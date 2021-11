SwitchBot ausprobiert: Mini-Kippschalter macht „dumme“ Geräte smart

SwitchBot schickt sich an, Geräte per App oder Sprachassistent bedienbar zu machen, deren Hersteller von sich aus keine Smarthome-Integration vorgesehen haben. Mit seinem kleinen Arm kann dass Zubehör einen manuellen Tastendruck ersetzen. Dementsprechend flexibel lässt sich das Bluetooth-Zubehör auch einsetzen.

Vorweg müssen wir kurz auf die Namensgebung eingehen. Wenn wir an dieser Stelle von SwitchBot reden, meinen wir in ersten Linie den kleinen „Schaltroboter“. Nebenbei heißt aber auch der Anbieter SwitchBot und bietet unter dieser Marke mittlerweile diverses weiteres Zubehör an, von Sensoren über einen Vorhangantrieb bis hin zu einer Kamera.

Wichtig ist auch zu wissen, dass SwitchBot generell einen WLAN-Hub benötigt, um per App oder mithilfe von Sprachassistenten, Siri-Kurzbefehlen oder Plattformen wie IFTTT steuerbar zu sein. Im Haus kommunizieren die SwitchBot-Geräte über Bluetooth, dementsprechend dürfen die Abstände zwischen dem Hub und dem verbundenen Zubehör nicht allzu groß sein.

Wir haben für unseren Test den SwitchBot-Hub mit einem Mini-Schalter einen Raum weiter verbunden. Dieser soll einen Lichtwechselschalter bedienen beziehungsweise uns eine zusätzliche Option zur Steuerung per iPhone oder Sprachbefehl bieten.

SwitchBot: Eigentlich ein Smarthome-System

Zunächst einmal müsst ihr wie gesagt den SwitchBot Hub einrichten und mit dem WLAN verbinden. Generell läuft die Konfiguration aller SwitchBot-Produkte über die zugehörige App. Wenn ihr im Zusammenhang mit der Registrierung keine persönlichen Daten preisgeben wollt, steht euch dort nun auch „Anmelden mit Apple“ als Option zur Verfügung.

Im nächsten Schritt könnt ihr dann das Zubehör verbinden, in unserem Fall ist das wie gesagt einer der Minischalter. Das geht ebenso einfach wie das Einrichten des Hubs über die SwitchBot-App vonstatten. Anschließend könnt ihr den Schalter über die App steuern und diesen standardmäßig drücken lassen, optional kann man die Bewegung des kleinen Armes aber auch umkehren, sodass dieser eine ziehende Bewegung macht. Dies kann in besonderen Fällen oder in Verbindung mit optionalem Zubehör praktisch sein.

Wenn ihr erweiterte Bedienoptionen wie das zughörige iOS-Widget oder beispielsweise Alexa verwenden wollt, müsst ihr zuvor die benötigte Cloud-Funktion aktivieren. Hier muss man wissen, dass dies nicht generell, sondern jeweils für den einzelnen SwitchBot-Schalter freigeschaltet wird. Unser Bot heißt „Treppenhauslicht“ und der Lichtschalter lässt sich jetzt mit dem Sprachbefehl „Alexa, schalte das Treppenhauslicht ein“ oder auch über das iOS-Widget schnell und einfach bedienen. Weitere Klassiker für den Einsatz des SwitchBot sind beispielsweise Kaffeemaschinen oder sonstige Geräte und Installationen mit „alten“ beziehungsweise „dummen“ Schaltern.

Kleiner und flexibler Automationshelfer

Ein paar Kleinigkeiten gilt es allerdings zu beachten. Mit seiner minimalen Größe ist der SwitchBot kein Gewichtheber. Der Hersteller gibt die Kraft des Schalters mit maximal einem Kilo an, die Leistung hängt aber mit Sicherheit auch davon ab, wie (gut) der Schalter befestigt ist. In unserem Beispiel war die Befestigungsfläche sauber und glatt, aber etwas schmäler als die eigentliche Auflagefläche des mitgelieferten 3M-Klebepads. Auch wenn der Wechselschalter mehr Druck benötigt, als ein einfacher Lichtschalter, arbeitet der SwitchBot hier fehlerfrei und zuverlässig. Der Schalter stoppt zudem bei Widerstand, und kann so auch in unterschiedlichen Konstellationen Verwendung finden, ohne dass er sich bei zu kurzen Wegen quasi selbst von der Auflagefläche abdrückt.

Unterm Strich darf man den SwitchBot als positive Überraschung bezeichnen, die in diversen Bereichen interessante Automatisierungsoptionen bieten kann.

Wenn ihr den SwitchBot ausprobieren wollt, bietet sich aktuell eine gute Gelegenheit. Der Hersteller bietet aktuell nahezu sein komplettes Portfolio im Preis reduziert an. Der als Basisausstattung nötige Hub kostet 24,50 Euro statt 35 Euro und der SwitchBot-Schalter ist zum Preis von 20,99 Euro statt 29,99 Euro zu haben.