Netflix-Profiltransfers auch im Nachhinein noch möglich

Ausführlich informiert Netflix über die generellen Möglichkeiten im Zusammenhang mit einem Profiltransfer hier in seinen Hilfedokumenten . Der Videodienst geht zwischenzeitlich deutlich vehementer gegen das sogenannte Account-Sharing, also die gemeinsame Nutzung von Netflix-Konten außerhalb der Familie vor. Im Gegenzug sollen neue Abo-Optionen und günstigere Angebote wie die Möglichkeit, Zusatzmitglieder hinzuzufügen oder das neue Basis-Abo mit Werbung die seither regelwidrigen Nutzer bei der Stange halten.

Mit der Funktionserweiterung kommt Netflix nun auch jenen Nutzern entgegen, die aus welchen Gründen auch immer ein neues Konto erstellt, aber ihr bestehendes Profil damit verbunden nicht übertragen haben. Die Option steht nun auch in Nachhinein noch zur Verfügung und lässt sich über den Menüpunkt „Profiltransfer durchführen“ in den persönlichen Einstellungen auf der Netflix-Startseite anstoßen.

Die Funktion zum Übertragen eines Netflix-Profils gewinnt insbesondere im Zusammenhang mit der Möglichkeit an Bedeutung, Zusatzmitglieder zu bestehenden Konten hinzuzufügen , die hier dann ein eigenes Profil nutzen können. Generell sieht Netflix aber auch verschiedene andere Situationen als prädestinierten Einsatzzweck für einen Profiltransfer. So sollen Mitglieder ihr Konto mitsamt den persönlichen Empfehlungen, dem Titelverlauf oder der im Bereich „Meine Liste“ gespeicherten Inhalte sowie weitere Einstellungen nicht verlieren, wenn sie sie umziehen oder weil eine Beziehung auseinandergeht eine neue Mitgliedschaft beginnen.

Aktualisierung am 11. Juli 2023: Alle Mitglieder weltweit können nun ihr Profil von einem Konto in ein bestehendes Konto übertragen.

Insert

You are going to send email to