Elgato Wave Go: Neues Funkmikrofon für iPhone und Podcasts

Elgato erweitert sein bislang vor allem auf den Schreibtisch ausgerichtetes Audioangebot um ein mobiles Funkmikrofon. Das neue Wave Go richtet sich an Anwender, die mit dem iPhone Videos aufnehmen, Interviews führen oder unterwegs Podcasts produzieren.

Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus einem kleinen Ansteckmikrofon und einem Handgriff, der den Sender bei Bedarf in ein klassisches Interviewmikrofon verwandelt.

Der Sender wiegt lediglich sieben Gramm und lässt sich magnetisch an der Kleidung befestigen. Für Interviews wird er in den mitgelieferten Smart Handle gesteckt. Beide Betriebsarten nutzen denselben USB-C-Empfänger, der direkt mit dem iPhone verbunden wird. Ein zusätzlicher Adapter ist nicht erforderlich.

Klangprofil wechselt mit der Mikrofonposition

Elgato berücksichtigt bei der Signalverarbeitung, dass ein Mikrofon an der Kleidung anders klingt als eines, das direkt vor den Mund gehalten wird. Die Funktion „EQ Shift“ aktiviert deshalb automatisch unterschiedliche Klangprofile für beide Positionen.

Elgato Wave Go: Kabelloses 2-in-1-Mikrofon

Ergänzend stehen ein Limiter gegen Pegelspitzen, ein Filter für tieffrequente Störgeräusche und eine zuschaltbare Geräuschunterdrückung zur Verfügung. Über die kostenlose Wave Go App für iOS und Android lassen sich Verstärkung und Geräuschunterdrückung auch manuell anpassen. Tasten am Sender und Handgriff ermöglichen unter anderem die Stummschaltung und Steuerung der iPhone-Aufnahme.

Handgriff verlängert die Akkulaufzeit

Der Sender erreicht laut Elgato bis zu acht Stunden Betriebszeit. Der Smart Handle dient gleichzeitig als Zusatzakku und kann den eingesetzten Sender auch während laufender Aufnahmen laden. Zusammen sollen so bis zu 48 Stunden möglich sein. Zehn Minuten Ladezeit genügen für ungefähr eine weitere Stunde Betrieb.

Das mitgelieferte Case nimmt alle Komponenten auf. Auch ein zweiter Sender findet darin Platz. Dieser kostet einzeln 30 Euro und lässt sich gemeinsam mit dem ersten über denselben Empfänger verwenden.

Am Mac und PC lässt sich das System ebenfalls nutzen. Die Einbindung in Elgatos Wave-Link-Software ermöglicht Audiomischung, Effekte und die Steuerung über Stream Deck. Zusätzlich steht Voice Focus zur Reduzierung von Raumhall und Hintergrundgeräuschen bereit.

Mit einem empfohlenen Preis von 99,99 Euro positioniert Elgato das Wave Go unterhalb umfangreicherer Funkmikrofonsysteme. Das im August vorgestellte DJI Mic Mini 2S bietet beispielsweise eine interne 32-Bit-Float-Aufzeichnung, kostet im großen Set aber auch fast 200 Euro.