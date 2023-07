SwitchBot Hub 2 jetzt mit Matter-Unterstützung für SwitchBot-Türschloss

Die Matter-Integration bildet die Basis für die Anbindung der Produkte an ebenfalls mit Matter kompatible Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Google Home. In der Praxis haben wir dies in Verbindung mit den Vorhangmotoren von SwitchBot gezeigt. Für Hersteller wie SwitchBot stellt die Ausbreitung von Matter die Möglichkeit dar, die Anwendungsbereiche für ihre Produkte deutlich zu erweitern.

Besitzer eines SwitchBot Hub 2 können einfach den Menüpunkt „Matter Configuration (Beta)“ in den Hub-Einstellungen auswählen, um die Aktualisierung der Firmware anzustoßen. Im Anschluss sollte sich das per App steuerbare Türschloss von SwitchBot über den gleichen Einstellungspunkt als zusätzliches auch über Matter kommunizierendes Gerät hinzufügen lassen.

