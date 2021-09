Netflix & Co.: Apple-Zugeständnis beschwichtigt Wettbewerbsprüfer

Apple hat noch zu definieren, was genau eine „Reader-App“ ausmacht und welche Möglichkeiten diese dann im Detail haben. Bislang geht man nur davon aus, dass hier generell Anwendungen gemeint sind, die digitale Inhalte wie Musik, E-Books oder Videos in Form von Abo-Dienten im Programm haben.

Die japanische Wettbewerbsbehörde JFTC hat diese Praxis von Apple unter die Lupe genommen und den Verdacht geäußert, Apple verstoße damit gegen Richtlinien des freien Handels. Um daraus resultierenden Maßnahmen vorzugreifen, hat Apple nun entsprechende Änderungen angekündigt. Die JFTC will ihre Untersuchungen dann auch einstellen, sobald Apple seine Zusagen Anfang 2022 in die Tat umgesetzt hat.

Apple sieht sich offenbar aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Untersuchungen dazu gezwungen, seine strikten Regeln mit Blick auf die App-Angebote von Unternehmen wie Netflix oder Spotify zu überarbeiten. Die von Apple per Pressemitteilung angekündigte Lockerung ist gleichermaßen unwesentlich wie bemerkenswert. So will das Unternehmen den Entwicklern von sogenannten „Reader-Apps“ die Möglichkeit geben, auf eine externe Website zu verlinken, damit Nutzer ein Konto einrichten oder verwalten können.

