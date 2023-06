Googles Pixel-Werbung: Das iPhone spielt die Hauptrolle

In „Opening Up“ bringt die Klapphandy-Funktion des Google Pixel Fold das iPhone so sehr aus dem Tritt, dass dieses aus dem Dialog der beiden Geräte aussteigt.

In insgesamt fünf Werbespots konzentriert sich der Suchmaschinen-Anbieter jetzt nicht etwa darauf, die Alleinstellungsmerkmale der eignen Geräte herauszuarbeiten, sondern stellt in erster Linie einen Vergleich mit dem iPhone an. Statt auf die eigenen Stärken zu verweisen, scheint es Google darum zu gehen, die vorhandenen Defizite des iPhones herauszuarbeiten.

Die Vorstellung, Apple könnte seine Geräte in Szene setzen, indem es die konkurrierenden Modelle der Mitbewerber vor die Kamera zieht, ist völlig undenkbar. Andersherum gehört das Kokettieren mit dem iPhone nun schon seit mehreren Jahren zum Standardrepertoire von Samsung, Google und Co.

