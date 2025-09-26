iOS 26: App-Icons präzise an Gerätefarbe und Hüllen anpassen

Mit der Ausgabe von iOS 26 hat Apple die Möglichkeiten zur Gestaltung des Home-Bildschirms erweitert. Anwender können App-Symbole nun so einfärben lassen, dass sie exakt zum Farbton ihres iPhone passen. Beim iPhone Pro also in Tiefblau, Cosmic Orange und in Silber strahlen.

iPhone-Farbe auch als Icon-Farbe nutzen

Diese Option baut auf der schon seit iOS 18 bekannten Funktion auf, die Icons, Widgets und einige Systembereiche mit einem Farbanstrich versehen konnte. Neu ist, dass das Betriebssystem jetzt die genaue Farbvariante des jeweiligen Geräts erkennt und daraus automatisch einen passenden Farbfilter erstellt.

Die Zuordnung erfolgt über interne Produktkennungen, die auch die Farbversion des iPhone enthalten. Auf diese Weise kann iOS beispielsweise zwischen Varianten wie Lavendel, Nebelblau und Salbei unterscheiden und die Bildschirmgestaltung daran ausrichten. Helligkeit, Sättigung und Kontrast werden automatisch so angepasst, dass die App-Symbole gut lesbar bleiben. Aktiviert wird die Funktion über das „Anpassen“-Menü des Homescreens, wo die Option „Eingefärbt“ auswählbar ist.

Farbanpassung für Originalhüllen von Apple

Zusätzlich kann iOS 26 die Farbgebung der App-Icons an eine um das iPhone geschnallte Hülle anpassen. Dies funktioniert ausschließlich mit originalen MagSafe-Hüllen von Apple, die einen integrierten NFC-Chip enthalten. Dieser Chip übermittelt den genauen Farbwert der Hülle an das System, sodass die Optik des Home-Bildschirms automatisch darauf abgestimmt wird. Bei transparenten Hüllen werden die Icons entsprechend „frostig“ eingefärbt.

Zur Farbwahl halten Nutzer den Finger auf eine freie Stelle des Homescreens, wählen dann Bearbeiten > Anpassen und anschließend die Option „Eingefärbt“. Dort lassen sich zwei Schaltflächen antippen: eine für die Gerätefarbe und eine für kompatible Hüllen.