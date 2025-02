Sussurro: Neue App für lokale Sprachtranskriptionen

Mit Sussurro ist eine neue App für iPhone, iPad und Mac verfügbar, die gesprochene Inhalte in Text umwandeln kann. Der verantwortliche Entwickler Cesare Forelli gibt an, dass die Anwendung (abgesehen vom initialen Download des KI-Modells) vollständig ohne Internetverbindung auskommt und alle Prozesse lokal auf dem jeweiligen Gerät durchgeführt werden. Nutzer könnten so eingesprochene Diktate oder Audioaufnahmen vorhandener Dateien transkribieren, ohne dass Daten an externe Server gesendet werden.

Laut Forelli nutzt Sussurro die freien Whisper-Modelle von OpenAI, die als fortschrittlich im Bereich der Sprachverarbeitung gelten. Die Modelle werden nach dem Download auf dem Gerät gesichert und ausgeführt, Anwender benötigen dafür je nach Modell um die 2 GB freien Speicherplatz. Die Qualität der Transkriptionen hängt von der Modellwahl sowie von der Audioqualität der Eingangsdaten ab.

Für 6 Euro im Einmalkauf

Sussurro erlaubt es Nutzern, zwischen verschiedenen Modellen zu wählen, um sich so entweder auf eine schnellere Verarbeitung oder eine genauere Transkription zu fokussieren. Zum Funktionsumfang gehört neben der Transkription von gespeicherten Audio-Dateien auch die direkte Aufnahme von Sprache innerhalb der App. Die erstellten Texte lassen sich kopieren, speichern oder an andere Anwendungen übergeben.

Die Basisversion der App ist kostenlos nutzbar, wobei die Transkription im Testmodus auf die ersten 300 Zeichen begrenzt ist. Für eine unbegrenzte Nutzung ist eine einmalige Zahlung in Höhe von 6 Euro erforderlich. Ein Abo-Modell gibt es nicht.

MacWhisper bald mit iPhone-App

Neben Sussurro arbeitet auch der Entwickler der beliebte Desktop-App MacWhisper, Jordi Bruin, an einer iPhone-Applikation – ifun.de berichtete. MacWhisper wurde vor rund eineinhalb Jahren als eine der ersten Anwendungen veröffentlicht, die das Spracherkennungsmodell Whisper von OpenAI nutzbar machten. Seitdem wurde die Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt und bietet mittlerweile eine Vielzahl von Funktionen, darunter das Transkribieren von Meetings und Vorlesungen sowie das Erstellen von Untertiteln.

Aiko als teurere Alternative

Neben Sussurro und MacWhisper steht mit Aiko eine weitere Alternative zur Verfügung, die ebenfalls auf das Whisper-Spracherkennungsmodell setzt. Ursprünglich für den Mac entwickelt, gibt es Aiko seit Mai 2023 auch als eigenständige iPhone-App.

Auch Aiko arbeitet ausschließlich lokal auf dem Gerät und unterstützt mehr als 100 Sprachen. Anwender können Audio direkt aufnehmen oder bereits vorhandene Audiodateien zur Transkription hochladen. Die App ist etwa 3 GB groß und kann ebenfalls ohne Internetverbindung genutzt werden. Gratis gestartet, liegt der einmalige Kaufpreis inzwischen jedoch bei 25 Euro.