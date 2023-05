Kostenlos, offline, mehrsprachig: iPhone-App schreibt Gesprochenes mit

Fertige Texte können von der App in zahlreichen Formaten exportiert werden und lassen sich so problemlos mit anderen Gesprächsteilnehmern teilen. Denkt immer daran: Audiomitschnitte sind nur nach vorheriger Zustimmung aller Sprechenden zulässig.

Wir haben die App testweise mit den aktuellen Nachrichten des Deutschlandfunk ( MP3-Download ) gefüttert. Die fünf Minuten lange Mikrofon-Aufnahme wurde in knapp drei Minuten vollständig abgetippt. Das verblüffend exakte Ergebnis könnt ihr bei Interesse in dieser Datei begutachten ( Text-Download ).

Anwender können den 3 GB großen Download dabei auf zwei Arten nutzen: Zum einen kann die App Audioinhalte selbst mitschneiden und diese anschließend in Text übersetzen. Zum anderen können der App bereits vorhandene Audiomitschnitte in Form von Audiodateien übergeben werden. Hier kümmert sich Aiko dann nur noch um die Transkription.

So wurde die auf ifun.de bereits vorgestellte Aiko-Anwendung um eine vollwertige iPhone-Applikation erweitert, die zum Verschriftlichen beliebiger Audioinhalte genutzt werden kann und sich damit als Gedankenstütze in Meetings, als Mitschreiber in Vorlesungen und zur Dokumentation von Besprechungen anbietet.

Auf dem Mac gehören die Transkriptions-Applikationen, mit denen sich gesprochene Inhalte vollautomatisch in ausgeschriebene Texte überführen lassen spätestens seit Freigabe des so genannten Whisper-Models zum Alltag . Jetzt steht auch eine iPhone-App zum Download zur Verfügung, die von Whisper Gebrauch macht.

