Game Nest legt nach: 24 neue Spiele und großer Umbau

Die kostenlose iPhone-Spielesammlung Game Nest erhält ihr bislang umfangreichstes Update. Der Entwickler erweitert die Anwendung um gleich 24 Spiele und überarbeitet gleichzeitig große Teile der Oberfläche und der vorhandenen Spielmodi.

Zuletzt hatten wir Game Nest im April vorgestellt, als globale Ranglisten und ein neues Design hinzugekommen waren. Seitdem wurde die Sammlung kontinuierlich erweitert. Im deutschen App Store umfasst die bisherige Version bereits 77 Spiele und Werkzeuge, die größtenteils vollständig offline funktionieren.

Von Go bis Mahjong Solitaire

Mit dem neuen Update kommen 24 weitere Spiele hinzu. Zu den bekannteren Neuzugängen gehören Go, Hex, Bagh-Chal, Mahjong Solitaire, Kakuro, Bingo und Brick Breaker. Mit „Word Trace“ ist zudem ein weiteres Wortspiel dabei.

Gleichzeitig vereinheitlicht der Entwickler die Computergegner. Wo vorhanden, stehen nun die drei Schwierigkeitsgrade Einfach, Mittel und Schwer zur Verfügung. Brettspiele erhalten eine Zoom-Funktion und Solitaire-Partien werden vorab durch einen Solver überprüft, damit die ausgeteilten Spiele auch tatsächlich lösbar sind.

Auch die Oberfläche wurde erneut angefasst. Größere Touch-Flächen und besser erkennbare Spielsymbole sollen die Bedienung vereinfachen. Neu hinzu kommen außerdem ein persönliches „Game Studio“, ausführlichere private Spielstatistiken und eine Möglichkeit, Spielstände und Einstellungen lokal zu sichern und wiederherzustellen.

Weiterhin ohne Werbung und Konto

Am grundlegenden Konzept ändert sich trotz des wachsenden Funktionsumfangs nichts. Die Spiele funktionieren weiterhin ohne Werbung und benötigen grundsätzlich weder Benutzerkonto noch Internetverbindung. Onlinefunktionen bleiben optional.

Auch bei den Ranglisten wird erst dann ein öffentlicher Spielername verlangt, wenn Nutzer tatsächlich einen Punktestand synchronisieren möchten. Die Online-Räume wurden mit dem Update ebenfalls ausgebaut und unterstützen nun unter anderem Zuschauer und gespeicherte Einstellungen.

Kostenpflichtig bleibt lediglich das Erstellen eigener Online-Räume über Game Nest Pro. Einem von einem anderen Spieler eröffneten Raum kann weiterhin kostenlos beigetreten werden. Daneben bringt das Update eine neue Soundbibliothek, ruhigere Hintergrundmusik, Tastatursteuerung sowie zahlreiche kleinere Fehlerkorrekturen.