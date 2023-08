„Switch to Android“: Google-Videos wollen iPhone-Nutzer abwerben

Unter dem Label „Switch to Android“ bietet Google schon seit vergangenem Jahr eine iOS-App an, die beim Wechsel vom iPhone auf ein Android-Gerät unterstützen soll. Google nutzt seine Antwort auf Apples „Move to iOS“ jetzt auch als Aufhänger für eine Videokampagne und hat fünf kurze Videospots veröffentlicht, die iPhone-Besitzern den Umstieg auf ein Android-Telefon schmackhaft machen sollen.

Das erste Video „Make the Switch to Android“ hat den Anspruch, wechselwilligen iPhone-Besitzern zu versichern, dass sie bei diesem Vorhaben bestmöglich unterstützt werden. Weitere Videos mit den Titeln „Privacy & Security“, „Device Compatibility“, „Transfer Photos“ und „Emoji Reactions“ gehen dann etwas konkreter auf Themen wie Datenübertragung und Datenschutz, unterstütztes Zubehör und Funktionen ein.

In welchem Umfang es Google tatsächlich gelingt, auf diesem Weg iPhone-Besitzer auf die Android-Seite zu ziehen, werden wir wohl nie erfahren.

„#BestPhonesForever“ vergleicht Pixel und iPhone

Google hat erst vor wenigen Wochen seine Video-Kampagne „#BestPhonesForever“ gestartet und darin den direkten Vergleich zwischen dem iPhone und dem Google Pixel gesucht – natürlich in für das Google-Telefon prädestinierten Bereichen. Beispielsweise wurde hier die Möglichkeit hochgehalten, andere Geräte direkt über das Google Pixel zu laden, extrem gute Nachthimmel-Aufnahmen zu erstellen oder das Fehlen eines „Klapp-iPhone“ zu bemängeln.

Samsung macht Ähnliches mit „On the Fence“

Auch Samsung hat in jüngster Zeit mit gezielt auf das iPhone abzielenden Werbekampagnen von sich Reden gemacht, darunter die Videoreihe „On the Fence“. Der Apple-Konkurrent will mit seinen Kurzfilmen zum Ausdruck bringen, dass bei seinen Galaxy-Telefone zahlreiche Funktionen längst zum Standard gehören, auf die Apple seine Kunden warten lässt. In den Werbefilmen werfen die Apple-Nutzer dann jeweils neidvolle Blicke über den zwischen den beiden Konkurrenten platzierten Zaun.