte Oberfläche und misst insgesamt etwa 32 x 26 x 3 Zentimeter. Durch die mitgelieferte Halterung lässt sich der Rahmen flexibel aufstellen. Die Einfassung mit Passepartout-Struktur kann nicht ganz darüber hinwegtäuschen, dass hier ein Bildschirm arbeitet und kein gedrucktes Foto präsentiert wird, verstärkt aber immerhin den Eindruck eines klassischen Bilderrahmens.

Der Aspen setzt auf den Look eines klassischen Bilderrahmens

Für die Bedienung steht eine berührungsempfindliche Leiste zur Verfügung. Außerdem verfügt das Modell über einen integrierten Lautsprecher, mit dem sich Videos abspielen lassen. Ein Lichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an und schaltet das Gerät bei Dunkelheit ab. Die WLAN-Anbindung ist sowohl für 2,4- als auch 5-GHz-Netze geeignet, was für stabile Verbindungen sorgt. Der interne Speicher entfällt, da sämtliche Inhalte in der Aura-Cloud gespeichert werden. Die unbegrenzte Nutzung dieses Speichers ist im Kaufpreis enthalten.

In deer App lassen sich einzelne Fotos bei Bedarf beschriften

Neue Softwarefunktionen wie Textnotizen oder eine lokale Personensuche ergänzen die Bildanzeige. So können Fotos bei Bedarf manuel mit Informationen wie Ort, Namen oder Daten versehen werden.

In zwei Farben verfügbar

Der Aspen ist in den Farben Ink und Clay erhältlich und soll sich durch sein zurückhaltendes Design in die unterschiedlichsten Umgebungen einfügen, also nicht nur in Omas Regal, sondern auch in Wohnzimmer oder Co-Working-Spaces passen. Für uns gehören die Geräte jedoch klar in den Familienbetrieb.

Zwei Farben: Der Aspen ist in Weiß (Clay) und Schwarz (Ink) erhältlich

Mit der Möglichkeit, Bilder vorab auf den Rahmen zu laden, eignet sich das Modell zudem hervorragend als Geschenk. Ein QR-Code auf der Rückseite des Kartons ermöglicht das Bestücken des Rahmens, ohne gleich die ganze Verpackung auseinandernehmen zu müssen.

Die unbegrenzte Speichernutzung ohne zusätzliche Kosten sowie die enge Verzahnung mit der iPhone-Fotowelt machen den Aspen zur wohl besten Wahl für Nutzer im Apple-Ökosystem. Der Aura Aspen kostet 249 Euro, wir würden mit einem möglichen Kauf allerdings warten, bis die Prime Day Angebote landen. Erfahrungsgemäß bieten dann auch Hersteller wie Aura vorübergehende Aktionspreise an.