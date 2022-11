Kehrtwende: Microsoft bringt SwiftKey-Tastatur zurück

Offiziell verabschiedete sich die Zusatz-Tastatur SwiftKey Ende September aus dem App Store. Damals kündigte das Softwareunternehmen Microsoft an, die Tastatur-Anwendung für das iPhone einstellen zu wollen und erinnerte mit der überraschenden Produktabkündigung an das Ende der WordFlow-Tastatur. Auch diese hatte Microsoft im Jahr 2017 ohne größere Vorankündigungen beerdigt.

Microsoft SwiftKey Keyboard is BACK on iOS! 🎉🎊🍾🥳

Stay tuned to what the team has in store for it!

Link ➡️ https://t.co/X6eIq0VJgP pic.twitter.com/23OA67UynZ

— Vishnu.one (@VishnuNath) November 18, 2022