IKEA RODRET: Neuer Smarthome-Dimmschalter startet für 6 Euro

Der Dimmschalter IKEA RODRET wird mit einer optional verwendbaren Wandhalterung zum Kleben oder Schrauben geliefert. Ein integrierter Magnet ermöglicht dann gleichermaßen die Befestigung an dieser Halterung oder an sonstigen Metallflächen.

Darüber hinaus lässt sich der Funktionsumfang des Geräts in Verbindung mit dem neuen DIRIGERA-Hub von IKEA erweitern. Der Dimmer erscheint dann zusätzlich auch in der Smartphone-App von IKEA. Alternativ ist IKEA zufolge mithilfe der App IKEA Home Smart 1 auch die Anbindung an ein TRÅDFRI-Gateway möglich.

