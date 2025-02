Das iPhone 16e geht in den Verkauf: Versteckte Details, spannende Fakten

Wir kommen gerade zurück aus dem Apple Store am Kurfürstendamm. Was dort auffällt: Apple platziert das neue iPhone 16e ganz klar als Teil der iPhone-16-Familie und nicht mehr separat, als irgendwie sonderbare Ergänzung mit eigenem Namen, so wie es beim iPhone SE noch der Fall war.

Das iPhone 16e: Neuestes Mitglied der iPhone-16-Familie

Wenn wir wetten müssten, würden wir jetzt ebenfalls darauf setzen, dass dem iPhone 16e im kommenden Jahr ein iPhone 17e folgt. Das jährliche Geräte-Update wird fortan wohl fünf statt vier Modelle beinhalten.

Wer vom iPhone 11 kommt, kennt MagSafe gar nicht

Das neue iPhone-Modell bietet einige zentrale Funktionen der diesjährigen Geräte, ist dabei jedoch preislich deutlich attraktiver. Statt den 949 Euro, die für das reguläre iPhone 16 veranschlagt werden, müssen für das iPhone 16e nur 699 Euro auf den Tresen gelegt werden.

Apples Zielgruppe hier: iPhone-Besitzer, die ihre Geräte alle fünf bis sechs Jahre aktualisieren, zuletzt vielleicht sogar noch auf den Start eines neuen iPhone SE gewartet haben und derzeit noch auf Modelle wie das iPhone 11 oder das iPhone SE 3 setzen. Geräte, die noch ohne MagSafe-Rückseite ausgeliefert wurden. Dass die fehlende magnetische Rückseite des iPhone 16e von diesen vermisst wird, ist damit eher unwahrscheinlich.

Das neue Modell richtet sich an Geschäftskunden, preisbewusste Anwender, die Lust auf ein neues Gerät haben und nicht zu Modellen aus vergangenen Jahren greifen wollen und an iPhone-Einsteiger.

Für diese bietet das iPhone 16e neben dem überarbeiteten Prozessor, der verbesserten Kamera und neuen Software-Funktionen auch einige versteckte Neuerungen, die beim Schlendern durch den Apple Store nicht sofort auffallen.

Technische Highlights

80 % schneller als A13 Bionic: Der A18-Chip liefert eine bis zu 80 % höhere Performance als der A13 Bionic im iPhone 11 und eine bis zu 40 % höhere Geschwindigkeit als der A15 Bionic im iPhone SE (3. Gen.).

Der A18-Chip liefert eine bis zu 80 % höhere Performance als der A13 Bionic im iPhone 11 und eine bis zu 40 % höhere Geschwindigkeit als der A15 Bionic im iPhone SE (3. Gen.). 55 % weniger Energieverbrauch: Trotz der signifikanten Leistungssteigerung benötigt der A18-Chip 55 % weniger Energie als der A13 Bionic im iPhone 11. Entsprechend gigantisch fallen die Akkulaufzeiten aus.

Trotz der signifikanten Leistungssteigerung benötigt der A18-Chip 55 % weniger Energie als der A13 Bionic im iPhone 11. Entsprechend gigantisch fallen die Akkulaufzeiten aus. Größter Akku in einem 6,1-Zoll-iPhone: Bis zu 26 Stunden Videowiedergabe – 6 Stunden mehr als das iPhone 11.

Bis zu 26 Stunden Videowiedergabe – 6 Stunden mehr als das iPhone 11. USB-C-Ladeanschluss: Unterstützt schnelles Laden (50 % in 30 Minuten mit 20W-Adapter).

Unterstützt schnelles Laden (50 % in 30 Minuten mit 20W-Adapter). Eigenes Apple-Modem (C1): Erstmals setzt Apple auf ein selbst entwickeltes Modem für bessere 5G-Effizienz.

Erstmals setzt Apple auf ein selbst entwickeltes Modem für bessere 5G-Effizienz. Zu einem Drittel recycelt: Das iPhone 16e besteht insgesamt zu über 30 % aus recyceltem Material

Das iPhone 16e besteht insgesamt zu über 30 % aus recyceltem Material Bereite für Apple Intelligence: KI-gestützte Textkorrekturen, Neuformulierungen und Zusammenfassungen.

Kamera & Foto-Funktionen

48 MP Fusion-Kamera: Super-hochauflösende Fotos mit optisch hochwertigem 2x-Teleobjektiv .

Super-hochauflösende Fotos mit optisch hochwertigem . Verbesserte Nachtmodus-Aufnahmen: Automatische Belichtungserkennung für hellere Bilder mit natürlicheren Farben.

Automatische Belichtungserkennung für hellere Bilder mit natürlicheren Farben. „Clean Up“-Feature: Entfernt unerwünschte Objekte in Fotos mit Apple Intelligence

Entfernt unerwünschte Objekte in Fotos mit Apple Intelligence TrueDepth-Frontkamera: 12 MP mit Autofokus und verbessertem Low-Light-Modus.

12 MP mit Autofokus und verbessertem Low-Light-Modus. Visuelle Intelligenz: Kamera kann Orte, Pflanzen, Objekte und Texte analysieren.

Audio-Highlights

Spatial Audio-Aufnahme: Das iPhone 16e nimmt standardmäßig räumlichen Klang (und einen klassischen Stereo-Audiotrack) bei Videoaufnahmen auf.

Das iPhone 16e nimmt standardmäßig räumlichen Klang (und einen klassischen Stereo-Audiotrack) bei Videoaufnahmen auf. Windgeräusch-Reduktion: KI-Algorithmen reduzieren beim iPhone 16e automatisch störende Windgeräusche in Videos, ohne die Stimmenqualität zu beeinträchtigen.

KI-Algorithmen reduzieren beim iPhone 16e automatisch störende Windgeräusche in Videos, ohne die Stimmenqualität zu beeinträchtigen. Audio Mix verfügbar: Wie das iPhone 16 bietet auch das iPhone 16e den sogenannten Audio Mix für gezielte Klangbearbeitung: Nach der Videoaufnahme lassen sich Tonspuren mit „Audio Mix“ präzise anpassen

Sicherheitsfeatures und weitere Details