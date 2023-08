iPhone 15 in 4 Varianten wie erwartet – Weitere Modellnummern werfen Fragen auf

Apple hat gestern die fünften Vorabversionen von iOS 17 und den weiteren für Herbst angekündigten Betriebssystemen an Entwickler verteilt. Wie erwartet haben sich in diesem Zusammenhang bislang keine nennenswerten Funktionserweiterungen gezeigt, Apple ist mittlerweile mit dem Feinschliff befasst und arbeitet auf die finale Freigabe hin. Es gilt ja mittlerweile als sicher, dass die neuen iPhone-Modelle am 22. September in den Handel kommen. Dementsprechend dürften wir in nur noch sechs Wochen mit dem offiziellen Start von iOS 17 rechnen.

Wenn es um in neuen Softwareversionen von Apple versteckte Informationen geht, ist der Twitter-Nutzer Aaron stets eine gute Anlaufstelle. Dieser hat mittlerweile auch in den Tiefen der neuesten Beta-Versionen für Entwickler gestöbert und ist über ein interessantes Detail gestolpert: In tvOS 17 waren seither vier bislang nicht bekannte iPhone-Modelle gelistet, die mit der 5. Beta-Version nun entfernt wurden.

Natürlich bedeutet die Entfernung nicht, dass Apple die neuen Geräte gestrichen hat. Die Streichung der Modellnummern aus der Testversion dürfte andere Gründe haben. Die Nummern selbst darf man aber als Hinweis darauf werten, dass Apples Standard-iPhone-Setup in diesem Jahr wieder auf das selbe Schema baut, wie im vergangenen Jahr:

Die standardmäßig ohne Leerzeichen verwendeten und von Apple nur intern genutzten Modellnummern dürfen nicht mit den Generationen der Geräte verwechselt werden, sondern beziehen sich vielmehr auf den verbauten Prozessor. So wird das aktuelle iPhone 14 Pro mit seinem Prozessor vom Typ A16 Bionic beispielsweise unter der Modellnummer iPhone15,2 geführt, während das iPhone 14 mit seinem A15 Bionic als iPhone14,7 läuft. Man kann diese Details beispielsweise bei EveryMac.com nachschlagen:

Dementsprechend werden die kommenden Standardgeräte iPhone 15 und iPhone 15 Plus auf den bislang nur in den Pro-Modellen verbauten A16-Prozessor setzen, während wir für die Pro-Varianten des iPhone 15 einen neuen A17-Bionic-Prozessor erwarten dürfen.

Zwei weitere in tvOS 17 erwähnte Modellnummern geben derweil Rätsel auf. Es gibt bislang keine iPhone-Modelle, die unter den Bezeichnungen iPhone14,1 und iPhone14,9 geführt werden. In der Folge wird bereits spekuliert, ob Apple jetzt schon neue Varianten der ebenfalls noch erhältlichen Modelle iPhone 13, iPhone 13 mini oder iPhone SE auf den Markt bringen will, die dann auf USB-C anstelle von Lightning als Ladeanschluss setzen.

Gonna drop my farfetched theory just in case

These model numbers mean they’re A15 based. What if Apple is planning a refresh on the iPhone SE and/or iPhone mini, just with USB-C. Kill off all of the Lightning iPhones at once to put ease on consumers. Lowkey an Apple thing to do https://t.co/gIzMAtxECD

— Michael Burkhardt (@tme_michael) August 9, 2023